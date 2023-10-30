Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом

Российский производитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборации. Стратегическая цель сотрудничества – развитие импортозамещения в ИТ-секторе. Персональные устройства, которые сегодня производит группа компаний «Бештау», будут поступать на рынок с предустановленной операционной системой AlterOS и офисным пакетом AlterOffice. Софт разработан специально для нужд российских пользователей. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ».

AlterOS – сертифицированная во ФСТЭК отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минцифры России от 15.08.2017 №421).

AlterOffice – офисный пакет, предназначенный для работы с офисными приложениями. Включает в себя широкий набор компонентов для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь и контакты, графический редактор и др. Программный продукт внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №7114 (Приказ Минцифры России от 12.10.2020 №522).

ГК «Бештау» – российский разработчик и производитель компьютерной техники, заводы компании расположены в Ростове-на-Дону и Ессентуках. Сегодня в реестре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 70 изделий ГК «Бештау», в том числе российские моноблоки и мониторы. В конце августа 2022 г. компания открыла новые производственные линии сборки плат для радиоэлектронных устройств на своем предприятии в донской столице.

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«Договор с отечественным разработчиком софта преследует одну цель – обеспечение наших пользователей полностью российским компьютерным оборудованием: от плат до офисных программ. Это очередной шаг в направлении технологического суверенитета нашей страны», - отметил директор по развитию ГК «Бештау» Владимир Кузнецов.

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «Для реализации национальных проектов и обеспечения технологической независимости страны необходимо создавать санкционно устойчивые комплексные ИТ-решения. В последнее время мы видим значительный рост спроса на них, и это очень хорошая тенденция. АЛМИ и «Бештау» рады предложить рынку удобное и эффективное комплексное решение, разработанное и собранное в России. Оно позволит сэкономить время и бюджет организаций, а также мягко и комфортно импортозаместиться без потерь функционала и производительности».