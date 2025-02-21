Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск

Ценовая политика Sony возмутила на этот раз нидерландский фонд по защите прав потребителей. Инициированный им коллективный иск стал четвертым в череде претензий, которые игроки PlayStation подают в суды по всему миру. Они переплачивают миллиарды за видеоигры в PS Store из-за того, что компания нагло пользуется своим монопольным положением.



Коллективный иск в защиту геймеров

Фонд по защите прав потребителей Massaschade & Consument (M&C) Нидерландов заявил на своем сайте о подаче коллективного иска от имени более трех млн игроков PlayStation против японской корпорации Sony, нарушающей голландские и европейские правила конкуренции.

По мнению представителей M&C, пользуясь монопольным положением, компания искусственно завышает цены на цифровые игры и внутриигровой контент в своем магазине PS Store, из-за чего геймеры платят на десятки процентов больше, чем они заплатили бы на конкурентном рынке.

Фонд требует прекратить незаконные действия и вернуть игрокам переплаченные деньги. Он также ожидает, что если суд удовлетворит иск, это заставит Sony открыть рынок для продажи цифрового контента PlayStation другим поставщикам.

Nikita Kostrykin on Unsplash Маржа Sony от монопольной продажи цифровых версий игр более чем в два раза превышает маржу от продажи физических версий того же игрового контента

«Sony ведет себя как монополист во многих отношениях, разработчикам игр часто приходится соглашаться на условия, которые Sony им навязывает, включая цену», по которой она продает их игры, говорится в заявлении M&C: «При этом расходы Sony фактически снизились, поскольку больше нет необходимости в физических точках продаж, расходах на печать и транспортировку. Однако игроки PlayStation продолжают платить большие деньги даже за игры, которым уже много лет».

Японская компания неоднократно подвергалась критике по этому поводу. Подобные претензии в судебном порядке рассматривались в Португалии. Американские игроки подали в суд в 2021 г., по данным Gamedeveloper. Британский защитник прав потребителей подал отдельный иск на основании того, что, по его словам, как писал РБК в августе 2023 г., компания ограбила девять млн потребителей PS Store на пять млрд фунтов стерлингов (больше $6,3 млрд).

Монопольные цены

PlayStation почти 30 лет является самой продаваемой игровой консолью в мире, игры для которой теперь в основном покупают в цифровом формате — исключительно через собственный магазин компании Sony. Эта монополия на цифровые продажи, в сочетании с большой долей PlayStation на рынке консолей, приводит к так называемому «налогу Sony», говорится в сообщении фонда.

В независимом экономическом исследовании, проведенном по его заказу, были изучены розничные цены почти ста самых продаваемых игр для PS4 и PS5. Оказалось, что цифровые версии в среднем на 47% дороже физических, а маржа Sony на цифровой версии более чем в два раза превысила маржу, полученную ею на физической версии. Исследователи посчитали это весомым сигналом того, что цены искусственно поддерживаются на высоком уровне.

«Sony — единственный поставщик, который может позволить себе принимать решения, не особо беспокоясь о том, что делают конкуренты, разработчики или потребители. Это как если бы вам разрешалось смотреть сериалы и фильмы только на том телевизоре Sony, который вы приобрели у самой Sony», — сказала Люсия Мельчертс (Lucia Melcherts), председатель M&C.

Отношения Sony в Россией

Не менее бессовестно Sony ведет себя и со своими потребителями в России. Она приостановила деятельность на территории нашей страны, включая импорт приставок PlayStation и работу магазина PS Store, 10 марта 2022 г. Весной 2022 г. против гигантской корпорации выступил Игорь Ромашов из Санкт-Петербурга. Он потребовал почти 11 млн руб. за то, как некрасиво она поступила с ним и со всеми россиянами.

Ромашов утверждал, что Sony, закрыв PlayStation Store для россиян, нарушила закон о защите прав потребителей. Со слов истца, за все время игры в FIFA он потратил почти 784 тыс. руб. на покупку внутриигровой валюты FIFA Points, пользоваться которой потерял возможность.

В конце мая 2022 г. в Хорошевский районный суд Москвы был подан теперь уже коллективный иск к лондонскому подразделению компании Sony Interactive Entertainment Europe Limited и к московскому офису Sony. 28 человек потребовали вернуть им возможность покупать игры в PlayStation Store и возместить 280 млн руб. морального вреда.

Вместо этого, как писал CNews в ноябре 2023 г., Sony и в Казахстане отключила возможность покупки видеоигр в PS Store. Корпорация отказалась от доходов в такой большой стране, чтобы только ее игры не попали к россиянам, которые открывали счета в банках Казахстана и покупали игры в обход санкций.