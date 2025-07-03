«Петергоф» внедрил ИИ-систему для оптимизации туристических маршрутов от Yandex Cloud и GlowByte создает высокую нагрузку на входные зоны. Чтобы сделать пребывание в музее более удобным, команда «Петергофа» совместно с технологическим партнером Yandex Cloud и ИТ-компанией GlowByte разрабо

«Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий «Сбер» и «Петергоф» будут вместе внедрять современные технологии в музейные практики, что позволит посетителям получить новый эмоциональный опыт от знакомства с важнейшим культурно-историческим наследием

«ЭларСкан» послужит Петергофу В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» инсталлировали новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800КС. Оборудование, оснащенное интеллектуальным ПО «СканИмидж», позволит оцифровать в высоком качестве даже габари

«МегаФон» обеспечил связью «Суворовский городок» Петергофа сточной части Петродворцового района Санкт-Петербурга. Обновленная сеть охватывает жилые комплексы «Новый Петергоф», «Петергоф парк», «Петергофский каскад» и коттеджный поселок «Таун град». Теп

МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов ТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в одном из самых популярных городов России – Петергофе, на территории которого расположен одноименный музей-заповедник. Связь улучшена в п

«Обит» модернизировала сеть бесплатного доступа в интернет в ГМЗ «Петергоф» тов на более современные модели и установке термобоксов, которые позволят использовать Wi-Fi-сеть в круглогодичном режиме. Сотрудничество музея-заповедника и «Обит» длится уже 12 лет – в 2010 г. ГМЗ «Петергоф» стал первым музеем под открытым небом в регионе, посетители которого получили возможность бесплатно выходить в интернет посредством Wi-Fi-связи. Все работы по организации Wi-Fi-зоны и

Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело» Уже два года Государственный музей-заповедник «Петергоф» работает в системе электронного документооборота «Дело». Первый этап внедрения этого решения компании «Электронные Офисные Системы» был завершен в конце 2011 г., а в прошлом году для

Государственный музей-заповедник «Петергоф» автоматизирует документооборот с помощью системы «Дело» В государственном музее-заповеднике «Петергоф» осуществлено внедрение системы электронного документооборота «Дело», разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проектные работы выполняет партнер ЭОС - компания «Офис-Д

«Обит» расширила WiFi-сеть в Петергофе К открытию летнего сезона компания «Обит» значительно расширила WiFi-сеть на территории государственного музея-заповедника «Петергоф». Теперь воспользоваться бесплатным доступом в интернет сможет любой посетитель не только Нижнего парка, но и Верхнего сада. Проект компания реализует на безвозмездной основе, в этом г

«Обит» развернул WiFi-сеть в «Петергофе» ету совершенно бесплатен и не ограничен по времени. Для удобства многочисленных иностранных гостей «Петергофа», текст-инструкция на стартовой странице дублируется на 5 языках. Кроме того, на кр

Технопарк в Петергофе начнут строить в 2008 году Строительство технопарка на базе СПбГУ в Петергофе начнется в 2008 году, сообщили представители попечительского совета при университете. Выделенные на проект в текущем году 86 млн. руб. перейдут для освоения на следующий год. На данны

Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе строительства наукограда. Это предложение было поддержано председателем комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Александром Викторовым и представителями дирекции наукограда в Петергофе. Напомним, что 31 октября в Петергофе состоялся митинг молодежи, требовавшей информации о ходе строительства наукограда в Петергофе, которое должно было начаться в 2007

Наукоград в Петергофе обретает популярность ли, что стратегическая задача СПбГУ в рамках участия в федеральном проекте по созданию наукограда в Петергофе – это, прежде всего, коммерциализация научных разработок. Игорь Голинский заявил, ч

Технопарк Петергофа: строительство уперлось в науку енного университета Людмила Вербицкая осмотрели предполагаемое место строительства ИТ-парка СПбГУ в Петергофе. Г-жа Вербицкая заявила, что эта встреча была прелюдией к подписанию протокола о на

ГМЗ "Петергоф" объявил открытый конкурс на поставку компьютеров Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил открытый конкурс на поставку компьютеров и оргтехники. Дата проведения конк

Петергоф станет Силиконовой долиной России? ргофа есть все шансы стать прообразом Силиконовой долины: «Для этого имеется главная предпосылка: в Петергофе и Санкт-Петербурге есть университеты, которые дают очень высокий уровень подготовки

Петергоф стал наукоградом ельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для Петергофа как наукограда Российской Федерации и соответствующие приоритетным направлениям раз