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Баландина Дарья
|24.03.2025
|«Первый Бит» за три месяца внедрил новую систему расчета зарплаты для нижегородской больницы с 1700 сотрудников 1
Баландина Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8333 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 581 1
|1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 11 1
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