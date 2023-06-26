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«1С‑Рарус» помог сформировать единую образовательную среду для госслужащих Новосибирской области

«1С‑Рарус» модернизировал государственную информационную систему «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области». Настроен обмен данных с системой дистанционного обучения «Гиперметод». Сформирована единая образовательная среда для развития лидерского и управленческого потенциала государственных служащих Новосибирской области.Об этом CNews сообщили представители«1С‑Рарус».

Департамент организации управления и государственной гражданской службы — структурное подразделение администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Департамент отвечает за кадровое делопроизводство, организацию профессионального образования и развитие государственных гражданских служащих, формирование резерва кадров.

Для работы с персоналом в Департаменте организации управления и государственной гражданской службы Новосибирской области используется государственная информационная система «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области» (далее — ГИС «Кадровый учет ГГС»). Система разработана специалистами «1С‑Рарус» на базе продукта «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» и предназначена для ведения кадрового учета сотрудников в соответствии с федеральным и региональным законодательством. В системе работают 200 пользователей.

С созданием в 2019 г. корпоративного университета правительства Новосибирской области система профессионального развития служащих и оценки их компетенций приобрела полномасштабный характер. Эти функции осуществляются корпоративным университетом на базе платформы eLearning Server 4G системы дистанционного обучения «Гиперметод» (далее — СДО «Гиперметод») от ведущего разработчика решений для HR и EdTech ООО «Ленвэа». Пользователи системы — все служащие и сотрудники органов государственной власти, являющиеся субъектами ГИС «КУ ГГС НСО», а также кандидаты, участвующие в конкурсных отборах при поступлении на государственную гражданскую службу. Ежегодно системой пользуется не менее 6 тыс. человек. Служащие проходят обучение по управлению проектами, работе с обращениями граждан, внедрению систем антимонопольного комплекса, противодействию коррупции, реализации государственной и муниципальной политики России.

Две системы существовали параллельно. Сотрудники тратили значительное время на двойной ввод и перенос данных, подготовку отчетности по обучению. С целью оптимизации процессов было принято решение об интеграции двух систем, в рамках которого разработчики «1С‑Рарус» и ООО «Ленвэа» провели совместную работу по организации взаимного обмена данными.

Результаты интеграции ГИС «КУ ГГС НСО» с СДО «Гиперметод» позволяют: обеспечить единство, полноту и достоверность формирования и размещения информации; исключить дублирование информации и использования параллельных коммуникационных механизмов; обеспечить хранение информации в едином цифровом пространстве; сократить время обмена информацией между сотрудниками в процессе организации обучения и проведения оценки; уменьшить время обработки данных, автоматизировать часть рутинных операций; осуществлять оперативную и полную выгрузку информации по итогам профессионального развития и оценочных мероприятий; формировать общую ежегодную отчетность посредством автоматической выгрузки данных.

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Дудникова Валентина Анатольевна, первый заместитель руководителя администрации — руководитель Департамента организации управления и государственной гражданской службы, сказала: «Интеграция двух систем помогла нам сформировать единую образовательную среду обучения, адаптации, оценки компетенций государственных гражданских служащих региона. Благодаря регулярному обмену данными между ГИС «Кадровый учет ГГС» и СДО «Гиперметод», наша кадровая служба использует актуальную информацию для дальнейшего анализа и принятия решений: поступление на государственную службу при прохождении конкурса, аттестация действующих служащих и тех, кто включен в кадровый резерв, рекомендации на замещение вакантной должности. Также на основании актуальных полученных данных служащий или кандидат на госслужбу получает развернутый отчет с подробным описанием своих сильных сторон, зон роста и рекомендаций по развитию».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «» и «Рарус», создано в 1994 г. Филиалы «1С-Рарус» работают в 18 городах России и за ее пределами. Клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» партнер «1С», Google, «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации «Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов» (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников.

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