В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое оборудование для дезинфекции медицинских изделий

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» представил новую версию моечно-дезинфекционной машины, которая облегчит уход за изделиями медицинского назначения и снизит уровень инфекций в медпрактике, сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Компактная установка компании ТЗМОИ – машина, которая полностью автоматизирует процесс мойки и дезинфекции изделий в фармацевтической, ветеринарной, медицинской и в том числе стоматологической практике. Ее базовая версия доказала свою эффективность, и в 2021 г. модель модернизировали, доработав функциональность. Теперь машина представляет универсальный конструктор, для работы в различных конфигурациях: со смотровым окном из жаропрочного стекла или на подставке из нержавеющей стали. В нее также можно встроить принтер для фиксации циклов дезинфекции или дополнительный дозирующий насос для химических средств.

«В столичной ОЭЗ сложился мощный кластер медицинских технологий, в котором работают более 20 компаний. Среди его результатов – инновационные установки для мойки и дезинфекции медицинских принадлежностей. В условиях пандемии потребность в таких технологиях резко возросла, а рабочее состояние медицинских инструментов стало особенно важным. За прошлый год ТЗМОИ поставил во все регионы страны 250 единиц оборудования для инфекционного контроля, что на 15% больше, чем в 2019 г.», – сказал Геннадий Дегтев.

Весь цикл производства обновленной моечно-дезинфекционной машины построен на производственной площадке завода на территории ОЭЗ «Технополис Москва», подчеркнул генеральный директор ТЗМОИ Александр Просвиряков.

«Полная локализация производства на территории особой экономической зоны столицы позволила улучшить технические и эксплуатационные характеристики, повысить качество продукции, сократить сроки изготовления и поставки. Выпускаемое оборудование отечественного производства превосходит по своим техническим характеристикам иностранные аналоги. Новая модель сформирована с учетом всех потребностей и запросов, полученных нами в обратной связи от заказчиков наших поставок», – отметил Александр Просвиряков.

Среди основных преимуществ модели новой модели PHS МД-150 – интуитивно понятный интерфейс и простота техобслуживания. Благодаря широкому ассортименту вставок установка может обрабатывать множество изделий медицинского назначения. Она подходит для мойки, дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов, медицинских и анестезиологических принадлежностей, микрохирургического и эндоскопического оборудования, трубок и шлангов, лабораторной посуды и обуви. Эта разработка способствует реализации одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение», а именно – внедрению «бережливых технологий» в медицинских организациях. Она поможет снизить потребление воды и моющих средств и повысить срок службы медицинских изделий.