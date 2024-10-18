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«ВымпелКом» и Альфа-Банк и заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Finopolis 2024

«ВымпелКом» (бренд билайн) и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и внедрение инновационных технологий. Подписи под соглашением поставили директор по работе с ключевыми клиентами «ВымпелКом» Герман Бородов и директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин.

Компании намерены совместно совершенствовать цифровые процессы, включая предсказательные и поведенческие алгоритмы взаимодействия с клиентами, а также активно развивать решения на основе искусственного интеллекта.

Партнеры рассматривают друг друга как ключевых игроков в создании благоприятных условий для повышения эффективности и качества обслуживания клиентов. В рамках этого соглашения компании будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая улучшение клиентского пути через внедрение интеллектуальных алгоритмов, позволяющих точнее прогнозировать потребности и поведение клиентов.

«Наше сотрудничество с Альфа-Банком открывает новые горизонты для внедрения передовых цифровых решений. Мы готовы предложить наш опыт в области больших данных и искусственного интеллекта, чтобы поддержать цифровую трансформацию банка и способствовать улучшению качества обслуживания его клиентов. Совместно мы работаем над развитием системной интеграции, что особенно важно в условиях импортозамещения, и создаём условия для более эффективного взаимодействия с клиентами через цифровые каналы», — прокомментировал подписание Герман Бородов.

«В мире стремительно развивающихся технологий партнерства помогают оставаться на острие прогресса. Объединение цифровых экспертиз Альфа-Банка и билайна позволит нам реализовывать самые продвинутые решения, что, в свою очередь, означает лучшие предложения и лучший сервис для наших клиентов», — рассказал Алексей Каширин.

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