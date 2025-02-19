ММК Информсервис
ММК-Информсервис – одна из компаний российского ИТ рынка, входит в Группу ММК, являющаяся одной из крупнейших производителей стали России.
ММК Информсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Феоктистов Вадим 35 31
|Натрусов Артем 284 24
|Чаркин Евгений 296 24
|Абакумов Евгений 206 24
|Сергеев Сергей 138 18
|Пустарнаков Роман 45 17
|Верисов Михаил 22 17
|Александров Александр 70 16
|Меденцев Константин 98 16
|Теплицкий Дмитрий 73 16
|Харитонов Дмитрий 51 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Шадаев Максут 1015 16
|Сотин Денис 205 16
|Чурсин Дмитрий 61 16
|Богданов Андрей 41 16
|Свинцов Андрей 46 16
|Кубарев Алексей 54 16
|Шойтов Александр 78 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Тятюшев Максим 99 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шаев Виталий 43 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Суровец Дмитрий 77 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Поляков Сергей 73 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 112 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
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