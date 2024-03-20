Получите все материалы CNews по ключевому слову
|20.03.2024
|
Администрация Василеостровского района Петербурга начала использовать программного робота
В администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга начали использовать программного робота, который по
|04.08.2008
|
Василеостровский район заказывает систему видеонаблюдения
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга заказывает монтаж системы видеонаблюдения в СПб ГУ
|16.07.2008
|
Школы Василеостровского района закупают компьютерное оборудование
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга проводит аукцион на поставку мультимедийного оборуд
|09.06.2008
|
В Доме молодежи на Васильевском появится виртуальный комплекс
Подписание договора между администрацией Василеостровского района и ГК «Транзас» на поставку информационно-познавательного и досуговог
|25.09.2007
|
«Корбина» вышла на Васильевский остров
Домашняя сеть «Корбина Телеком» в сентябре начала предоставлять свои услуги в Кировском и Василеостровском районах Петербурга. В данный момент компания оказывает услуги выделенного доступа в интернет в 10 районах города. Бесплатный ознакомительный семинар: «Эффективные продажи ИТ -
|24.08.2007
|
КЦСОН Василеостровского района объявил конкурс на построение СКС
Комплексный центр социального обслуживания населения Василеостровского района объявил открытый конкурс на выполнение работ по разработке рабочего проекта и построению структурированной кабельной системы в своём административном корпусе. Лимит фин
|02.07.2007
|
Василеостровский район закупает образовательное мультимедиа
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на поставку лабораторного и мультимедийного оборудования в государственные общеобразовательные учреждения. Дата проведения к
|18.04.2007
|
ТКТ открыл студию на Васильевском острове
и. В начале 2007 года начала вещание студия в Калининском районе. В ближайшее время к Калининской и Василеостровской студиям также должны добавиться еще три: в Красногвардейском, Кировском и Вы
|30.01.2007
|
Администрация Василеостровского района Петербурга объявила конкурс на обслуживание ПО
Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района объявила открытый конкурс на обслуживание ПО. Лимит финансирования — 910 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 14 марта. Необходимо обслуживать следующий софт: Пару
|05.03.2003
|
"ПетерСтар" ликвидирует очередь на телефон в Василеостровском районе Питера
овек. Для решения вопроса ликвидации очереди в 2002 году "ПетерСтар" расширил номерную емкость сети Васильевского острова на 4 тысячи номеров и выполнил работы по дооборудованию магистральной и
|29.10.2001
|
Компания "Вимком Оптик" начала поставки оборудования для строительства сети кабельного телевидения в Санкт-Петербурге
омпания "Вимком Оптик" начала поставки оборудования для строительства сети кабельного телевидения в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга. Реализуемый проект предусматривает создание совр
