Россия СЗФО Санкт-Петербург Петергоф Петродворец

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец

СОБЫТИЯ


03.07.2025 «Петергоф» внедрил ИИ-систему для оптимизации туристических маршрутов от Yandex Cloud и GlowByte

создает высокую нагрузку на входные зоны. Чтобы сделать пребывание в музее более удобным, команда «Петергофа» совместно с технологическим партнером Yandex Cloud и ИТ-компанией GlowByte разрабо
12.03.2025 «Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

«Сбер» и «Петергоф» будут вместе внедрять современные технологии в музейные практики, что позволит посетителям получить новый эмоциональный опыт от знакомства с важнейшим культурно-историческим наследием
26.02.2025 «ЭларСкан» послужит Петергофу

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» инсталлировали новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800КС. Оборудование, оснащенное интеллектуальным ПО «СканИмидж», позволит оцифровать в высоком качестве даже габари
27.06.2024 «МегаФон» обеспечил связью «Суворовский городок» Петергофа

сточной части Петродворцового района Санкт-Петербурга. Обновленная сеть охватывает жилые комплексы «Новый Петергоф», «Петергоф парк», «Петергофский каскад» и коттеджный поселок «Таун град». Теп
22.05.2023 МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов

ТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в одном из самых популярных городов России – Петергофе, на территории которого расположен одноименный музей-заповедник. Связь улучшена в п
19.05.2022 «Обит» модернизировала сеть бесплатного доступа в интернет в ГМЗ «Петергоф»

тов на более современные модели и установке термобоксов, которые позволят использовать Wi-Fi-сеть в круглогодичном режиме. Сотрудничество музея-заповедника и «Обит» длится уже 12 лет – в 2010 г. ГМЗ «Петергоф» стал первым музеем под открытым небом в регионе, посетители которого получили возможность бесплатно выходить в интернет посредством Wi-Fi-связи. Все работы по организации Wi-Fi-зоны и
03.02.2014 Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело»

Уже два года Государственный музей-заповедник «Петергоф» работает в системе электронного документооборота «Дело». Первый этап внедрения этого решения компании «Электронные Офисные Системы» был завершен в конце 2011 г., а в прошлом году для

19.12.2011 Государственный музей-заповедник «Петергоф» автоматизирует документооборот с помощью системы «Дело»

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» осуществлено внедрение системы электронного документооборота «Дело», разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проектные работы выполняет партнер ЭОС - компания «Офис-Д
19.05.2011 «Обит» расширила WiFi-сеть в Петергофе

К открытию летнего сезона компания «Обит» значительно расширила WiFi-сеть на территории государственного музея-заповедника «Петергоф». Теперь воспользоваться бесплатным доступом в интернет сможет любой посетитель не только Нижнего парка, но и Верхнего сада. Проект компания реализует на безвозмездной основе, в этом г
07.06.2010 «Обит» развернул WiFi-сеть в «Петергофе»

ету совершенно бесплатен и не ограничен по времени. Для удобства многочисленных иностранных гостей «Петергофа», текст-инструкция на стартовой странице дублируется на 5 языках. Кроме того, на кр
12.11.2007 Технопарк в Петергофе начнут строить в 2008 году

Строительство технопарка на базе СПбГУ в Петергофе начнется в 2008 году, сообщили представители попечительского совета при университете. Выделенные на проект в текущем году 86 млн. руб. перейдут для освоения на следующий год. На данны
02.11.2007 Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе

строительства наукограда. Это предложение было поддержано председателем комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Александром Викторовым и представителями дирекции наукограда в Петергофе. Напомним, что 31 октября в Петергофе состоялся митинг молодежи, требовавшей информации о ходе строительства наукограда в Петергофе, которое должно было начаться в 2007

08.06.2007 Наукоград в Петергофе обретает популярность

ли, что стратегическая задача СПбГУ в рамках участия в федеральном проекте по созданию наукограда в Петергофе – это, прежде всего, коммерциализация научных разработок. Игорь Голинский заявил, ч
14.11.2006 Технопарк Петергофа: строительство уперлось в науку

енного университета Людмила Вербицкая осмотрели предполагаемое место строительства ИТ-парка СПбГУ в Петергофе. Г-жа Вербицкая заявила, что эта встреча была прелюдией к подписанию протокола о на
03.11.2006 ГМЗ "Петергоф" объявил открытый конкурс на поставку компьютеров

Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил открытый конкурс на поставку компьютеров и оргтехники. Дата проведения конк
28.07.2005 Петергоф станет Силиконовой долиной России?

ргофа есть все шансы стать прообразом Силиконовой долины: «Для этого имеется главная предпосылка: в Петергофе и Санкт-Петербурге есть университеты, которые дают очень высокий уровень подготовки
26.07.2005 Петергоф стал наукоградом

ельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для Петергофа как наукограда Российской Федерации и соответствующие приоритетным направлениям раз
15.07.2005 Наукограды размножат ИТ-технопарки

ельно является приоритетом государственной поддержки». #gallery# Близкой позиции придерживаются и в Петергофе, где так же запланировано строительство ИТ-технопарка. Как ранее сообщил CNews Андр

Публикаций - 69, упоминаний - 93

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ОБИТ 107 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14510 6
Yandex - Яндекс 8560 5
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 4
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 65 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 3
МегаФон 10047 2
Microsoft Corporation 25314 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4578 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 2
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 2
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 112 1
Samsung Electronics 10685 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3148 1
SAP SE 5454 1
Cisco Systems 5231 1
Huawei 4272 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
Softline - Софтлайн 3314 1
HP Inc. 5767 1
9086 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2563 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 1
БАРС Груп 562 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1843 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 15
Наукоград - технопарк 150 15
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 11
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 110 4
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 3
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
РЖД - Российские железные дороги 2016 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 2
РЖД - Балтийский вокзал 2 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 169 2
МСК - Международная строительная компания 3 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 1
Банк Рублев 4 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Адамант 3 1
Аконит НПО 17 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
Эрарта Музей современного искусства 2 1
Шайба - ледовая арена 3 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 14 1
Музей Фаберже 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1036 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8280 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 577 1
Unilever - Юнилевер Русь 166 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Starbucks 91 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 24 1
Интеко 17 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6326 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 2
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3407 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1144 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 756 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Парк Зарядье 43 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 27 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Музеон - парк искусств 19 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
РГВА - Российский государственный военный архив 8 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73662 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13039 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9425 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 6
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2063 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 2
FADGI - Federal Agencies Digital Guidelines Initative 6 2
Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines 10 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 2
Google Android 14780 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 2
Apple iPad 3943 2
ЭОС Дело СЭД 218 2
ЭЛАР ЭларСкан 165 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 2
ЭОС Дело-web 209 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
Apple iPhone 16 180 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Apple iPhone 17 97 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Apple iOS 8305 1
Linux OS 10991 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
Apple - App Store 3018 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 625 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Autodesk AutoCAD 363 1
Apple iPod Touch 747 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Stafory - робот Вера 355 1
Autodesk Revit 121 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
Yandex DataSphere 29 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
OpenStreetMap - OSM 65 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 1
Традиция НПГ - Арнега-ВКС-CCTV - Мобильный комплекс видеоконференцсвязи 1 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 68 1
Polycom HDX 18 1
Polycom EBC - Polycom Executive Briefing Center 2 1
Макаров Валентин 241 5
Греф Герман 468 4
Соловенчук Александр 140 4
Терехов Андрей 40 4
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 59 3
Сиднев Виктор 15 3
Гук Андрей 39 3
Фурсенко Андрей 128 3
Ковриков Роман 2 2
Путин Владимир 3378 2
Рейман Леонид 1059 2
Ливанов Дмитрий 59 2
Фрадков Михаил 160 2
Гагарин Юрий 94 2
Рылов Дмитрий 53 2
Осокина Полина 25 2
Гостомельский Алексей 14 2
Горбунов Илья 7 2
Ермолин Алексей 2 1
Лебедева Юлия 4 1
Богданова Юлия 6 1
Токаренко Максим 46 1
Солопов Константин 4 1
Дементьев Илья 8 1
Рудашевский Владимир 4 1
Низовцев Геннадий 3 1
Сушко Денис 2 1
Яновский Антон 4 1
Благодаров Константин 1 1
Горбунова Татьяна 2 1
Сташевская Галина 1 1
Викторов Александр 2 1
Говорков Егор 3 1
Викторов Михаил 5 1
Михельсон Николай 3 1
Любимова Ольга 3 1
Кальницкая Елена 1 1
Горлинский Игорь 1 1
Голинский Игорь 1 1
Толкачев Георгий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18759 43
Россия - РФ - Российская федерация 158034 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46024 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2701 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8202 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 6
Европа 24671 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 441 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 153 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 55 4
Земля - планета Солнечной системы 10686 4
Беларусь - Белоруссия 6067 4
Финляндия - Финляндская Республика 3659 4
Германия - Федеративная Республика 12954 4
Украина 7808 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 4
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 37 3
Швеция - Королевство 3718 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3410 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1908 3
Великобритания - Лондон 2410 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1710 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 912 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 9
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 617 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Спорт - Шахматы - Chess 255 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
CNews Северо-Запад 24 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
Forrester Research 828 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 1
Gartner - AMR Research 48 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 607 16
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 4
РАН - Российская академия наук 2031 3
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1656 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
Samsung IT Школа 11 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
Государственный Русский музей 51 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 8 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День молодёжи - 27 июня 1002 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Обнинский атомный марафон 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ИнфоКом 118 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
