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Россия ЦФО Московская область Реутов

Россия - ЦФО - Московская область - Реутов

СОБЫТИЯ


13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье

МТС объявила о запуске в Реутове первого в Московской области пилотного проекта умного города. Проект реализуется в ра
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье

Оператор связи МТС объявил о запуске в Реутове первого в Московской области пилотного проекта умного города. Проект реализуется в ра
13.06.2018 МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова

Европе, входящий в Группу МТС, в рамках социально-экономическом партнерства с подмосковным городом Реутов, объявила о начале массового строительства новой высокоскоростной сети передачи данных
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело»

С 2007 г. в Администрации города Реутов (Московская область) для автоматизации процессов работы с документами используется сис
01.12.2004 ПИРИТ поставит ПК для администрации Реутова

Компания ПИРИТ выиграла тендер на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для администрации г. Реутова. В поставку будут входить рабочие станции «ПИРИТ-Office», ноутбуки ASUS, принтеры Hewlett-Packard, проекторы Toshiba, теле- и видеотехника Thomson и LG, факсимильные аппараты Panasonic,
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"

ограничилось, был обучен "пул талантов", для чего проведено 8 семинаров в каждом городе и еще 10 в Реутове, в итоге более 150 человек прошли бизнес-обучение. Развитие интерфейса между научно-и

Публикаций - 86, упоминаний - 95

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Ростелеком 10948 11
МегаФон 10742 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 2
СофтЭксперт 48 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 2
Системы документооборота 522 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
Telegram Group 2940 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Pirit - Пирит 88 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Сонет 173 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Ростелеком - Глобус-телеком 235 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Digma 251 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
PocketBook International 98 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 8
Наукоград - технопарк 156 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 2
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 2
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Евросеть 1421 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Восток-Сервис ГК 57 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Метрополис ТРК 60 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 1
АиФ АРИА 2 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Черемушки 62 1
Светофор ТРЦ 1 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
Мобил Элемент ГК 8 1
Гипрокон Проектная организация 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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