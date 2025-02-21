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Ромашов Игорь



21.02.2025 Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск 1
13.11.2023 Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне 1
12.09.2022 Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation 1
28.04.2022 Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ромашов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6552 3
Apple Inc 12149 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
Microsoft Corporation 24667 1
Nintendo 758 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 2
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Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 785 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 2
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Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 492 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12099 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145379 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Казахстан - Республика 5564 1
Европа 21808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13344 1
Япония 13307 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11257 1
Ведомости 1021 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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