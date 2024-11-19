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AlterOffice AText ACell AConcept AMail AGraph

AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. Включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь, контакты, графический редактор и другие инструменты. AlterOffice внесен в Единый реестр отечественного ПО и соответствует государственным стандартам в области безопасности.

  • Работа в текстовом редакторе AText - полнофункциональном текстовом редакторе, позволяющим редактировать документы всех типов. Включает поддержку документов Word из Microsoft Office.
  • Работа в табличном редакторе ACell - ведение таблиц, создание сводных таблиц, обработка и анализ данных, макросы. Поддерживает документы Microsoft Excel.
  • Работа в редакторе гарфики AGrapf - векторном графическом редакторе для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и редактирования созданных ранее схем в популярных форматах. Открывает проекты, созданные в MS Visio.
  • Работа в редакторе презентаций AConcept - возможность рисования, создания диаграмм, а также двухмерных и трехмерных изображений, красочных переходов и анимаций.
  • Работа с почтовым клиентом AMail - программа для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой. Имеет функцию органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем. AMail поддерживает основные протоколы Microsoft Exchange и других почтовых сервисов.

 


19.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расшире
07.10.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»

Компании АО «НППКТ» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность совместной работы офисного пакета AlterOffice на базе операционной системы «ОСнова». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В ходе те
26.08.2024 ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice

ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с испо
22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»

Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и при
24.06.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА

В процессе тестирования специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспособность основных функций программных продуктов, связанных с выполнение
04.03.2024 Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»

зработчик ПО, выпустил новую версию почтового клиента AMail — одного из компонентов офисного пакета AlterOffice. В новом релизе AMail основной акцент сделан на улучшение пользовательского функц
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ

рамках соглашения о сотрудничестве провели успешные испытания на совместимость и корректную работоспособность почтовых серверов TEGU Freware / TEGU Professional / TEGU Enterprise с почтовым клиентом AMail для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры широкого спектра организаций на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. TEGU – это отечественное серве
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем

«Сиссофт» заключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS совмещает в себе преимущества Windows, MacOS и Linux и предназначена для крупного и среднего бизнеса, а также для компаний с госу
27.06.2022 У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца

Новые владельцы AlterOffice Как выяснил CNews, в структуре владения компании, чья 100-процентная «дочка» занимается развитием скандально известного российского офисного пакета AlterOffice, произошли сер
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15И. Об этом CNews сообщили
25.01.2022 Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice

Группа компаний «АЛМИ» осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельност
18.01.2022 Саратовская область снова выбирает AlterOffice

ила Министерству цифрового развития и связи Саратовской области бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». AlterOffice включает в себя

14.01.2022 Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные с
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base

Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабри
22.12.2021 Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice

Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt к
10.12.2021 «Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение

ва ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленным предприятиям и госучре
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice

Группа компаний АЛМИ осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Нов
29.11.2021 Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice

амках реализации стратегии импортозамещения «Алми» и «Сафиб» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики «Алми» проверили корректность работы своего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS с программным комплексом «Ассистент» компании «Сафиб». Стороны подтвердили совместимость своих программных решений и их бесперебойную работу на подклю
26.11.2021 AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области

Офисный пакет AlterOffice выбран Администрацией муниципального образования Киреевского района Тульской обла
17.11.2021 Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты

бря 2021 г. Группа компаний АЛМИ завершила комплексную поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Standard и операционной системы AlterOS Desktop с годовым доступом к технической

10.11.2021 Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд»

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ,
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Возвращение AlterOffice в реестр Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску нижегородской компании «Алми партнер» к Минкомсвязи (с сентября 2020 г. именуется Минцифры). Компани
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

Разработчик AlterOffice выиграл суд с Минкомсвязи Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск нижегородской компании «Алми Партнер» к Минкомсвязи. Как следует из картотеки суда, иск был подан с целью отмены пр
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

В реестр через суд Российская компания «Алми партнер» из Нижнего Новгорода, которая является разработчиком пакета офисных приложений AlterOffice, 8 июля 2020 г. обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Минкомсвязи. Неделей позже, 14 июля иск был принят к производству. Истец требует признать незаконным решение ведомства

21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

еньше. По итогам состоявшегося 11 ноября 2019 г. заседания Экспертного совета, принимающего решения относительно включения или удаления продуктов из реестра, из списков отечественного софта был убран AlterOffice. Его создателем заявлена нижегородская компания «Алми партнер». Однако опрошенные CNews три эксперта уверены, что пакет изобилует заимствованиями из офисного пакета LibreOffice, рас

Публикаций - 63, упоминаний - 112

AlterOffice и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер 93 48
Microsoft Corporation 24625 14
Новые облачные технологии (НОТ) 444 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 8
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 7
Свемел МВП - Swemel 32 7
Softline - Софтлайн 2811 6
Ростелеком 9701 5
Восход ФГБУ НИИ 644 5
Базальт СПО - BaseALT 655 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Oracle Corporation 6688 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 3
Ред Софт - Red Soft 701 3
8213 3
Syntellect - Синтеллект 79 3
Росплатформа - Р-Платформа 83 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
GitHub 814 2
Крок - Croc 1777 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Код Безопасности 616 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Expasoft - Экспасофт 4 2
Google LLC 11775 2
TDF - The Document Foundation 42 2
Ланит Интеграция 190 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 2
Yandex - Яндекс 7340 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
МСК Групп - Даком М 61 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Intel Corporation 12197 2
Huawei 3933 1
Apple Inc 12101 1
Почта России ПАО 2112 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 2
Газпром ПАО 1342 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 10 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Альфа-Банк 1769 1
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Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Моноблок - Monoblock PC 930 4
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 4
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
ALMI AlterOS 94 30
Linux OS 9937 25
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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