ВТБ Открытие ФК Бинбанк Тверь Тверьуниверсалбанк


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 1
24.08.2024 Вадим Андронов. Главное из биографии бизнесмена 1
05.03.2014 МТС объявила о ряде новых назначений 1
15.01.2014 «Тверьуниверсалбанк» подключился к системе «Юнистрим» 2
12.11.2013 Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Андреев софт 3 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
МТС Центр макрорегион 64 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 254 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2042 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Андронов Вадим 3 1
Кехлеров Мурад 2 1
Платов Владимир 3 1
Путин Владимир 3376 1
Щеголев Игорь 698 1
Дмитриев Кирилл 117 1
Шоржин Валерий 63 1
Левашов Александр 91 1
Андреев Алексей 23 1
Фадеев Валерий 12 1
Аксенов Сергей 29 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Пальчун Кирилл 69 1
Рылов Дмитрий 53 1
Бутусов Вячеслав 4 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Дудукин Сергей 1 1
Бурлакова Елена 2 1
Кехлеров Сабир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 2
Грузия 1289 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Кимры 13 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Лихославльский район - Лихославль 9 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1363 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 1
Америка - Американский регион 2189 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Австрия - Вена 259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
Россия - ПФО - Самарская область 1470 1
Украина 7803 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 654 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 77 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1441 1
Грузия - Тбилиси 103 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 910 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Образование в России 2560 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1107 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 1
