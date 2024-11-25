Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех

«Гамма Тех» и «ИскраТех» заключили соглашение о партнерстве в поддержку российской электроники », корпорация ITG и интегратор отечественного программного обеспечения для промышленных предприятий ООО «ИскраТех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество компаний нап

«Искра Технологии» представила комплексное решение private LTE/5G для промышленных предприятий Компания «Искра Технологии» разработала комплексную систему private LTE/5G, предназначенную для примене

«Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q в Чувашской Республике В Чувашской Республике начала функционировать региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разработки компании «Искра Технологии». 13 сентября 2024 г. утверждено положение о государственной информационной системе «Региональная интеграционная платформа «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Сделано в России: «Ростелеком» и «Искра Технологии» представили серию роутеров с защитой от хакерских атак стелеком» представил в Екатеринбурге линейку отечественных Wi-Fi-роутеров, разработанных компанией «Искра Технологии». Устройства поддерживают технологию GPON и обеспечивают высокоскоростной ин

«Инфосистемы Джет» выбили себе неустойку за срыв сроков оплаты таинственного оборудования итражный суд города Москвы присудил выплату неустойки за просрочку оплаты поставки оборудования АО «Искра Технологии» АО «Инфосистемы Джет». Но при этом суд решил поддержать «Искра Технологи

В России началось крупномасштабное производство отечественных домашних маршрутизаторов Российский роутер в каждый дом Компания «Искра Технологии» сообщила CNews о запуске очень крупного производства роутеров на территории

Искра Технологии» запустила серийное производство роутеров в Екатеринбурге юне 2024 г. состоялся запуск серийного производства домашних абонентских шлюзов технологии GPON от «Искра Технологии» на базе производственной площадки в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили п

«Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт» На выставке «Комплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена дл

«Искра Технологии» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Искра Технологии» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise (версии 13, 14, 15), Postgres Pro

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Современной электронике нужно качественное ПО ислав Давыдов: С одной стороны да, а с другой, видимо, это уже назрело с течением времени. Мы были «ИскраУралТел» на протяжении 30 лет, и я очень ценю это имя, так как оно связано с Екатеринбур

Подтверждена совместимость продуктов компаний Postgres Professional и «Искра Технологии» Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Искра Технологии», российский производитель инфокоммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres

Российские разработчики представили платформу автоматизации управленческой деятельности Платформа автоматизации управленческой деятельности «Искра Технологии» разработала платформу «Умный город» для автоматизации управленческой деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности и регионального и муниципального управления в це

«Северо-Западный Телеком» и Iskratel подписали соглашение о сотрудничестве 18 ноября 2010 г. региональный директор – директор Петербургского объединенного филиала оператора «Северо-Западный Телеком» Виктор Пляченко и генеральный директор Iskratel Андрей Поленец подписали соглашение о сотрудничестве между двумя компаниями. Совместные инициативы, отраженные в соглашении, будут осуществляться на территории Ленинградской области. П

«Связьинвест» и Iskratel подписали меморандум о сотрудничестве В Москве генеральный директор «Связьинвеста» Вадим Семенов и генеральный директор компании Iskratel (Словения) Андрей Поленец подписали меморандум о сотрудничестве в области модернизации и развития сетей электросвязи «Связьинвеста». Документ подписан в присутствии министра связи и ма

ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы

«Сибирьтелеком» установил цифровые станции в Алтайском крае Компания «Сибирьтелеком» сообщила о завершении установки коммутационного оборудования уральской компании «ИскраУралТел» на сетях связи в г. Новоалтайске Алтайского края. До конца текущего года в городе будут установлены еще три цифровых телефонных станции А320 общей емкостью порядка 200 номеров. Эт

Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel Компания Iskratel совместно с корпорацией Telsima объявила, что государственный оператор Республики Словения Telecom Slovenia выбрал решение Iskratel SI3000 Wimax, включающее в себя технологии Wi

Iskratel интегрирует продукты Telsima в собственные решения Компания Iskratel объявила о заключении соглашения с Telsima Corporation. Соглашение предусматривает интеграцию продуктов WiMAX компании Telsima в решение Iskratel SI3000 MSAN. Решения StarMAX и

Iskratel представил решения широкополосного доступа На завершившемся в эти дни Всемирном форуме по широкополосным технологиям Broadband World Forum Europe компания Iskratel представила решения фиксированного доступа с полной поддержкой услуг Triple Play (ADSL, VDSL & FTTX) и беспроводного широкополосного доступа на основе технологии WiMAX. Доступ по DSL (

Iskratel представила плату доступа VDSL2 Компания Iskratel анонсировала выход нового оборудования на российский рынок: плата доступа VDSL2, функционирующая в составе узла SI3000 MSAN (мультисервисный узел абонентского доступа). VDSL2 в настоящ

Iskratel представила новое сетевое решение Компания Iskratel анонсировала выход нового оборудования на российский рынок - платы оптоволоконных интерфейсов Fast Ethernet для подключения абонентов по технологии FTTx (FTTH, FTTB, FTTC). Эти платы ф

Iskratel поможет «Уралсвязьинформ» в автоматизации управления услугами Компания «ИскраУралТЕЛ» закончила внедрение решения OpenMN в Екатеринбургском филиале «Уралсвязьинформ». Оно предназначено для автоматизации измерения абонентских линий и аналоговых терминалов. Решение п

CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000 Компания Iskratel представила на выставке CeBIT-2007 новую линейку продуктов SI3000. Решения под маркой SI3000 обеспечивают совместимость с сетями различных поколений. Оборудование этой линейки предоста

Iskratel представила платы доступа в новых конфигурациях Компания Iskratel представила на российский рынок новые варианты плат доступа ADSL2+ для интеграции в конструктив SI2000 MLC/АТС320, а также в отдельный корпус 1U емкостью 16 или 8 портов. Снижение емко

Iskratel представила новое семейство продуктов SI3000 OSAP Iskratel представила свое решение для IPTV на выставке CSTB-2007. Iskratel продемонстрирует новую линейку продуктов и решений под маркой SI3000 OSAP, основанную на собственном программном обеспечении промежуточного уровня, SI3000 Middleware. Iskratel в

Iskratel анонсирует выпуск новой линейки продуктов SI3000 На проходящей в эти дни выставке Asiaworld-Expo в рамках международного телекоммуникационного события ITU Telecom World в Гонконге Iskratel анонсирует выпуск новой линейки продуктов под маркой SI3000. Представленное оборудование и решения обеспечивают постепенный переход от существующих сетей связи через сети следующего по

Iskratel поставит оборудование NGN в Боливию лизацию ОКС7 будет соединен с существующей телефонной станцией EWSD. На этой же локации будет находиться также продукт SI2000 MSAN с 500 IP-абонентами и 528 портами ADSL2+. На трех удаленных локациях Iskratel поставит и включит в сеть три системы SI2000 MSAN. Общая емкость поставляемого оборудования составляет почти 1800 аналоговых и 400 ADSL2+ абонентов. В тендере также участвовали ведущие

Iskratel представит новые решения на партнерской конференции Группа Iskratel 8 ноября открыла 1-ую партнерскую конференцию, на которой представлены новейшие продукты и решения для предприятий, которые представляют собой сегмент потенциальных бизнес-партнеров. Н

Iskratel представила продукты для WiMax Компания Iskratel представила продукты и решения, которые базируются на технологии WiMax и объединены на единой платформе линейки продуктов SI3000 MSAN предприятия Iskratel. Линейка продуктов SI3

Iskratel представляет новое решение для построения сетей следующего поколения На выставке «Инфоком-2006», проходящей в эти дни в Москве в Крокус-Экспо, Iskratel представляет программный коммутатор Call Server SI2000. Он обрабатывает вызовы, управляет шлюзом доступа и шлюзом соединительных линий, предоставляет услуги и создает условия для получ

IskraTEL протестировала оборудование в "Уральской телефонной компании" Компания "ИскраУралТЕЛ" успешно завершила опытную эксплуатацию оборудования NGN на сети «Уральской теле

Iskratel протестировал оборудование сетевого доступа на совместимость ом городе Ланьоне. Тестовый комплект состоял из плат абонентского шлюза доступа узла SI2000 MSAN (Мультисервисный узел абонентского доступа) и абонентского оконечного оборудования SI2000 DSL. Команда Iskratel протестировала плату ADSL2+ и недавно разработанную плату VDSL2. ADSL2+ уже стала абсолютно зрелой технологией доступа, используемой для доставки полного набора услуг Triple Play. Меро

"ИскраТел" модернизирует сети "Таттелекома" Таттелеком», словенская компания «ИскраТел» и дочернее совместное российско-словенское предприятие «ИскраУралТел» подписали трехстороннее рамочное соглашение. Договор предусматривает поставку в

"ИскраУралТЕЛ" открыл представительство в Новосибирске 04 года состоялось официальное открытие Новосибирского представительства российско-словенского ЗАО «ИскраУралТЕЛ». На протяжении 10 лет эта компания является стратегическим партнером ОАО «Сибир