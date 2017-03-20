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ОП РФ Общественная палата Российской Федерации

ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации

СОБЫТИЯ


20.03.2017 Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты

ую палатуМарина Янина, вице-президент по корпоративным отношениям компании «Яндекс», вошла в состав Общественной палаты РФ. Она стала одним из 40 членов палаты, назначенных по президентской кво
05.07.2011 Участники «Селигер-2011» встретились с представителями «Деловой России», Общественной палаты и РВК

ель!» стали председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, член Общественной палаты РФ Мария Слободская, директор Департамента развития и коммуникаций Россий
24.09.2009 Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ

Президент РФ Дмитрий Медведев кардинально обновил «президентскую часть» Общественной палаты РФ. Сегодня, 24 сентября, глава государства подписал соответствующий указ
10.04.2008 Аппарат Общественной палаты РФ ищет поставщика ИТ-услуг

Аппарат Общественной палаты РФ объявил открытый конкурс, в ходе которого определит поставщика ИТ-услу
24.08.2007 Аппарат общественной палаты РФ выбирает поставщика ИТ-услуг

Аппарат общественной палаты РФ объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса по выбору поста
23.01.2006 Евгений Велихов избран секретарем Общественной палаты

Секретарем Общественной палаты РФ избран академик Евгений Велихов. Как сообщает РБК, такое решение приня

Публикаций - 128, упоминаний - 161

ОП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 18
Google LLC 12688 10
Microsoft Corporation 25775 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
X Corp - Twitter 2938 7
Yandex - Яндекс 9215 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
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Telegram Group 2940 5
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Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Крок - Croc 1964 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Cisco Systems 5372 2
Apple Inc 13154 2
LG Electronics 3735 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Nintendo 823 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 1
ByteDance 56 1
Сбер - Расчетные решения АО 29 1
МКД 88 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Почта России ПАО 2370 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
BMW Group 482 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Росатом - Атомэнергомаш - ВНИИАМ - Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения 3 2
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 2
Росатом - Общественный совет 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Renault Groupe 166 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Торий НПП 47 2
Superjob - Суперджоб 858 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
ОрдерКом 15 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 40
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АЮР - Ассоциация юристов России 51 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 6
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ByteDance - TikTok 355 3
Apple - App Store 3109 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Национальный проект - Здравоохранение 27 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
М2М телематика - Социальный ГЛОНАСС 9 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes me ID - Mercedes me connect 6 2
Apple iPad 4011 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Pokemon Go 81 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 1
Сбер - Расчетные решения АО - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Drom.ru 11 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Архивный фонд РФ 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Путин Владимир 3454 14
Мизулина Екатерина 18 12
Мизулина Елена 24 9
Велихов Евгений 36 6
Щеголев Игорь 699 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Мишустин Михаил 787 4
Фадеев Валерий 12 4
Малькевич Александр 3 3
Лазарева Мария 4 3
Хальфин Руслан 3 3
Стародубов Владимир 4 3
Хабриев Рамил 3 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Горелкин Антон 118 3
Хинштейн Александр 148 3
Боярский Сергей 49 3
Урличич Юрий 52 2
Алфёров Жорес 57 2
Осипов Юрий 74 2
Немов Алексей 3 2
Яблонский Владимир 14 2
Починок Наталья 7 2
Саутин Дмитрий 5 2
Вышинский Кирилл 2 2
Михеева Лидия 2 2
Маслова Наталья 7 2
Вороненков Денис 2 2
Чащина Ирина 2 2
Некипелов Александр 3 2
Шахнес Татьяна 5 2
Чубарьян Александр 4 2
Холодов Александр 5 2
Навка Татьяна 3 2
Хоркина Светлана 4 2
Мастеркова Светлана 2 2
Малофеев Константин 118 2
Левин Леонид 134 2
Шадаев Максут 1210 2
Лысенко Эдуард 317 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 7
Европа 24963 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Украина 7928 4
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