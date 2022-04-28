Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России

Sony ответит в суде за уход из России и закрытие своих игровых сервисов. Россиянин требует с нее неустойку в размере почти 11 млн руб. за отключение жителей России от магазина PS Store и невозможность «донатить» в любимую игру, в которую он вложил свыше 783 тыс. руб.

Дезертирство стоит денег

Компания Sony стала фигурантом очень громкого судебного разбирательства. Против гигантской корпорации выступил один-единственный россиянин, требующий от нее почти 11 млн руб. за то, как некрасиво она поступила с ним и со всеми россиянами.

По информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, иск против Sony подал житель северной столицы Игорь Ромашов. Он заявил, что из-за ухода Sony с российского рынка он потерял возможность развивать свою футбольную команду в игре FIFA, в которую играл на приставке Sony PlayStation. А купил он ее в магазине PlayStation Store.

Со слов истца, он за все время игры в FIFA он затратил почти 784 тыс. руб. на покупку внутриигровой валюты FIFA Points, которая нужна для улучшения характеристик виртуальной футбольной команды. 10 марта 2022 г. Sony приостановила свою деятельность на территории России, включая импорт приставок PlayStation и работу магазина PS Store. Игорь Ромашов счел это нарушением его прав как потребителя и теперь требует с компании почти 11 млн руб. в качестве компенсации.

Суть претензий к Sony

Игорь Ромашов обратился со своим заявлением в Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга. Иск был принят и зарегистрирован, ответчиком по нему выступает Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited.

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Ромашов утверждает, что Sony, закрыв PlayStation Store для россиян, нарушила закон о защите прав потребителей. «В связи с отказом принимать оплату за предусмотренную игрой игровую валюту, ответчик дискриминирует истца по сравнению с другими пользователями, не позволяет развивать игровой аккаунт, в одностороннем порядке немотивированно ограничил пользователя», – говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ромашов подчеркивает, что Sony не проинформировала его о том, что «использование программы, а также развитие собственного аккаунта в ходе игры, имеет ограниченный срок действия». Это со своей стороны «влечет для потребителя ухудшение качества программы и дискриминацию». Основываясь на этом, истец заявил, что Sony продала ему товар ненадлежащего качества.

За что заплатит Sony

Компенсация, которую Ромашов требует взыскать с Sony, состоит из двух неравных частей. Первая – это расходы истца на покупку FIFA Points, которые составили 783825 руб. Ромашов расценивает эту сумму как понесенные им убытки ввиду закрытия PS Store и приостановки работы Sony на территории России.

Вторая часть требований – это возмещение морального вреда. «По вине ответчика истец испытал сильные нравственные страдания, связанные с негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики, дискриминации по территориальному признаку, направленную на ущемление прав и интересов истца в игровой индустрии, нарушение равенства возможностей в ходе использования программы и приобретения продукции в магазине PlayStation Store», – заявляют представители судов Санкт-Петербурга.

Нанесенный ему моральный ущерб Игорь Ромашов оценил ровно в 10 млн руб.

Отметим, что Sony – один из двух крупнейших игроков на мировом рынке видеоигр. Конкуренцию ему составляет лишь Microsoft, поспешившая уйти из России в первых числах марта 2022 г. Однако большинством ее игровых сервисов, включая GamePass, россияне по-прежнему могут пользоваться, хотя и не напрямую.

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В этом сегменте также представлена японская Nintendo. Ее доля рынка на фоне Sony и Microsoft невелика, но она решила не отставать от конкурентов и тоже ввела санкции против россиян, лишив их своих сервисов.

Ушел из России – получи повестку в суд

В российские суды стали регулярно поступать иски россиян к иностранным компаниям и сервисам, на волне антироссийских санкций решившись в той или иной степени уйти из России. В их числе стриминговый сервис Netflix, на счету которого на 28 апреля 2022 г. было два иска по причине сворачивания его деятельности в России.

Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта 2022 г. Как сообщал CNews, это вылилось для него в потерю сотен тысяч подписчиков впервые за многие годы, стремительное обесценивание акций и подрыв морального духа работников и топ-менеджмента.

В середине апреля 2022 г. российские пользователи подали первый коллективный иск к Netflix. Они требуют от него выплаты компенсации в размере 2 млн руб., притом каждому, а также восстановления работы сервиса в России.

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Второй иск, вновь коллективный, был подан 25 апреля 2022 г., и нем тоже есть требование о принудительном возвращении Netflix в Россию.

В схожей ситуации сейчас находится компания Apple, вернее, ее российская «дочка» ООО «Эппл Рус». В середине апреля 2022 г. общественная организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в суд с требованием признать противоправными полную остановку импорта и продажи техники Apple на территории России, а также техобслуживания устройств компании в российских авторизованных сервисах. В числе требований есть арест всех счетов «Эппл Рус» на сотни миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем пользователям Apple в России.

В конце апреля 2022 г. Apple получила еще один иск, на этот раз коллективный, под которым подписалось 20 человек. В нем говорится о требовании компенсации морального вреда и падения стоимости ее гаджетов на фоне отключения в России платежной системы Apple Pay.