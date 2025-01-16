Россия СКФО Ставропольский край Ессентуки
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
|Кузнецов Владимир 43 8
|Осипов Олег 23 5
|Галустян Варткес 6 5
|Черенкова Екатерина 4 4
|Высочина Людмила 22 2
|Осипов Александр 87 2
|Самойленко Игорь 32 2
|Михайлов Вадим 4 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Бадретдинов Тимур 5 1
|Кравцов Роман 83 1
|Слизень Виталий 242 1
|Завязкин Роман 12 1
|Емельянов Антон 62 1
|Сивакозов Александр 7 1
|Вотолевский Виталий 2 1
|Топчиева Наталья 2 1
|Арушанов Сергей 1 1
|Кузнецов Лев 5 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
|Вильк Святослав 1 1
|Загорулько Анатолий 2 1
|Шпак Василий 223 1
|Мельников Алексей 61 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Голубев Василий 39 1
|Васильев Роман 17 1
|Орлов Станислав 48 1
|Семёнов Владимир 11 1
|Сорокин Игорь 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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