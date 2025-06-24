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Россия СКФО Ставропольский край Георгиевский городской округ Георгиевск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Сезон в разгаре: T2 усилила сеть в курортно-оздоровительных зонах Ставропольского края 1
06.06.2024 Аналитики «МегаФона» выяснили, какие пушкинские места полюбили туристы на Кавказе 1
25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 1
27.04.2023 «Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод 1
06.04.2022 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 2
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 1
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
08.07.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Ставропольском крае 1
26.02.2013 «Ростелеком» подготовил инфраструктуру к запуску «Системы 112» в Ставропольском крае 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
12.10.2012 Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР 1
21.09.2012 «МегаФон» расширил сеть 3G на Ставрополье 1
07.10.2011 «МегаФон» увеличил пропускную способность сети 3G в Ставропольском крае 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 2
29.04.2010 «Билайн» запустил 3G-сеть в 15 городах Южного региона России 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9354 5
Ростелеком 9989 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8947 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 3
8534 1
БАРС Груп 551 1
Merlion - Мерлион 844 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 485 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Heinz - Хайнц 26 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 76 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1382 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 228 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8700 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8200 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3719 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11467 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 2
USB modem - USB модем 305 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3834 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7198 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6137 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1455 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 826 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1128 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 90 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 591 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 338 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8135 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12438 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7858 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 39 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2649 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 547 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 30 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - серия коммутаторов 6 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 23 1
Высочина Людмила 22 2
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Мартыненко Александр 20 1
Загорулько Анатолий 2 1
Пушкин Александр 32 1
Пироженко Игорь 4 1
Зима Дмитрий 3 1
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