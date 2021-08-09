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Россия
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Россия - ЦФО - Московская область - Реутов


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 2
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 2
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 6
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 6
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 1
29.06.2018 МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали 1
13.06.2018 МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова 4
24.03.2016 Администрация Ленинского района Московской области вернулась на систему «Дело» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
25.05.2015 «Ростелеком» закупит Wi-Fi-роутеров на $80 млн 1
17.04.2015 «Ростелеком» будет покупать оборудование у российских производителей за валюту 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
05.12.2014 «Роснефть» рассказала, чего ждет от российских и иностранных ИТ-поставщиков 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
08.10.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Москве и Московской области 2
03.07.2014 «Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
30.04.2014 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию Центр исследований и разработок 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
26.09.2012 «АйТи» построила сетевую инфраструктуру для ВПК «НПО машиностроения» 1
14.11.2011 ЭОС обучает электронному документообороту сотрудников органов госвласти Московской области на базе системы «Дело» 1
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров 1

Публикаций - 47, упоминаний - 63

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1040 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 3
СофтЭксперт 41 2
Башинформсвязь 84 2
Вертикаль - башенный оператор 44 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Инфолинк 3 1
Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 11 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
Прометей - Prometey 10 1
PocketBook International 63 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
АльянсТелеком 8 1
Парус 229 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 9 1
SmartLabs - СмартЛабс 31 1
Wexler 54 1
Роснефть РН-информ 32 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 280 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 1
Центел - Центральный телеграф 207 1
Восход ФГБУ НИИ 384 1
IBM 4206 1
Red Hat 725 1
Yandex - Яндекс 4236 1
АйТи 825 1
Ростелеком Связьинвест 929 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Cisco Systems 2436 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
Explay - Эксплей 166 1
Telegram Group 704 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 2
Евросеть 1136 2
X5 Group 604 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
МКМ.Москабель-Фуджикура 5 1
Метрополис ТРК 29 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 155 1
Роснефть НК 390 1
Яндекс.Еда 93 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
Почта России ПАО 1655 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Связной ГК 969 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 450 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
МЦД - Московские центральные диаметры 22 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 74 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
Правительство РФ 2279 1
Президент Российской Федерации 1489 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 1
Правительство Московской области 50 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 6
3G - Стандарт мобильной связи 4037 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 109 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 121 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 156 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 69 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1406 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
Умные платформы 507 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 509 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 187 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 164 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 138 1
Безопасный город 355 1
ЭОС Дело СЭД 713 4
ЭОС Дело-web 141 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 152 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭОС Архивное дело 99 1
Обращения граждан 38 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Яндекс Go 50 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
IBM WebSphere 101 1
OnyX 35 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 606 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple - App Store 2205 1
Apple iPad 3263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10774 1
Apple iOS 5751 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 77 1
IBM DB2 176 1
Каторов Станислав 3 3
Романов Константин 8 2
Якушев Владимир 16 2
Трохин Александр 18 2
Воробьев Андрей 133 2
Новиков Алексей 39 2
Калугин Сергей 163 2
Хиле Анна 1 1
Куликов Дмитрий 9 1
Рубцов Сергей 27 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Титова Наталья 6 1
Аполлонова Светлана 10 1
Строкович Антон 45 1
Метелев Вячеслав 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Криевс Ритварс 15 1
Ткачук Лариса 45 1
Мардер Наум 100 1
Никифоров Николай 1127 1
Пекарев Владимир 1 1
Назаров Алексей 69 1
Абрамков Александр 31 1
Майстренко Игорь 44 1
Брюквин Юрий 253 1
Егоров Игорь 40 1
Мантуров Денис 57 1
Кузнецов Павел 14 1
Кулин Филипп 39 1
Ершов Андрей 45 1
Дворкович Аркадий 173 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Малис Александр 128 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 28
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 21
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 18
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 16
Россия - Российская федерация - РФ 63740 14
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 12
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 12
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 11
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 11
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 9
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 7
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 7
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 7
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 6
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 4
Россия - Жуковский 28 4
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 4
Россия - Дзержинский 11 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6594 3
Россия - ПФО - Казань 1634 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 3
Россия - Новокосино 12 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 3
Казахстан - Республика 2988 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 706 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 659 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 2
Москва - Садовое кольцо 58 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 361 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
POI - points of interest 61 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
KrebsOnSecurity 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 4
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858335, в очереди разбора - 761514.
Создано именных указателей - 46783.
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