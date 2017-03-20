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ОП РФ Общественная палата Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|20.03.2017
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Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты
ую палатуМарина Янина, вице-президент по корпоративным отношениям компании «Яндекс», вошла в состав Общественной палаты РФ. Она стала одним из 40 членов палаты, назначенных по президентской кво
|05.07.2011
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Участники «Селигер-2011» встретились с представителями «Деловой России», Общественной палаты и РВК
ель!» стали председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, член Общественной палаты РФ Мария Слободская, директор Департамента развития и коммуникаций Россий
|24.09.2009
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Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ
Президент РФ Дмитрий Медведев кардинально обновил «президентскую часть» Общественной палаты РФ. Сегодня, 24 сентября, глава государства подписал соответствующий указ
|10.04.2008
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Аппарат Общественной палаты РФ ищет поставщика ИТ-услуг
Аппарат Общественной палаты РФ объявил открытый конкурс, в ходе которого определит поставщика ИТ-услу
|24.08.2007
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Аппарат общественной палаты РФ выбирает поставщика ИТ-услуг
Аппарат общественной палаты РФ объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса по выбору поста
|23.01.2006
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Евгений Велихов избран секретарем Общественной палаты
Секретарем Общественной палаты РФ избран академик Евгений Велихов. Как сообщает РБК, такое решение приня
ОП РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 14
|Мизулина Екатерина 18 12
|Мизулина Елена 24 9
|Велихов Евгений 36 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Фадеев Валерий 12 4
|Малькевич Александр 3 3
|Лазарева Мария 4 3
|Хальфин Руслан 3 3
|Стародубов Владимир 4 3
|Хабриев Рамил 3 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Горелкин Антон 118 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Боярский Сергей 49 3
|Урличич Юрий 52 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Осипов Юрий 74 2
|Немов Алексей 3 2
|Яблонский Владимир 14 2
|Починок Наталья 7 2
|Саутин Дмитрий 5 2
|Вышинский Кирилл 2 2
|Михеева Лидия 2 2
|Маслова Наталья 7 2
|Вороненков Денис 2 2
|Чащина Ирина 2 2
|Некипелов Александр 3 2
|Шахнес Татьяна 5 2
|Чубарьян Александр 4 2
|Холодов Александр 5 2
|Навка Татьяна 3 2
|Хоркина Светлана 4 2
|Мастеркова Светлана 2 2
|Малофеев Константин 118 2
|Левин Леонид 134 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Лысенко Эдуард 317 2
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