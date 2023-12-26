Получите все материалы CNews по ключевому слову
Национальный проект Здравоохранение
УПОМИНАНИЯ
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Юрий 66 3
|Ракова Анастасия 45 3
|Хальфин Руслан 3 3
|Стародубов Владимир 4 3
|Хабриев Рамил 3 3
|Чумаков Денис 20 2
|Зырянов Илья 17 2
|Владзимирский Антон 13 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Яндулов Максим 3 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Храмова Ольга 3 2
|Природова Ольга 3 2
|Остроушко Алексей 19 2
|Власов Иван 31 2
|Радзиевский Георгий 6 2
|Двойнина Ольга 13 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Симаков Олег 113 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Просвиряков Александр 2 1
|Тимиров Марат 6 1
|Моторко Андрей 72 1
|Гнеушев Сергей 6 1
|Баранов Леонид 4 1
|Сененко Алия 2 1
|Ковалева Янина 1 1
|Торбахов Александр 103 1
|Фишер Андрей 74 1
|Сучкова Елена 4 1
|Кузнецов Максим 21 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Соломатин Алексей 4 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Корогод Максим 4 1
|Литошин Николай 2 1
|Латышева Елена 2 1
|Костин Олег 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
|Эксперт ГК 25 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
|Gartner - Гартнер 3592 1
|Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
|CB Insights 10 1
|EcoVadis 4 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.