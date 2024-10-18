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«Билайн» и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления стратегического сотрудничества. Компании планируют развивать партнерство в области борьбы с мошенничеством, системной интеграции и повышения эффективности работы с клиентами.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет совместная работа по защите клиентов от мошенничества, в том числе с использованием сервиса «Этикетка» от «Билайн бизнес» на основе технологии доверительных звонков.

Кроме того, компании будут активно взаимодействовать в проектах по импортозамещению с использованием отечественных решений и технологий. Особое внимание уделено развитию онлайн и офлайн каналов обслуживания клиентов «АльфаСтрахование», используя возможности экосистемы больших данных «Билайна», а также внедрению предсказательных и поведенческих алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Подписанное соглашение направлено на долгосрочное развитие партнёрства и нацеленность обеих сторон на внедрение новейших технологий для повышения уровня безопасности и эффективности клиентских процессов.

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Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами «ВымпелКома», сказал: «Наше сотрудничество с «АльфаСтрахованием» позволит объединить передовые технологии в области больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности с экспертизой одного из лидеров страхового рынка. Мы уверены, что будущие совместные инициативы помогут создать более безопасные и эффективные решения для клиентов и усилить позиции обеих компаний в условиях быстро меняющегося рынка».

Владимир Муравьев, директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахования», отметил: «Мы нацелены на долгосрочное партнерство и применение самых передовых технологий, чтобы клиентские сервисы становились еще более безопасными и мы могли полностью исключить любую возможность для мошеннических действий, кражи персональных данных и иных киберпреступлений. Это то, на что есть серьезный запрос в обществе».

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