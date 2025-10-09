Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бородов Герман
УПОМИНАНИЯ
Бородов Герман и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2117 1
|Григорьев Максим 53 2
|Абакумов Евгений 219 1
|Грибков Алексей 8 1
|Акчурин Вадим 1 1
|Гаранин Евгений 50 1
|Сивков Арташес 17 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Ковачев Антон 1 1
|Густов Сергей 8 1
|Торбахов Александр 106 1
|Ефанкин Николай 1 1
|Зайков Максим 26 1
|Каширин Алексей 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.