Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93876
ИКТ 8219
Организации 6239
Ведомства 1319
Ассоциации 669
Технологии 2934
Системы 17784
Персоны 33336
География 1538
Статьи 1223
Пресса 886
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1548
Мероприятия 821

ОП РФ Общественная палата Российской Федерации

ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации


20.03.2017 Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты
05.07.2011 Участники «Селигер-2011» встретились с представителями «Деловой России», Общественной палаты и РВК
24.09.2009 Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ
10.04.2008 Аппарат Общественной палаты РФ ищет поставщика ИТ-услуг
24.08.2007 Аппарат общественной палаты РФ выбирает поставщика ИТ-услуг
23.01.2006 Евгений Велихов избран секретарем Общественной палаты

Публикаций - 97, упоминаний - 132

ОП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Microsoft Corporation 22497 9
Google LLC 10352 9
Meta Platforms - Facebook 4267 8
Twitter 2493 6
Yandex - Яндекс 5015 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Telegram Group 805 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Oracle Corporation 6035 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Nortel Networks 1287 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
Крок - Croc 1616 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Apple Inc 10683 2
Rambler Group - Рамблер ГК 811 2
LG Electronics 3372 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Nintendo 704 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Relcom Data - Релком Дата 43 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
МЭО - Мобильное электронное образование 13 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 1
Сравни.ру 8 1
Inline Group - Инлайн Груп 80 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
AMT Group - АМТ-Груп 272 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 1
Галактика - Корпорация 1077 1
Xerox 1091 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Почта России ПАО 1853 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Marshall Capital Partners 68 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Росатом - Гидропресс ОКБ 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 48 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод 16 1
Zoon.ru 5 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 31 1
Лента - Утконос 124 1
Почта Банк 319 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
Открытие ФК 2713 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
AliExpress 327 1
Альфа-Банк 1476 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 27
Президент Российской Федерации 3770 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
Администрация Президента РФ 904 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Правительство Москвы 1640 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 4
АЮР - Ассоциация юристов России 18 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 7
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 372 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 157 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 2
НИР - Научно-исследовательская работа 442 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 2
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 358 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 1
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 525 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 200 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 94 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 1
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 153 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 10
Google YouTube - Видеохостинг 2277 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
Microsoft Windows 2000 2856 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
WhatsApp Messenger 745 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
ByteDance TikTok 141 2
Apple iPad 3663 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Pokemon Go 74 2
Apple - App Store 2437 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 176 1
Microsoft Office 3247 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 50 1
1С:Бухгалтерия 647 1
Parallels Desktop 83 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 1
Apache OpenOffice 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
Microsoft Skype 1940 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 1
Microsoft Windows XP 2291 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 1
Microsoft Office Word 627 1
Microsoft Windows 2104 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Галактика Имущество ТМ 1 1
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 39 1
Обращения граждан 164 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 40 1
Microsoft Windows 98 343 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 3 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Путин Владимир 2542 15
Мизулина Екатерина 10 9
Мизулина Елена 20 8
Щеголев Игорь 685 6
Медведев Дмитрий 1604 5
Велихов Евгений 30 4
Мишустин Михаил 376 4
Хинштейн Александр 68 3
Боярский Сергей 23 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Фадеев Валерий 9 3
Горелкин Антон 38 3
Массух Илья 202 2
Колесников Андрей 82 2
Титов Борис 40 2
Якушев Михаил 48 2
Климарев Михаил 47 2
Алфёров Жорес 50 2
Малькевич Александр 2 2
Лысенко Эдуард 238 2
Минеева Татьяна 3 2
Евраев Михаил 228 2
Кучерена Анатолий 5 2
Осипов Юрий 34 2
Миронов Сергей 61 2
Урличич Юрий 49 2
Попов Алексей 329 2
Пономарев Илья 66 2
Башкин Александр 8 2
Малофеев Константин 106 2
Лугов Андрей 32 1
Опанасенко Всеволод 120 1
Левин Леонид 112 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Костырко Артем 6 1
Бырдин Алексей 23 1
Белякова Мария 1 1
Большаков Сергей 3 1
Воронков Михаил 6 1
Зыков Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 6
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 4
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 437 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 391 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 3
Россия - УФО - Тюменская область 838 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - СФО - Иркутская область 832 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 2
Украина 6212 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 11
Информационное общество - Государственная программа 1238 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
Образование в России 460 8
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Федеральное законодательство 1944 4
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Права человека - Human rights 19 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Уран - Uranium - химический элемент 9 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 32 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
РИА Новости 766 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 2
Известия ИД 307 2
РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Царьград - телеканал 11 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Москва 24 - Телеканал 7 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
The Verge - Издание 482 1
9to5Mac 99 1
Российская газета 228 1
Известия Мордовии 3 1
АиФ - Аргументы и факты 34 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 24 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Медуза - Meduza 24 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Рен ТВ - телеканал 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Gartner - Гартнер 3301 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Wainhouse Research 38 1
РАН - Российская академия наук 1397 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 6 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 11 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 1
Moscow Education Online 12 3
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Единый день голосования 53 1
РИФ - Российский Интернет Форум 46 1
BIG Innovation Awards 5 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
ComNews Awards 4 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 14 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября