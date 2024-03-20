Домашняя сеть «Корбина Телеком» в сентябре начала предоставлять свои услуги в Кировском и Василеостровском районах Петербурга. В данный момент компания оказывает услуги выделенного доступа в интернет в 10 районах города. Бесплатный ознакомительный семинар: «Эффективные продажи ИТ -

ТКТ открыл студию на Васильевском острове и. В начале 2007 года начала вещание студия в Калининском районе. В ближайшее время к Калининской и Василеостровской студиям также должны добавиться еще три: в Красногвардейском, Кировском и Вы