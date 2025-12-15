Разделы

15.12.2025 МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности в 5 раз и сократил трудозатраты на 80% благодаря автоматизации 1
10.10.2025 «1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ 1
08.07.2025 «Первый Бит» вдвое сократил время закупочных процессов НИЦ «Курчатовский институт» 1
07.07.2025 «1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете 1
17.06.2025 Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт» 1
24.03.2025 «Первый Бит» за три месяца внедрил новую систему расчета зарплаты для нижегородской больницы с 1700 сотрудников 1
29.10.2024 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перешел на систему электронного кадрового документооборота от HRlink 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
01.03.2024 Ростовский облсуд отказался от ручной отчетности в пользу «1С:ЗКГУ» и «1С:БГУ» 2
26.06.2023 «1С‑Рарус» помог сформировать единую образовательную среду для госслужащих Новосибирской области 1
20.06.2023 «Первый бит» и РТУ МИРЭА разработали единое цифровое пространство для документооборота 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников 1
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С» 1

9002 14
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 905 6
1С-Рарус 936 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 162 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Т1 Иннотех 198 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
Google LLC 12264 1
1С-Битрикс - Bitrix 621 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
SAP SE 5434 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 1
Microsoft Corporation 25242 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1148 1
Oracle Corporation 6871 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 395 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
ММК Информсервис 53 1
Atlassian 139 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Газинформсервис - ГИС 411 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Intel Corporation 12545 1
ОТР ГК - ОТР 2000 222 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Гэндальф - Gendalf 89 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 1
Такском - Taxcom 245 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Автотранспортный комбинат ФГБУ 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2003 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Почта России ПАО 2249 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 3
Федеральное казначейство России 1879 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 2
Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Конституционный суд РФ 109 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 7
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1002 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4785 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1484 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 330 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Электронный документ - Electronic document 1532 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 63 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
1С:Документооборот КОРП 89 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
FanRuan - FineBI 26 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 35 1
1С:Университет 9 1
Парус Бюджет 69 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
HyperMethod - eLearning Server 24 1
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 100 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 290 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 313 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
1С:Корпорация 54 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 13 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
1С:ERP Управление предприятием 718 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 47 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
Кубарев Алексей 56 1
Шойтов Александр 99 1
Верисов Михаил 25 1
Тагаева Альфия 1 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Бабкин Николай 24 1
Королёв Дмитрий 35 1
Тятюшев Максим 160 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Шаев Виталий 59 1
Жигалов Олег 19 1
Захаренко Юлия 24 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Дудникова Валентина 1 1
Рожковская Юлия 1 1
Баландина Дарья 1 1
Демин Максим 1 1
Безсалова Юлия 1 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1149 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 314 1
Абакумов Евгений 224 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 161 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 83 1
Богданов Андрей 44 1
Свинцов Андрей 50 1
Меденцев Константин 100 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Слесаренко Марина 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Бессоновский район 3 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Египет - Арабская Республика 1047 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Россия - ДФО - Амурская область 851 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 217 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 246 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 1
CNews AWARDS - награда 549 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
