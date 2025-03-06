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Трещановский Александр


06.03.2025 Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600% 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трещановский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
Ангстрем-Телеком 8 2
Ростелеком 9780 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Корунд 9 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
Газпром ПАО 1347 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 474 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 370 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2750 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 423 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10831 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3655 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 394 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
Москва - Печатники 129 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 683 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7551 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 908 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Энергетика - Energy - Energetically 5139 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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