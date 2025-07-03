Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Санкт-Петербург Петергоф Петродворец
СОБЫТИЯ
|03.07.2025
|
«Петергоф» внедрил ИИ-систему для оптимизации туристических маршрутов от Yandex Cloud и GlowByte
создает высокую нагрузку на входные зоны. Чтобы сделать пребывание в музее более удобным, команда «Петергофа» совместно с технологическим партнером Yandex Cloud и ИТ-компанией GlowByte разрабо
|12.03.2025
|
«Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий
«Сбер» и «Петергоф» будут вместе внедрять современные технологии в музейные практики, что позволит посетителям получить новый эмоциональный опыт от знакомства с важнейшим культурно-историческим наследием
|26.02.2025
|
«ЭларСкан» послужит Петергофу
В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» инсталлировали новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800КС. Оборудование, оснащенное интеллектуальным ПО «СканИмидж», позволит оцифровать в высоком качестве даже габари
|27.06.2024
|
«МегаФон» обеспечил связью «Суворовский городок» Петергофа
сточной части Петродворцового района Санкт-Петербурга. Обновленная сеть охватывает жилые комплексы «Новый Петергоф», «Петергоф парк», «Петергофский каскад» и коттеджный поселок «Таун град». Теп
|22.05.2023
|
МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов
ТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в одном из самых популярных городов России – Петергофе, на территории которого расположен одноименный музей-заповедник. Связь улучшена в п
|19.05.2022
|
«Обит» модернизировала сеть бесплатного доступа в интернет в ГМЗ «Петергоф»
тов на более современные модели и установке термобоксов, которые позволят использовать Wi-Fi-сеть в круглогодичном режиме. Сотрудничество музея-заповедника и «Обит» длится уже 12 лет – в 2010 г. ГМЗ «Петергоф» стал первым музеем под открытым небом в регионе, посетители которого получили возможность бесплатно выходить в интернет посредством Wi-Fi-связи. Все работы по организации Wi-Fi-зоны и
|03.02.2014
|
Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело»
Уже два года Государственный музей-заповедник «Петергоф» работает в системе электронного документооборота «Дело». Первый этап внедрения этого решения компании «Электронные Офисные Системы» был завершен в конце 2011 г., а в прошлом году для
|19.12.2011
|
Государственный музей-заповедник «Петергоф» автоматизирует документооборот с помощью системы «Дело»
В государственном музее-заповеднике «Петергоф» осуществлено внедрение системы электронного документооборота «Дело», разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проектные работы выполняет партнер ЭОС - компания «Офис-Д
|19.05.2011
|
«Обит» расширила WiFi-сеть в Петергофе
К открытию летнего сезона компания «Обит» значительно расширила WiFi-сеть на территории государственного музея-заповедника «Петергоф». Теперь воспользоваться бесплатным доступом в интернет сможет любой посетитель не только Нижнего парка, но и Верхнего сада. Проект компания реализует на безвозмездной основе, в этом г
|07.06.2010
|
«Обит» развернул WiFi-сеть в «Петергофе»
ету совершенно бесплатен и не ограничен по времени. Для удобства многочисленных иностранных гостей «Петергофа», текст-инструкция на стартовой странице дублируется на 5 языках. Кроме того, на кр
|12.11.2007
|
Технопарк в Петергофе начнут строить в 2008 году
Строительство технопарка на базе СПбГУ в Петергофе начнется в 2008 году, сообщили представители попечительского совета при университете. Выделенные на проект в текущем году 86 млн. руб. перейдут для освоения на следующий год. На данны
|02.11.2007
|
Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе
строительства наукограда. Это предложение было поддержано председателем комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Александром Викторовым и представителями дирекции наукограда в Петергофе. Напомним, что 31 октября в Петергофе состоялся митинг молодежи, требовавшей информации о ходе строительства наукограда в Петергофе, которое должно было начаться в 2007
|08.06.2007
|
Наукоград в Петергофе обретает популярность
ли, что стратегическая задача СПбГУ в рамках участия в федеральном проекте по созданию наукограда в Петергофе – это, прежде всего, коммерциализация научных разработок. Игорь Голинский заявил, ч
|14.11.2006
|
Технопарк Петергофа: строительство уперлось в науку
енного университета Людмила Вербицкая осмотрели предполагаемое место строительства ИТ-парка СПбГУ в Петергофе. Г-жа Вербицкая заявила, что эта встреча была прелюдией к подписанию протокола о на
|03.11.2006
|
ГМЗ "Петергоф" объявил открытый конкурс на поставку компьютеров
Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил открытый конкурс на поставку компьютеров и оргтехники. Дата проведения конк
|28.07.2005
|
Петергоф станет Силиконовой долиной России?
ргофа есть все шансы стать прообразом Силиконовой долины: «Для этого имеется главная предпосылка: в Петергофе и Санкт-Петербурге есть университеты, которые дают очень высокий уровень подготовки
|26.07.2005
|
Петергоф стал наукоградом
ельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для Петергофа как наукограда Российской Федерации и соответствующие приоритетным направлениям раз
|15.07.2005
|
Наукограды размножат ИТ-технопарки
ельно является приоритетом государственной поддержки». #gallery# Близкой позиции придерживаются и в Петергофе, где так же запланировано строительство ИТ-технопарка. Как ранее сообщил CNews Андр
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 241 5
|Греф Герман 468 4
|Соловенчук Александр 140 4
|Терехов Андрей 40 4
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 59 3
|Сиднев Виктор 15 3
|Гук Андрей 39 3
|Фурсенко Андрей 128 3
|Ковриков Роман 2 2
|Путин Владимир 3378 2
|Рейман Леонид 1059 2
|Ливанов Дмитрий 59 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Гагарин Юрий 94 2
|Рылов Дмитрий 53 2
|Осокина Полина 25 2
|Гостомельский Алексей 14 2
|Горбунов Илья 7 2
|Ермолин Алексей 2 1
|Лебедева Юлия 4 1
|Богданова Юлия 6 1
|Токаренко Максим 46 1
|Солопов Константин 4 1
|Дементьев Илья 8 1
|Рудашевский Владимир 4 1
|Низовцев Геннадий 3 1
|Сушко Денис 2 1
|Яновский Антон 4 1
|Благодаров Константин 1 1
|Горбунова Татьяна 2 1
|Сташевская Галина 1 1
|Викторов Александр 2 1
|Говорков Егор 3 1
|Викторов Михаил 5 1
|Михельсон Николай 3 1
|Любимова Ольга 3 1
|Кальницкая Елена 1 1
|Горлинский Игорь 1 1
|Голинский Игорь 1 1
|Толкачев Георгий 1 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
|CNews Северо-Запад 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415944, в очереди разбора - 727667.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.