Муравьев Владимир


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика? 1
18.10.2024 билайн и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками 1
18.10.2024 «Билайн» и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
08.06.2021 Atos модернизировала ЦОД группы «Альфастрахование» 1
05.02.2021 Более 125 тысяч клиентов «Альфастрахования» воспользовались упрощенной авторизацией на сайте с помощью госуслуг 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
11.11.2020 «Альфастрахование» на 78% сократила количество сбоев в бизнес-приложениях с помощью платформы AppDynamics 1
10.03.2020 IT Expert проведет оценку зрелости системы ИТ-управления «Альфастрахования» 1
10.08.2018 «АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» 1
10.08.2018 В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор 1
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
19.12.2016 «Дикси» автоматизирует управление и учет расчетов по договорам аренды помещений с помощью «Корус Консалтинг» 1
18.11.2016 «Дикси» оптимизирует работу подразделений с помощью платформы Naumen Contact Centеr 1
07.06.2013 «Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Муравьев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 15
ММК Информсервис 53 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 8
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
Транснефть Технологии 17 5
SAP SE 5367 2
Cisco - AppDynamics 38 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9000 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 440 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 1
Naumen - Наумен 661 1
Inventive Retail Group 78 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Cisco Systems 5176 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
АльфаСтрахование СГ 338 27
Совкомбанк ПАО 267 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 166 15
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 14
Альфа-Банк 1811 11
РЖД - Российские железные дороги 1954 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2579 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 10
ПСБ - Промсвязьбанк 877 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 964 9
Почта России ПАО 2201 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 834 9
Ингосстрах СПАО 441 9
Русагро Группа Компаний 317 9
McDonald’s - Макдоналдс 200 9
Фармстандарт АО 43 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 240 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 9
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 9
ТрансКонтейнер 38 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 8
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 119 8
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 8
Valtec - Валтек 10 8
A.T.Legal 15 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1726 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2073 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 10
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1355 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1014 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 466 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7930 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1361 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 803 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7058 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11807 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8303 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 553 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4567 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1546 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4356 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3052 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6706 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5237 2
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5030 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 80 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5584 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Google Android 14418 1
Microsoft Office 3866 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 748 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 1
Atos Bull Escala 13 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 364 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 161 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Урьяс Вадим 98 17
Панферов Алексей 22 17
Суровец Дмитрий 96 15
Халматов Максим 64 15
Михалев Евгений 94 14
Алифанов Кирилл 69 14
Сергеев Сергей 156 10
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 36 9
Чаркин Евгений 300 9
Поляков Сергей 74 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 95 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 119 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Ямщиков Владимир 51 9
Абдрахманов Рустам 14 9
Цыганов Вячеслав 72 9
Натрусов Артем 296 8
Абакумов Евгений 208 8
Гаврилов Юрий 13 8
Карпов Иван 79 8
Савкин Владимир 39 8
Лигачев Глеб 102 8
Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 10 8
Огурцов Юрий 13 8
Иванов Андрей 58 8
Емелин Дмитрий 16 8
Комаров Илья 9 8
Мосягин Константин 20 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 19
Европа Восточная 3111 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2597 9
Россия - РФ - Российская федерация 151825 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 3
Европа 24471 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1360 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Индия - Bharat 5592 1
Азия - Азиатский регион 5655 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6044 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 11
Экономический эффект 1146 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8075 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1788 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6089 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5440 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3278 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 813 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 215 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7681 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3729 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5105 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1797 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
Аренда 2528 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Аудит - аудиторский услуги 2899 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1938 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 640 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2517 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 400 1
Паспорт - Паспортные данные 2646 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 340 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 412 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 17
CNews AWARDS - награда 531 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2532 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
