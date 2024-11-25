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Искра Технологии ИскраУралТел Iskratel Искрател Iskrateling Искрателинг ИскраТех

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех

«Искра Технологии» - аккредитованная ИТ-компания, разрабатывает и внедряет решения для операторов связи, органов государственной власти, корпораций и предприятий, в том числе ТЭК, электроэнергетики, атомной отрасли, железных дорог.

 

 


25.11.2024 «Гамма Тех» и «ИскраТех» заключили соглашение о партнерстве в поддержку российской электроники

», корпорация ITG и интегратор отечественного программного обеспечения для промышленных предприятий ООО «ИскраТех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество компаний нап
08.11.2024 «Искра Технологии» представила комплексное решение private LTE/5G для промышленных предприятий

Компания «Искра Технологии» разработала комплексную систему private LTE/5G, предназначенную для примене
03.10.2024 «Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q в Чувашской Республике

В Чувашской Республике начала функционировать региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разработки компании «Искра Технологии». 13 сентября 2024 г. утверждено положение о государственной информационной системе «Региональная интеграционная платформа «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

12.09.2024 Сделано в России: «Ростелеком» и «Искра Технологии» представили серию роутеров с защитой от хакерских атак

стелеком» представил в Екатеринбурге линейку отечественных Wi-Fi-роутеров, разработанных компанией «Искра Технологии». Устройства поддерживают технологию GPON и обеспечивают высокоскоростной ин
23.08.2024 «Инфосистемы Джет» выбили себе неустойку за срыв сроков оплаты таинственного оборудования

итражный суд города Москвы присудил выплату неустойки за просрочку оплаты поставки оборудования АО «Искра Технологии» АО «Инфосистемы Джет». Но при этом суд решил поддержать «Искра Технологи
15.07.2024 В России началось крупномасштабное производство отечественных домашних маршрутизаторов

Российский роутер в каждый дом Компания «Искра Технологии» сообщила CNews о запуске очень крупного производства роутеров на территории
11.07.2024 Искра Технологии» запустила серийное производство роутеров в Екатеринбурге

юне 2024 г. состоялся запуск серийного производства домашних абонентских шлюзов технологии GPON от «Искра Технологии» на базе производственной площадки в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили п
05.06.2024 «Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт»

На выставке «Комплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена дл
17.05.2024 «Искра Технологии» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Искра Технологии» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise (версии 13, 14, 15), Postgres Pro

24.04.2024 Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Современной электронике нужно качественное ПО

ислав Давыдов: С одной стороны да, а с другой, видимо, это уже назрело с течением времени. Мы были «ИскраУралТел» на протяжении 30 лет, и я очень ценю это имя, так как оно связано с Екатеринбур
16.04.2024 Подтверждена совместимость продуктов компаний Postgres Professional и «Искра Технологии»

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Искра Технологии», российский производитель инфокоммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres
12.03.2024 Российские разработчики представили платформу автоматизации управленческой деятельности

Платформа автоматизации управленческой деятельности «Искра Технологии» разработала платформу «Умный город» для автоматизации управленческой деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности и регионального и муниципального управления в це
19.11.2010 «Северо-Западный Телеком» и Iskratel подписали соглашение о сотрудничестве

18 ноября 2010 г. региональный директор – директор Петербургского объединенного филиала оператора «Северо-Западный Телеком» Виктор Пляченко и генеральный директор Iskratel Андрей Поленец подписали соглашение о сотрудничестве между двумя компаниями. Совместные инициативы, отраженные в соглашении, будут осуществляться на территории Ленинградской области. П
18.11.2010 «Связьинвест» и Iskratel подписали меморандум о сотрудничестве

В Москве генеральный директор «Связьинвеста» Вадим Семенов и генеральный директор компании Iskratel (Словения) Андрей Поленец подписали меморандум о сотрудничестве в области модернизации и развития сетей электросвязи «Связьинвеста». Документ подписан в присутствии министра связи и ма
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников

Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы
06.11.2009 «Сибирьтелеком» установил цифровые станции в Алтайском крае

Компания «Сибирьтелеком» сообщила о завершении установки коммутационного оборудования уральской компании «ИскраУралТел» на сетях связи в г. Новоалтайске Алтайского края. До конца текущего года в городе будут установлены еще три цифровых телефонных станции А320 общей емкостью порядка 200 номеров. Эт
21.03.2008 Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel

Компания Iskratel совместно с корпорацией Telsima объявила, что государственный оператор Республики Словения Telecom Slovenia выбрал решение Iskratel SI3000 Wimax, включающее в себя технологии Wi
11.02.2008 Iskratel интегрирует продукты Telsima в собственные решения

Компания Iskratel объявила о заключении соглашения с Telsima Corporation. Соглашение предусматривает интеграцию продуктов WiMAX компании Telsima в решение Iskratel SI3000 MSAN. Решения StarMAX и

12.10.2007 Iskratel представил решения широкополосного доступа

На завершившемся в эти дни Всемирном форуме по широкополосным технологиям Broadband World Forum Europe компания Iskratel представила решения фиксированного доступа с полной поддержкой услуг Triple Play (ADSL, VDSL & FTTX) и беспроводного широкополосного доступа на основе технологии WiMAX. Доступ по DSL (
28.08.2007 Iskratel представила плату доступа VDSL2

Компания Iskratel анонсировала выход нового оборудования на российский рынок: плата доступа VDSL2, функционирующая в составе узла SI3000 MSAN (мультисервисный узел абонентского доступа). VDSL2 в настоящ
23.08.2007 Iskratel представила новое сетевое решение

Компания Iskratel анонсировала выход нового оборудования на российский рынок - платы оптоволоконных интерфейсов Fast Ethernet для подключения абонентов по технологии FTTx (FTTH, FTTB, FTTC). Эти платы ф
15.06.2007 Iskratel поможет «Уралсвязьинформ» в автоматизации управления услугами

Компания «ИскраУралТЕЛ» закончила внедрение решения OpenMN в Екатеринбургском филиале «Уралсвязьинформ». Оно предназначено для автоматизации измерения абонентских линий и аналоговых терминалов. Решение п
20.03.2007 CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000

Компания Iskratel представила на выставке CeBIT-2007 новую линейку продуктов SI3000. Решения под маркой SI3000 обеспечивают совместимость с сетями различных поколений. Оборудование этой линейки предоста
27.02.2007 Iskratel представила платы доступа в новых конфигурациях

Компания Iskratel представила на российский рынок новые варианты плат доступа ADSL2+ для интеграции в конструктив SI2000 MLC/АТС320, а также в отдельный корпус 1U емкостью 16 или 8 портов. Снижение емко
07.02.2007 Iskratel представила новое семейство продуктов SI3000 OSAP

Iskratel представила свое решение для IPTV на выставке CSTB-2007. Iskratel продемонстрирует новую линейку продуктов и решений под маркой SI3000 OSAP, основанную на собственном программном обеспечении промежуточного уровня, SI3000 Middleware. Iskratel в
05.12.2006 Iskratel анонсирует выпуск новой линейки продуктов SI3000

На проходящей в эти дни выставке Asiaworld-Expo в рамках международного телекоммуникационного события ITU Telecom World в Гонконге Iskratel анонсирует выпуск новой линейки продуктов под маркой SI3000. Представленное оборудование и решения обеспечивают постепенный переход от существующих сетей связи через сети следующего по
29.11.2006 Iskratel поставит оборудование NGN в Боливию

лизацию ОКС7 будет соединен с существующей телефонной станцией EWSD. На этой же локации будет находиться также продукт SI2000 MSAN с 500 IP-абонентами и 528 портами ADSL2+. На трех удаленных локациях Iskratel поставит и включит в сеть три системы SI2000 MSAN. Общая емкость поставляемого оборудования составляет почти 1800 аналоговых и 400 ADSL2+ абонентов. В тендере также участвовали ведущие
10.11.2006 Iskratel представит новые решения на партнерской конференции

Группа Iskratel 8 ноября открыла 1-ую партнерскую конференцию, на которой представлены новейшие продукты и решения для предприятий, которые представляют собой сегмент потенциальных бизнес-партнеров. Н
30.10.2006 Iskratel представила продукты для WiMax

Компания Iskratel представила продукты и решения, которые базируются на технологии WiMax и объединены на единой платформе линейки продуктов SI3000 MSAN предприятия Iskratel. Линейка продуктов SI3
17.10.2006 Iskratel представляет новое решение для построения сетей следующего поколения

На выставке «Инфоком-2006», проходящей в эти дни в Москве в Крокус-Экспо, Iskratel представляет программный коммутатор Call Server SI2000. Он обрабатывает вызовы, управляет шлюзом доступа и шлюзом соединительных линий, предоставляет услуги и создает условия для получ
29.08.2006 IskraTEL протестировала оборудование в "Уральской телефонной компании"

Компания "ИскраУралТЕЛ" успешно завершила опытную эксплуатацию оборудования NGN на сети «Уральской теле
14.07.2006 Iskratel протестировал оборудование сетевого доступа на совместимость

ом городе Ланьоне. Тестовый комплект состоял из плат абонентского шлюза доступа узла SI2000 MSAN (Мультисервисный узел абонентского доступа) и абонентского оконечного оборудования SI2000 DSL. Команда Iskratel протестировала плату ADSL2+ и недавно разработанную плату VDSL2. ADSL2+ уже стала абсолютно зрелой технологией доступа, используемой для доставки полного набора услуг Triple Play. Меро
06.12.2004 "ИскраТел" модернизирует сети "Таттелекома"

Таттелеком», словенская компания «ИскраТел» и дочернее совместное российско-словенское предприятие «ИскраУралТел» подписали трехстороннее рамочное соглашение. Договор предусматривает поставку в
20.02.2004 "ИскраУралТЕЛ" открыл представительство в Новосибирске

04 года состоялось официальное открытие Новосибирского представительства российско-словенского ЗАО «ИскраУралТЕЛ». На протяжении 10 лет эта компания является стратегическим партнером ОАО «Сибир
16.06.2000 ОАО "Электросвязь" Новосибирской области подписало контракт с "ИскраУралТЕЛ" на поставку цифровых ATC

ОАО "Электросвязь" Новосибирской области подписало контракт с ЗАО "ИскраУралТЕЛ" (г.Екатеринбург) на поставку цифровых АТС (типа Si-2000) технологии фирмы Sieme

Публикаций - 113, упоминаний - 152

Искра Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9813 16
Cisco Systems 5135 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 11
Siemens AG - Siemens Group 2596 10
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 8
Ростелеком - Связьинвест 1708 8
Huawei 3975 8
МегаФон 9068 7
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 7
NVision Group - Энвижн Груп 679 6
Eltex - Предприятие Элтекс 157 6
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 5
Samsung Electronics 10311 5
Huawei Technologies 399 5
Сател 135 5
Microsoft Corporation 24726 4
IBM - International Business Machines Corp 9455 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Qtech - Кьютэк 174 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 46 4
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 33 4
Diasoft - Диасофт 901 4
Amazon Inc - Amazon.com 3026 3
Yandex - Яндекс 7509 3
Apple Inc 12188 3
VK - Mail.ru Group 3468 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 5
РЖД - Российские железные дороги 1925 4
Газпром ПАО 1351 3
Цифроград 171 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 3
ПРП - Пермрегионпроект 7 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1200 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Теплоком НПФ 4 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Почта России ПАО 2133 1
НСПК - Национальная система платежных карт 822 1
Евросеть 1405 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Беталинк 104 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Ford 413 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Газпром нефть 627 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 2
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1099 2
Судебная власть - Judicial power 2324 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Международная академия связи - МАС 41 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
WiMAX Forum 68 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Профсоюз работников связи России 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4703 13
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10194 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10853 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 10
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2795 10
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4139 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5687 9
Аналоговые технологии 2780 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3532 8
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа - мультисервисный узел и узел доступа 15 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8682 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3772 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2120 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2919 7
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6448 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9365 7
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 722 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 6
Искра Технологии - Iskratel SI 20 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 6
Microsoft Windows 2000 8661 5
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 285 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 207 3
NetApp ONTAP 66 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
БАРС.Alpha BI 39 2
Baidu 284 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 126 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 36 2
Yandex Object Storage 14 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 151 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Avaya Definity УАТС 102 2
StarMAX - базовая станция 2 2
Apple iPhone 6 4862 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 2
Искра Технологии - ОС5000 Безопасный город Программный комплекс 2 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Росплатформа Р-Хранилище 19 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Oracle Java - язык программирования 3107 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Давыдов Владислав 6 5
Щеголев Игорь 698 3
Шипулин Александр 29 2
Солонин Виталий 89 2
Рейман Леонид 1051 2
Поленец Андрей 2 2
Быков Иван 3 2
Орловский Виктор 385 2
Бровко Василий 53 1
Шохин Александр 32 1
Копейкин Алексей 16 1
Морлок Александр 15 1
Ефименко Евгений 10 1
Лаконцев Дмитрий 20 1
Оголь Елена 24 1
Колпаков Антон 57 1
Овчинников Борис 129 1
Нащекин Алексей 116 1
Меламед Леонид 150 1
Артемьев Игорь 91 1
Тамодин Николай 47 1
Слизень Виталий 242 1
Буховцев Михаил 9 1
Федоров Дмитрий 23 1
Закрепин Евгений 60 1
Лобов Сергей 27 1
Семенов Вадим 65 1
Орлов Виталий 19 1
Марченко Игорь 13 1
Мардер Наум 116 1
Зеров Александр 2 1
Мякишева Марина 84 1
Яшин Валерий 79 1
Антонюк Борис 69 1
Заболотный Игорь 45 1
Хохлов Юрий 15 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Мартынов Александр 45 1
Гуштуров Леонид 23 1
Никулин Анатолий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 24
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 18
Словения - Республика 250 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 7
Европа 21848 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1701 7
Казахстан - Республика 5592 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1497 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 903 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2526 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 5
Европа Восточная 3105 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 5
Южная Корея - Республика 6688 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 899 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 4
Германия - Федеративная Республика 12736 4
Россия - СФО - Новосибирск 4358 4
Израиль 2744 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1039 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1576 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1410 4
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 297 4
Россия - ПФО - Самарская область 1341 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1346 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 3
Беларусь - Белоруссия 5758 3
Франция - Французская Республика 7875 3
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Канада 4904 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1682 3
Россия - ЦФО - Курская область 657 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 807 3
Земля - планета Солнечной системы 10426 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 36
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 12
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10058 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 6
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 5
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 4
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1682 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1924 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 3
Металлы - Медь - Copper 797 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 3
Аренда 2453 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 891 3
Энергетика - Energy - Energetically 5163 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2427 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2441 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 4
Juniper Research 529 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
IHS Infonetics Research 102 1
Gartner - Dataquest 347 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Synergy Research Group 42 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 346 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 293 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
Связь-Экспокомм 113 4
CeBIT 612 3
ИнфоКом 104 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
ИнтерОргтехника 3 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Broadband World Forum 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
HP - Программные миры HP 9 1
Украина - Евромайдан 15 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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