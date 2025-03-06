Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ангстрем-Телеком
Ангстрем-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Зелос НПП 1 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
|МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
|ЛентаМет 1 1
|Элинс НТЦ 8 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
|Международная академия связи - МАС 41 4
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 676 2
|МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.