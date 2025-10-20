Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184586
ИКТ 14347
Организации 11131
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26309
Персоны 79322
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Промышленный компьютер Industrial Computer


СОБЫТИЯ


20.10.2025 Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8 1
31.07.2025 Госкомпаниям определили сроки импортозамещения радиоэлектроники 1
11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1
02.04.2025 Merlion становится официальным дистрибьютором «ЛНПО Позитрон» 1
27.01.2025 Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux 1
24.12.2024 Cloud4Y предоставил «Прософт» облачную инфраструктуру 1
09.12.2024 «Гравитон» выходит на рынок оборудования для обеспечения кибербезопасности 1
22.11.2024 Российские ПАКи внесены в Единый реестр 1
02.11.2024 Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
02.02.2023 Серверы серии Rikor и СДЗ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости 1
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК 1
26.11.2021 В России запущено первое производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» по самой популярной в мире модели 1
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
09.02.2021 InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
19.02.2019 «Рикор» начал производство промышленных ПК широкого спектра применения 1
20.11.2018 Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз 1
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года 1
10.07.2018 Готовятся к серии промышленные ПК на «Эльбрусах» со встроенной защитой от ошибок ПО 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
14.12.2017 В России появилась первая линейка операционных систем для всех отечественных процессоров 1
28.03.2017 Россия: почти половина промышленных компьютеров подверглась кибератакам во второй половине 2016 года 1
07.11.2016 Промышленные компьютеры IPC Gridex получили новый дизайн 1
19.09.2016 Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО 1
29.02.2016 «Сервионика», Nokia и Nuage Networks представили демо-стенд с новыми возможностями управления виртуальными сетями 1
26.03.2014 Zelax помогает НИИАСу обеспечить безопасность движения скоростных поездов 1
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» 1
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1
29.03.2013 В Москве состоится конференция по встраиваемым технологиям 1
15.03.2013 В Москве состоится конференция по встраиваемым технологиям 1
12.10.2012 Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР 1
28.02.2012 Wibu-Systems представила новое ПО для защиты интеллектуальной собственности — CodeMeter Compact Runtime 1
18.10.2010 Телефоны Motorola покидают Россию. Разработка остается 1
12.12.2008 ИКТ в ЖКХ: эксперты ищут выход из хаоса реформ 1
07.02.2008 11 марта в Санкт-Петербурге откроется выставка "Промышленная автоматизация" 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Промышленный компьютер и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12487 9
Ростех - Автоматика Концерн 1733 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3297 5
HP Inc. 5749 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 661 5
Рикор Холдинг - Rikor 148 5
Dell EMC 5084 4
Huawei 4170 4
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 63 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 618 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 55 4
Ниеншанц Автоматика 27 4
Ростелеком 10235 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 3
Cisco Systems 5211 3
Microsoft Corporation 25164 3
Dell Technologies - Dell Computer 2160 3
8841 3
AMD - Advanced Micro Devices 4437 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1567 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 389 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1213 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1215 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 965 3
РТСофт - RTSoft 93 3
Nvidia Corp 3690 3
Рикор Геймс - Rikor Games 3 3
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 3
Сенсорные Системы 72 3
Lenovo Group 2344 2
Qualcomm Technologies 1898 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2090 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 608 2
Крок - Croc 1813 2
MediaTek - Ralink 564 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
Lenovo Motorola 3520 2
Экспотроника ВК 40 5
РЖД - Российские железные дороги 1984 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 990 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2650 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 952 1
Tesla Motors 420 1
Евросеть 1417 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1590 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 154 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Белый Ветер 362 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Emcore Corp 7 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 96 1
Heinz - Хайнц 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6223 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3429 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4765 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1449 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1436 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3325 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 179 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5171 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 339 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 417 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 253 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 303 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5722 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6410 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 156 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33449 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71767 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31587 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21645 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22505 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14578 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26874 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 12
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1405 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25735 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3728 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11822 8
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1122 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30978 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14895 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56126 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2577 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10013 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9746 6
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 443 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12083 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8295 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6595 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14268 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9222 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 869 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1563 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22690 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 386 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5893 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12202 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6099 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2801 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9891 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12638 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7923 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4084 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12851 4
Встраиваемые системы - Embedded system 100 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17117 3
Intel x86 - архитектура процессора 1970 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1982 6
Linux OS 10747 4
Microsoft Windows 16204 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1192 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 513 3
Microsoft Windows Embedded 202 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
SAP Leonardo 37 2
Microsoft Windows Server 2012 199 2
PTC ThingWorx 25 2
Luxms BI 93 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5101 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 21 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 22 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 165 2
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 832 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7295 1
Google Android 14557 1
Nuvia Phoenix 143 1
Apple macOS 2205 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1244 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1160 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 930 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 272 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 330 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2850 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5065 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 206 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 181 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1426 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Иванов Борис 58 4
Маргарян Армен 6 3
Шперлинг Андрей 9 3
Лакеев Вадим 3 3
Шестаков Владимир 4 3
Рустамов Рустам 506 1
Кабанов Владимир 178 1
Малис Александр 158 1
Дегтев Геннадий 270 1
Круглов Кирилл 11 1
Ким Александр 43 1
Столяров Александр 19 1
Даренский Дмитрий 21 1
Шпак Василий 254 1
Мальков Павел 2 1
Пименов Андрей 5 1
Родионов Максим 12 1
Шелепов Владимир 25 1
Воронин Владимир 11 1
Шестырев Владимир 1 1
Гончаров Евгений 21 1
Румянцев Сергей 24 1
Покровский Иван 128 1
Легостаева Светлана 96 1
Бойко Алексей 89 1
Мякишева Марина 84 1
Шицле Ярослав 26 1
Шуняев Сергей 24 1
Лысенко Александр 8 1
Душа Игорь 23 1
Бурмистров Михаил 37 1
Тойвонен Денис 3 1
Ачкасов Евгений 43 1
Пашкевич Владимир 22 1
Горемульта Андрей 8 1
Дробышевский Валерий 14 1
Хаустов Андрей 10 1
Копылов Александр 6 1
Скорлыгин Владимир 4 1
Курмаев Рустам 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 154710 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45279 12
Китай - Тайвань 4113 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17977 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53218 4
Европа 24563 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18380 4
Азия - Азиатский регион 5709 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 119 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1134 1
Южная Корея - Республика 6816 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3031 1
Ирландия - Республика 1022 1
Дания - Королевство 1316 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Европа Восточная 3119 1
Америка - Американский регион 2186 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2530 1
Африка - Африканский регион 3555 1
Ближний Восток 3019 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 1
Россия - СФО - Новосибирск 4595 1
Украина 7757 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Америка Латинская 1868 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 967 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1051 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 679 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 394 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Марокко - Королевство 213 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Москва - Печатники 140 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 23 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20063 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54386 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50709 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8260 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25615 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9979 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7250 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5199 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10569 4
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14848 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4199 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6594 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6225 3
Энергетика - Energy - Energetically 5451 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 651 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2980 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9492 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8863 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2239 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1617 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 2
Английский язык 6847 2
Ergonomics - Эргономика 1669 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 911 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31408 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17202 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1998 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4296 2
Образование в России 2512 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11611 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2234 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1331 1
Ведомости 1182 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
N+1 - Издание 180 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 2
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
Juniper Research 548 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
INFOLine-Аналитика 65 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393882, в очереди разбора - 732462.
Создано именных указателей - 184586.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще