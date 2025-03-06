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Трещановский Александр
|06.03.2025
|Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600% 1
|12.04.2024
|Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
Трещановский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
|Ангстрем-Телеком 8 2
|Ростелеком 9780 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
|Корунд 9 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Мишустин Михаил 685 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
|Москва - Печатники 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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