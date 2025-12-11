Разделы

«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»

Компания «АЛМИ Партнер» выпустила обновления офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», которые повышают надежность работы с документами и расширяют поддержку мультимедийного контента, а также оптимизируют взаимодействие с локальными и сетевыми ресурсами. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

В обновленной версии «АльтерОфис» значительно улучшена стабильность работы приложения. Исправлены ошибки при открытии и редактировании документов, созданных в сторонних редакторах. Все это направлено на повышение удобства при работе с ПО. Оптимизирована работа со шрифтами. Особое внимание уделено встраиваемым медиафайлам — усовершенствовано качество воспроизведения видео и взаимодействия с интерфейсом.

Улучшена совместимость с функцией «Скрытый текст» из MS Office, что обеспечивает корректное отображение и работу с документами. Обновлено окно работы с файловой системой: теперь пользователи могут легко работать с сетевыми каталогами, а также настраивать печать благодаря расширенным возможностям управления принтерами. Эти изменения значительно упрощают повседневные задачи в офисной работе и повышают комфорт пользователей.

Цифровизация

В почтовом клиенте «АМэйл» основной акцент сделан на улучшении работы с кодировками писем, что повышает корректность отображения содержимого. Улучшена работа с локальными хранилищами и архивами, за счет этого ускоряется доступ к письмам и повышается надежность их хранения. Также оптимизирована синхронизация и обработка локальных данных, что критично для стабильности и безопасности электронной почты.

«Для нас в приоритете наши пользователи. Оперативный выпуск обновлений офисного пакета "АльтерОфис" и почтового клиента "АМэйл" с учетом комментариев позволяет сделать работу с продуктом максимально удобной и эффективной. Мы постоянно совершенствуем решения, чтобы отвечать реальным потребностям рынка и обеспечивать комфортный пользовательский опыт», — отметил Сергей Аксенов, директор по развитию программных продуктов «АЛМИ Партнер».

