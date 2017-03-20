Индексная книга CNews*
ОП РФ Общественная палата Российской Федерации
Публикаций - 97, упоминаний - 132
ОП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 15
|Мизулина Екатерина 10 9
|Мизулина Елена 20 8
|Щеголев Игорь 685 6
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Велихов Евгений 30 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Хинштейн Александр 68 3
|Боярский Сергей 23 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Фадеев Валерий 9 3
|Горелкин Антон 38 3
|Массух Илья 202 2
|Колесников Андрей 82 2
|Титов Борис 40 2
|Якушев Михаил 48 2
|Климарев Михаил 47 2
|Алфёров Жорес 50 2
|Малькевич Александр 2 2
|Лысенко Эдуард 238 2
|Минеева Татьяна 3 2
|Евраев Михаил 228 2
|Кучерена Анатолий 5 2
|Осипов Юрий 34 2
|Миронов Сергей 61 2
|Урличич Юрий 49 2
|Попов Алексей 329 2
|Пономарев Илья 66 2
|Башкин Александр 8 2
|Малофеев Константин 106 2
|Лугов Андрей 32 1
|Опанасенко Всеволод 120 1
|Левин Леонид 112 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|Костырко Артем 6 1
|Бырдин Алексей 23 1
|Белякова Мария 1 1
|Большаков Сергей 3 1
|Воронков Михаил 6 1
|Зыков Владимир 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.