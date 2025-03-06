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Ангстрем-Телеком

Ангстрем-Телеком

06.03.2025 Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600% 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 1
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
27.05.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложил новое решение для промышленных систем связи 1
08.05.2014 «Ростелеком» выбрал поставщиков телеком-оборудования и ИТ-услуг 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ангстрем-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Фибо-Телеком 5 4
Супертел 14 4
Элтекс Коммуникации 18 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
ФЛАТ - FLAT 19 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 3
Салаватстекло - Уфанет 17 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 4 3
Сател 129 3
Ростелеком 9780 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 2
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Qtech - Кьютэк 173 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Ротек НПП 29 1
Микроволновая Электроника 3 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Неорос - Neoros 9 1
НАГ - NAG 16 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 10 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Сим Телеком - Sim Telecom 5 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 1
ITCódigo SURL 1 1
Зелос НПП 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
ЛентаМет 1 1
Элинс НТЦ 8 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 474 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 370 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Международная академия связи - МАС 41 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 676 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2750 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 391 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
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Аксессуары 3919 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 1
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 2
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Беларусь - Белоруссия 5733 1
Куба - Республика 364 1
Москва - Печатники 129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1518 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 908 2
Энергетика - Energy - Energetically 5139 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 278 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4176 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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