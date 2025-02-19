Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169013
ИКТ 13189
Организации 10332
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25130
Персоны 72130
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1189
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

ММК Информсервис

ММК Информсервис

ММК-Информсервис – одна из компаний российского ИТ рынка, входит в Группу ММК, являющаяся одной из крупнейших производителей стали России.


19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
27.04.2024 80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.07.2023 Андрей Еремин -

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

 1
31.01.2023 ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений 1
10.01.2023 Auxo и «Атач» объявили о заключении партнерского соглашения 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
19.04.2022 Croc Code и «Атач» внедрили систему электронного документооборота для Института ядерной физики им. Г.И. Будкера 2
24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций 2
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 2
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 1
Нельзя браться за роботизацию бизнес-процессов, если вы не сможете обеспечить их безопасность 3
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных 2
03.11.2020 Программные роботы помогают решать бизнес-задачи в ТМК 1
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2

Публикаций - 52, упоминаний - 74

ММК Информсервис и организации, системы, технологии, персоны:

8263 20
Газинформсервис - ГИС 280 17
Т1 Иннотех 178 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 933 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 8
Microsoft Corporation 24667 5
Oracle Corporation 6705 5
Крок - Croc 1777 4
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
SAP SE 5282 4
UIPath 101 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 2
Softline - Софтлайн 2844 2
Biocad - Биокад 82 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 2
Yandex - Яндекс 7414 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Intel Corporation 12217 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 2
Adobe Systems 1550 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 390 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 249 2
Cisco Systems 5122 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
МегаФон 8938 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Citrix Systems 813 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 30
РЖД - Российские железные дороги 1911 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 17
Лента - Сеть розничной торговли 2091 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 10
McDonald’s - Макдоналдс 198 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 10
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 9
Альфа-Банк 1778 9
Ингосстрах СПАО 422 9
Русагро Группа Компаний 279 9
Фармстандарт АО 40 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 9
Совкомбанк ПАО 258 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 9
ТрансКонтейнер 38 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
АльфаСтрахование СГ 321 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 7
НСПК - Национальная система платежных карт 819 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 85 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50925 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30932 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27731 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6698 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 18
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6833 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 18
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1204 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4185 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2153 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 245 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 14
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5326 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 9
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1254 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 188 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2837 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3092 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 758 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1310 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 16
НКТ - Р7-Офис 383 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 11
NVision Барьер 658 9
Microsoft Windows 15722 5
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 705 2
Linux OS 10016 2
Microsoft Office 3751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 2
1С:Корпорация 48 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Avaya Vantage 18 1
Documentolog Doculite 4 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 310 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
Avaya Equinox 14 1
Avaya Aura 45 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
SAP FBT 1 1
Avaya Analytics 2 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 447 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
Феоктистов Вадим 35 31
Натрусов Артем 284 24
Чаркин Евгений 296 24
Абакумов Евгений 206 24
Сергеев Сергей 138 18
Пустарнаков Роман 45 17
Верисов Михаил 22 17
Александров Александр 70 16
Меденцев Константин 98 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Харитонов Дмитрий 51 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Шадаев Максут 1015 16
Сотин Денис 205 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 46 16
Кубарев Алексей 54 16
Шойтов Александр 78 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тятюшев Максим 99 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Суровец Дмитрий 77 9
Шеховцов Юрий 34 9
Поляков Сергей 73 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Россия - РФ - Российская федерация 145269 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 11
Европа Восточная 3080 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 9
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 289 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 5
Украина 7627 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17471 3
Европа 21805 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 3
Турция - Турецкая республика 2368 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Германия - Федеративная Республика 12705 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 2
Египет - Арабская Республика 1006 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1892 2
Казахстан - Республика 5560 1
Беларусь - Белоруссия 5701 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 1
Россия - УФО - Челябинская область 1222 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 244 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1037 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 1
Африка - Африканский регион 3487 1
Ближний Восток 2950 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1384 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 136 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 166 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24231 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 18
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 13
Экономический эффект 1072 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 11
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 4
Аудит - аудиторский услуги 2687 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2198 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 672 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5418 3
Энергетика - Energy - Energetically 5110 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4975 3
Импортозамещение - параллельный импорт 489 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8657 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 4
Markets&Markets Research 112 1
Synergy Research Group 42 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3561 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Forrester Wave 45 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 43 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 153 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 26 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 16
CNews AWARDS - награда 521 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще