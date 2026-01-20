Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ Открытие ФК Бинбанк Тверь Тверьуниверсалбанк
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Андронов Вадим 3 1
|Кехлеров Мурад 2 1
|Платов Владимир 3 1
|Путин Владимир 3376 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Дмитриев Кирилл 117 1
|Шоржин Валерий 63 1
|Левашов Александр 91 1
|Андреев Алексей 23 1
|Фадеев Валерий 12 1
|Аксенов Сергей 29 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Пальчун Кирилл 69 1
|Рылов Дмитрий 53 1
|Бутусов Вячеслав 4 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
|Дудукин Сергей 1 1
|Бурлакова Елена 2 1
|Кехлеров Сабир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.