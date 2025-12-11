Разделы

Аксенов Сергей


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл» 1
09.10.2025 В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА 1
03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 1
18.01.2024 Сбербанк открыл головное отделение банка в Крыму 1
08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 1
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 1
14.02.2017 «Проектная Практика» автоматизировала систему управления проектной деятельностью в республике Крым 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
01.02.2016 Электронные госуслуги стали доступны жителям Республики Крым 1
01.02.2016 В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 1
11.11.2015 Арестован первый замминистра информации и связи Крыма 1
27.02.2015 Крым национализировал телеком-оператора Рината Ахметова 1
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса 1
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым 1
03.02.2015 Глава Крыма объяснил задержку зарплаты бюджетников внедрением нового ПО 1
26.08.2014 Жителей Севастополя отключат от «Укртелекома» 1
04.08.2014 В Крыму запущена первая российская сотовая сеть 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
24.06.2014 Портал правительства Крыма открылся в зоне .ru 1
23.06.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым» 1
27.05.2014 Крым пригрозил создать собственного сотового оператора в пику российским 2
21.03.2014 Крым и Севастополь включат в систему электронного правительства 1
12.11.2013 Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка 1
10.02.2010 Назначен новый ИТ-директор «Акадо Телеком» 3

Публикаций - 29, упоминаний - 32

Аксенов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком 242 8
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 7
Киевстар - Kyivstar 557 6
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 40 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 5
К Телеком - Исеть Телеком 90 5
К-Телеком - Win Mobile 46 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 4
Huawei 4221 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
Крымсвязь 4 2
Vodafone Group 1394 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 2
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 2
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 2
Ростелеком 10311 2
МегаФон 9906 2
Миранда-Медиа 71 2
Тримоб 34 2
Интертелеком - Intertelecom 37 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
EPAM Vested Development 17 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Сенсорные Системы 73 1
Проектная практика 50 1
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 1
Андреев софт 3 1
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 1
Русский купол 1 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
СИНХ - Таттелеком 219 1
Вайнах Телеком 50 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 289 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 31 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 2
Газпром трансгаз 154 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Фин-Партнер УК 4 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Иннополис ОАО 10 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 4 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
МФЦ Полюс 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 11
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Президент Украины 126 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1054 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 276 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 553 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2035 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 14 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 1
Меняйло Сергей 22 6
Никифоров Николай 1136 6
Полонский Дмитрий 15 5
Медведев Дмитрий 1662 5
Ахметов Ринат 56 5
Тавсултанова Тамара 5 3
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 2
Савельев Олег 6 2
Коломойский Игорь 8 2
Иванов Олег 146 2
Белик Дмитрий 15 2
Зырьянов Сергей 3 2
Путин Владимир 3352 2
Поляков Андрей 14 2
Козырев Алексей 326 2
Ротенберг Борис 9 1
Айбашева Анна 98 1
Кохановская Елена 20 1
Мизулина Елена 24 1
Аксенев Сергей 1 1
Бутусов Вячеслав 4 1
Беляев Виктор 4 1
Гуштуров Леонид 23 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Николаев Владимир 9 1
Смоковдин Виктор 1 1
Оськин Евгений 1 1
Озадовский Андрей 1 1
Скрынник Андрей 1 1
Доценко Сергей 2 1
Дудукин Сергей 1 1
Клименко Виктор 1 1
Бурлакова Елена 2 1
Кехлеров Сабир 1 1
Борунов Борис 1 1
Кехлеров Мурад 2 1
Платов Владимир 3 1
Кочанов Николай 1 1
Яременко Олеся 2 1
Печенев Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 26
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 22
Россия - ЮФО - Севастополь 581 14
Украина 7796 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 3
Армения - Республика 2369 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Украина - Киев 1141 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Донбасс 61 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Лихославльский район - Лихославль 9 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 42 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Джанкой 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 799 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 681 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 222 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Образование в России 2561 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Английский язык 6878 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2586 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 4
Комсомольская правда ИД 72 2
Интерфакс Украина 12 1
РИА Новости 984 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 284 1
Honor Cup 16 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
