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«Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод

К началу курортного сезона «Билайн» подготовил сеть и ускорил мобильный интернет в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах.

Оператор модернизировал оборудование более чем на 200 базовых станциях в районе Кавказских Минеральных Вод, расширив полосу частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг в диапазоне 2100 МГц). В результате скорость мобильного интернета с начала года выросла почти в 1,5 раза.

Директор Ставропольского отделения «Билайна» Анатолий Загорулько сказал: «Популярность курортов Кавказских Минеральных Вод растет – туристический поток за последние 5 лет, как известно, увеличился в 2,5 раза. Мы не только нарастили покрытие, построив базовые станции в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, но и более эффективно используем доступный частотный спектр. Мобильный интернет значительно ускорился, и наши клиенты, в том числе отдыхающие из других регионов, могут быстрее скачивать и отправлять фото и видео, пользоваться любыми онлайн сервисами. В ближайшее время мы планируем провести рефарминг в Буденновске, Невинномысске, Георгиевске и других населенных пунктах края».

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Бизнес-коммуникации

Ранее «Билайн» сообщил об инвестициях в развитие инфраструктуры Ставропольского края в размере около 1,8 млрд руб. за последние 2 года. Оператор запустил в регионе новые технологии VoLTE и VoWiFi. VoLTE («голос через LTE») обеспечивает звук высокой четкости, позволяет одновременно звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. С помощью технологии VoWiFi («голос через Wi-Fi») можно отправлять и получать SMS в тех местах, где с трудом проходят сигнал сотовой связи, а также говорить по телефону, используя доступные Wi-Fi-сети.

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