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Россия ЦФО Московская область Реутов
СОБЫТИЯ
|13.09.2019
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МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье
МТС объявила о запуске в Реутове первого в Московской области пилотного проекта умного города. Проект реализуется в ра
|13.09.2019
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МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье
Оператор связи МТС объявил о запуске в Реутове первого в Московской области пилотного проекта умного города. Проект реализуется в ра
|13.06.2018
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МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова
Европе, входящий в Группу МТС, в рамках социально-экономическом партнерства с подмосковным городом Реутов, объявила о начале массового строительства новой высокоскоростной сети передачи данных
|05.08.2015
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В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело»
С 2007 г. в Администрации города Реутов (Московская область) для автоматизации процессов работы с документами используется сис
|01.12.2004
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ПИРИТ поставит ПК для администрации Реутова
Компания ПИРИТ выиграла тендер на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для администрации г. Реутова. В поставку будут входить рабочие станции «ПИРИТ-Office», ноутбуки ASUS, принтеры Hewlett-Packard, проекторы Toshiba, теле- и видеотехника Thomson и LG, факсимильные аппараты Panasonic,
|16.08.2002
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Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"
ограничилось, был обучен "пул талантов", для чего проведено 8 семинаров в каждом городе и еще 10 в Реутове, в итоге более 150 человек прошли бизнес-обучение. Развитие интерфейса между научно-и
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Фурсенко Андрей 128 3
|Каторов Станислав 3 3
|Воробьев Андрей 199 2
|Новиков Алексей 66 2
|Сиднев Виктор 15 2
|Калугин Сергей 169 2
|Медведев Владислав 62 2
|Трохин Александр 21 2
|Романов Константин 58 2
|Ливанов Дмитрий 62 2
|Якушев Владимир 21 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Федоров Виктор 6 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Макаров Валентин 251 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Ершов Андрей 52 1
|Кулин Филипп 53 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Мантуров Денис 126 1
|Егоров Игорь 45 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Абрамков Александр 44 1
|Назаров Алексей 73 1
|Реутов Алексей 3 1
|Богданов Андрей 47 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Прянишников Николай 316 1
|Пекарев Владимир 1 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Поляков Дмитрий 56 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
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