Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Реутов
Публикаций - 47, упоминаний - 63
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каторов Станислав 3 3
|Романов Константин 8 2
|Якушев Владимир 16 2
|Трохин Александр 18 2
|Воробьев Андрей 133 2
|Новиков Алексей 39 2
|Калугин Сергей 163 2
|Хиле Анна 1 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Титова Наталья 6 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Строкович Антон 45 1
|Метелев Вячеслав 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Ткачук Лариса 45 1
|Мардер Наум 100 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Пекарев Владимир 1 1
|Назаров Алексей 69 1
|Абрамков Александр 31 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Егоров Игорь 40 1
|Мантуров Денис 57 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Кулин Филипп 39 1
|Ершов Андрей 45 1
|Дворкович Аркадий 173 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
|Малис Александр 128 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
|KrebsOnSecurity 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858335, в очереди разбора - 761514.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858335, в очереди разбора - 761514.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru