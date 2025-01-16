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Россия СКФО Ставропольский край Ессентуки

Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки


16.01.2025 МТС завершила модернизацию сети в Ставрополе 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
27.11.2024 Власти готовят норму, чтобы каждый второй монитор, продаваемый на госзакупках, был российским. Сейчас их доля 3% 1
14.10.2024 Аналитика: у россиян вырос интерес к пермским здравницам 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь для ставропольских студентов 1
29.07.2024 Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК 1
08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год 1
01.07.2024 В России открывается завод мощностью 100 тысяч ноутбуков в год 1
16.05.2024 В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались 1
04.04.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Минеральных Водах 1
12.02.2024 В России выпущен ноутбук на современном чипе Intel. Его готовят к госзакупкам и ждут в обычной рознице. Опрос 1
21.11.2023 На Китай надежды нет. В России появится свое производство смартфонов 1
30.10.2023 Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом 1
25.10.2023 В России начинается производство дефицитных печатных плат 1
26.07.2023 Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS 1
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают 1
15.06.2023 Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет 1
27.04.2023 «Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод 1
19.01.2023 В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют 1
16.01.2023 В России освоено производство продвинутых мониторов. Выпущена первая модель 1
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» 1
02.12.2020 МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
02.07.2015 «Мегафон» запустил новые базовые станции 3G в малых населённых пунктах Ставропольского края 1
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки 1
09.12.2013 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в телекоммуникации Ставропольского края 1
30.10.2013 МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод 1
12.04.2012 «МегаФон» расширил 3G-покрытие на Ставрополье 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 1
28.05.2009 «Синтерра» развивает инфраструктуру на Кавказе 1
14.05.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в ЮФО 1
13.01.2009 «Синтерра» вложила более 100 млн руб. в расширение магистральной сети в ЮФО 1
30.07.2008 Магистральная сеть «Синтерры» охватила все субъекты ЮФО 1
05.10.2006 "Цифроград" открыл 4 салона в Минеральных водах 1
22.08.2005 Снабжение кавказской милиции автоматизировали на базе "1С" 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 14
МегаФон 8803 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
8213 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Broadcom - VMware 2359 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Veeam Software 318 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Selectel - Селектел 385 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ростелеком 9699 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Прагма 9 1
Прагма плюс 2 1
Cisco Systems 5114 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
ICL ГК 381 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Цифроград 171 1
Ренессанс Страхование 160 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Холдинг Аква 6 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий 3 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
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