Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184214
ИКТ 14319
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26292
Персоны 79154
География 2966
Статьи 1565
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Бородов Герман


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 ИИ-технологии Билайна помогут «Капитал Life» в цифровой трансформации рынка страхования жизни 1
18.10.2024 «ВымпелКом» и Альфа-Банк и заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Finopolis 2024 1
18.10.2024 билайн и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками 1
18.10.2024 «Билайн» и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками 1
17.10.2024 билайн вошел в Ассоциацию ФинТех 1
17.10.2024 «Билайн» вошел в «Ассоциацию ФинТех» 1
10.06.2024 «ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа 1
12.04.2024 «Ренессанс страхование» звонит с «Этикеткой» от билайна 1
05.02.2024 Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес 1
09.11.2022 «Билайн Бизнес» и «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE 1
20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G 1
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 1
12.03.2020 «Билайн» подключил к Сети основное месторождение газопровода «Сила Сибири» 1
10.10.2019 «Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка 1
10.10.2019 Искусственный интеллект «Билайн» будет искать клиентов для российских банков 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 1
23.05.2016 Герман Бородов назначен директором по работе с ключевыми клиентами B2B «Вымпелкома» 2
11.12.2015 «Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Бородов Герман и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9125 18
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 452 11
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 400 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 92 1
Technip 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
Газпром ПАО 1397 2
АльфаСтрахование СГ 348 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 170 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Ямал СПГ 10 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2756 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Белый Медведь 19 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 201 1
Альфа-Банк 1844 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2117 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 200 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9081 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28752 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21727 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12048 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25317 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5726 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1126 2
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 79 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7898 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12808 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25345 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8580 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1623 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5079 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5770 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8517 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6899 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5434 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 447 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12847 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2349 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1461 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 852 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2011 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6722 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4293 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 931 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11795 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14249 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1623 1
Microsoft Windows 2000 8662 2
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1533 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 17 1
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 6 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Новатэк - Арктик СПГ-2 - Arctic LNG 2 2 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
Григорьев Максим 53 2
Абакумов Евгений 219 1
Грибков Алексей 8 1
Акчурин Вадим 1 1
Гаранин Евгений 50 1
Сивков Арташес 17 1
Гулянский Игорь 13 1
Ковачев Антон 1 1
Густов Сергей 8 1
Торбахов Александр 106 1
Ефанкин Николай 1 1
Зайков Максим 26 1
Каширин Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1671 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 803 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 917 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1208 2
Земля - планета Солнечной системы 10593 2
Россия - Крайний Север 309 1
Москва - Садовое кольцо 154 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 158 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 163 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 61 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ковыктинское ГКМ - КГКМ - Ковыктинское газоконденсатное месторождение 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1315 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 347 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Россия - Гыданский полуостров 2 1
Франция - Французская Республика 7956 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 973 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1432 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2635 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18358 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6157 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5527 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6141 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 682 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2343 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1206 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2562 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8165 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2563 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2614 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1729 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 407 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 224 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2693 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1024 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6699 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 88 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще