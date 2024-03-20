Разделы

СОБЫТИЯ


20.03.2024 Администрация Василеостровского района Петербурга начала использовать программного робота

В администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга начали использовать программного робота, который по
04.08.2008 Василеостровский район заказывает систему видеонаблюдения

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга заказывает монтаж системы видеонаблюдения в СПб ГУ

16.07.2008 Школы Василеостровского района закупают компьютерное оборудование

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга проводит аукцион на поставку мультимедийного оборуд
09.06.2008 В Доме молодежи на Васильевском появится виртуальный комплекс

Подписание договора между администрацией Василеостровского района и ГК «Транзас» на поставку информационно-познавательного и досуговог
25.09.2007 «Корбина» вышла на Васильевский остров

Домашняя сеть «Корбина Телеком» в сентябре начала предоставлять свои услуги в Кировском и Василеостровском районах Петербурга. В данный момент компания оказывает услуги выделенного доступа в интернет в 10 районах города. Бесплатный ознакомительный семинар: «Эффективные продажи ИТ -

24.08.2007 КЦСОН Василеостровского района объявил конкурс на построение СКС

Комплексный центр социального обслуживания населения Василеостровского района объявил открытый конкурс на выполнение работ по разработке рабочего проекта и построению структурированной кабельной системы в своём административном корпусе. Лимит фин
02.07.2007 Василеостровский район закупает образовательное мультимедиа

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на поставку лабораторного и мультимедийного оборудования в государственные общеобразовательные учреждения. Дата проведения к
18.04.2007 ТКТ открыл студию на Васильевском острове

и. В начале 2007 года начала вещание студия в Калининском районе. В ближайшее время к Калининской и Василеостровской студиям также должны добавиться еще три: в Красногвардейском, Кировском и Вы
30.01.2007 Администрация Василеостровского района Петербурга объявила конкурс на обслуживание ПО

Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района объявила открытый конкурс на обслуживание ПО. Лимит финансирования — 910 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 14 марта. Необходимо обслуживать следующий софт: Пару
05.03.2003 "ПетерСтар" ликвидирует очередь на телефон в Василеостровском районе Питера

овек. Для решения вопроса ликвидации очереди в 2002 году "ПетерСтар" расширил номерную емкость сети Васильевского острова на 4 тысячи номеров и выполнил работы по дооборудованию магистральной и
29.10.2001 Компания "Вимком Оптик" начала поставки оборудования для строительства сети кабельного телевидения в Санкт-Петербурге

омпания "Вимком Оптик" начала поставки оборудования для строительства сети кабельного телевидения в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга. Реализуемый проект предусматривает создание совр

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 20
МегаФон 9988 19
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 7
Питерская группа связистов 437 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 5
ВестКолл - WestCall 90 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 4
Intel Corporation 12562 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 4
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 4
Ниеншанц Хоум 53 4
Yandex - Яндекс 8534 3
Microsoft Corporation 25288 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 3
9054 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 2
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 2
Samsung Electronics 10654 2
Dell EMC 5101 2
Cisco Systems 5229 2
Huawei 4240 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
Ниеншанц 122 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 156 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 2
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 9
Dixis - Диксис 359 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 3
Евросеть 1417 3
Телефорум 93 3
Связной ГК 1384 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 2
ПСБ - Промсвязьбанк 905 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
ПромСвязьКапитал 84 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Цифроград 171 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 2
Силовые машины - Электросила 18 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Проммашинструмент 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 1
Southeast Airlines 2 1
First National Holdings 39 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Алекскомбанк 1 1
Абсолют Недвижимость - Абсолют Строительная компания 4 1
Почта России ПАО 2255 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Hyundai Motor Company 421 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Visa International 1976 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 292 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
ДОДД СПб ГКУ - Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга 1 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 7
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13017 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 10
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 5
USB modem - USB модем 309 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3968 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
Hotspot - Хот-спот 105 3
Microsoft Windows 2000 8663 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 4
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Google Android 14751 2
Apple iOS 8287 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 2
Yota WiMAX-сеть 24 2
Парус Бюджет 69 1
Quantum Communications - Квантум Интернет-Телефония-Wi-Fi 6 1
FreePik 1462 1
Dell EMC Captiva 29 1
JetBrains - ReSharper 9 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Яндекс.Прогулки 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2903 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Apple - App Store 3015 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
Apple Pay 505 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 791 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4100 1
Huawei nova - Серия смартфона 77 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 372 1
Брюквин Юрий 299 6
Солдатенков Сергей 161 5
Кусков Денис 221 4
Лебедев Олег 16 3
Заруднев Игорь 8 3
Аверин Евгений 2 2
Агафонов Константин 2 2
Шкрыль Александр 3 2
Рейман Леонид 1059 2
Беглов Александр 32 2
Новиков Дмитрий 41 2
Васильев Владимир 39 2
Морошкин Александр 118 2
Голубева Надежда 43 2
Саяпина Елена 46 2
Бобов Игорь 6 2
Тихонова Виктория 14 2
Литвинова Регина 1 1
Востриков Владимир 1 1
Соломинский Григорий 2 1
Никишаев Виталий 1 1
Косарев Егор 1 1
Братчиков Константин 1 1
Войцеховский Владимир 1 1
Изотов Денис 1 1
Русин Владимир 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
Альтов Семен 3 1
Головатюк Светлана 1 1
Жилинский Антон 1 1
Симакина Анастасия 4 1
Нариманов Рубен 1 1
Godell Lars - Годелл Ларс 3 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
Шубарев Максим 1 1
Ладин Михаил 1 1
Бялковская Вероника 3 1
Эйфман Борис 1 1
Переверзев Борис 1 1
Безпалько Константин 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 109
Россия - РФ - Российская федерация 157702 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 42
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 20
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 15
Европа 24656 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 153 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 5
Россия - СЗФО - Псковская область 673 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 34 4
Земля - планета Солнечной системы 10680 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 101 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 4
Москва - Садовое кольцо 156 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 3
Япония 13556 3
Израиль 2785 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 690 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 14 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 55 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 13
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 5
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 5
Образование в России 2560 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Аренда 2583 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 3
CNews Северо-Запад 24 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
Bloomberg 1425 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
BleepingComputer - Издание 420 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2179 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
TechSpot 161 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
РБК Daily 91 1
Росбалт ИА 60 1
Рустелеком ТК 304 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1060 1
Forrester Research 828 1
Strategy Analytics 284 1
Allied Business Intelligence 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1280 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 2 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 42 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
