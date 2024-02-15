Разделы

Lean Manufacturing Бережливое производство Бережливые технологии


 

Любую работу – только по системе Научной Организации Труда! (Шутенко Р.) 1980-е годы Любую работу – только по системе Научной Организации Труда! (Шутенко Р.) 1980-е годы
«Хозяйствуй умело!» Советский плакат для хозяйственных работников. Говорков В., 1966 год. «Хозяйствуй умело!» Советский плакат для хозяйственных работников. Говорков В., 1966 год.
Расходуй бережно топливные ресурсы! (Неизвестный художник) 1981 год Расходуй бережно топливные ресурсы! (Неизвестный художник) 1981 год
Точно считать и эффективно использовать каждый рубль, каждый час труда, каждую тонну продукции! (Неизвестный художник) 1981 год Точно считать и эффективно использовать каждый рубль, каждый час труда, каждую тонну продукции! (Неизвестный художник) 1981 год
Экономь сырье! (Неизвестный художник) 1970-80-е годы Экономь сырье! (Неизвестный художник) 1970-80-е годы
«Береги инструмент» Советский плакат о бережливом применении инструмента на производстве. Назаров В., 1987 год. «Береги инструмент» Советский плакат о бережливом применении инструмента на производстве. Назаров В., 1987 год.
Не будь таким! Экономь смазочные материалы! (В. Брискин, К. Иванов) 1953 год Не будь таким! Экономь смазочные материалы! (В. Брискин, К. Иванов) 1953 год
«Каждая работница, каждый рабочий - береги материалы! Борись с порчей!» Советский агитационный плакат по борьбе с бесхозяйственностью. Говорков В.И., 1966 год. «Каждая работница, каждый рабочий - береги материалы! Борись с порчей!» Советский агитационный плакат по борьбе с бесхозяйственностью. Говорков В.И., 1966 год.
Будет сделано! Плакат сатирически обыгрывает абсурдную, но реальную в то время ситуацию - недобросовестные рабочие забраковали множество деталей для того, чтобы выполнить план по черному лому. Двое радостных рабочих принесли начальнику ящик с бракованными деталями. В СССР сдача металла на переработку имела большое значение и масштаб. Привычку собирать металлолом прививали с юных лет - школьники регулярно принимали участие в соревнованиях по сбору лома, призами в которых были поощрительные грамоты и порой, поездки в лагерь "Артек". Д. Обозненко, 1966г. Будет сделано! Плакат сатирически обыгрывает абсурдную, но реальную в то время ситуацию - недобросовестные рабочие забраковали множество деталей для того, чтобы выполнить план по черному лому. Двое радостных рабочих принесли начальнику ящик с бракованными деталями. В СССР сдача металла на переработку имела большое значение и масштаб. Привычку собирать металлолом прививали с юных лет - школьники регулярно принимали участие в соревнованиях по сбору лома, призами в которых были поощрительные грамоты и порой, поездки в лагерь "Артек". Д. Обозненко, 1966г.
Сталь в избытке На плакате изображены двое рабочих одного завода. Рабочий, отвечающий за производство изделий из металла, выехал к складу с маленькой тележкой, на которой не наберётся и 30 деталей. Однако Перегруженный вторсырьем грузовик демонстрирует плоды недобросовестного труда. Б. Иванов, 1978г. Сталь в избытке На плакате изображены двое рабочих одного завода. Рабочий, отвечающий за производство изделий из металла, выехал к складу с маленькой тележкой, на которой не наберётся и 30 деталей. Однако Перегруженный вторсырьем грузовик демонстрирует плоды недобросовестного труда. Б. Иванов, 1978г.
«Скажите, а кроме этого ваш завод что-нибудь выпускает?», 1954 Худ. Н. Лисогорский «Скажите, а кроме этого ваш завод что-нибудь выпускает?», 1954 Худ. Н. Лисогорский
Любую работу – только по системе Научной Организации Труда! (Шутенко Р.) 1980-е годы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.02.2024 Как связать стратегические цели компании с портфелем разработки с помощью Lean-Agile

Все же речь шла о масштабных трансформациях. В качестве локомотива изменений был взят Scaled Agile Framework (сокращенно «SAFe») — набор организационных и рабочих шаблонов и процессов для реализации Lean-Agile практик в масштабе всей компании, который помогла внедрить консалтинговая компания «Ионов и Партнеры». Александр Тарновский, генеральный директор «Страхового Дома ВСК» отметил, что S
18.12.2023 Алексей Ионов -

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

CNews: Каким организациям необходима Lean-Agile трансформация, и почему ее нужно осуществлять? Алексей Ионов: Для начала стоит поя
02.04.2021 Концерн «Автоматика» начал выпускать продукцию на 30% быстрее за счет бережливого производства

- это учебная производственная площадка, созданная с целью вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях. Эффект от обучения на «Фабрике» зак
02.10.2020 Конференция «Бережливое производство 4.0» пройдет на Кировском заводе

Практическая конференция «Бережливое производство 4.0» пройдет 9 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге на производственной площадке ПАО «Кировский завод» — одного из крупнейших российских промышленных холдингов. Участникам
16.04.2020 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему управления Morigan.Lean

«Птицефабрика «Павловская», входящая в агрохолдинг «Русское поле», объявила о внедрении системы управления ресурсами цеха на производстве (СУРЦ) Morigan.Lean. УК «Русское поле» продолжает сотрудничество с компаний Matller, разработавшей систему видеоаналитики MORIGAN. И после выхода СУРЦ, нового релиза Morigan.Lean, топ-менеджмент агрохо
28.11.2019 «Росэлектроника» внедрит практики бережливого производства на 50 предприятиях

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» подвел промежуточные итоги внедрения на предприятиях практик бережливого производства. В рамках пилотного проекта за год на Рязанском радиозаводе удалось снизить аварийные простои оборудования на 72%, время переналадки – на 38%. До 2025 г. проект по внед
13.08.2019 ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию

для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными». Lean-лаборатория (от англ. lean production, lean manufacturing — «стройное производство») находится в одном из офисов банка ВТБ в Москве. Это экспериментальная площадка, на базе которой осуществляется анализ текущих бизнес-процессов, раз
01.03.2018 В «Росэлектронике» активизируют внедрение инструментов бережливого производства

Предприятия холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех все активнее внедряют инструменты бережливого производства, направленные на устранение всех видов потерь при организации производства. В настоящее время к программе оптимизации подключился «Рязанский радиозавод» (в составе холд
22.10.2015 Новое решение Ericsson увеличивает скорость скачивания данных в сети 4G LTE на 50%

Компания Ericsson представила решение Lean Carrier, предназначенное для оптимизации распределения сигнального трафика между сотами. Lean Carrier устраняет помехи между пересекающимися сотами, упрощает планирование сетей 4G L
03.10.2014 Lean Kanban Russia 2014: Новые методы управления в помощь CIO

plexity Science - наука о сложности, интегральный подход для проектирования сложных управленческих систем на всех уровнях: люди, коммуникации и технологии.e - Lean Applied - опыт применения принципов бережливого производства в компаниях базирующихся на интеллектуальном труде - Managing Risk - управление рисками в постоянно меняющемся окружении - Real Options - инновационный принцип принятия
11.07.2014 Международная конференция Lean Kanban наконец в Москве

3 октября в Москве, состоится конференция Lean Kanban Russia, посвященная новейшим методам управления креативным и инновационным бизнес
19.02.2009 "Иркут" проводит мероприятия по повышению эффективности производства

ии приступил к комплексному поэтапному внедрению современных технологий «бережливого производства» (Lean-технологии), сообщает пресс-служба корпорации. Программа их освоения стартовала в начале
10.11.2008 На III Российском Форуме "Бережливая Россия" обсудят внедрение Lean-технологий

будет проходить III Российский Форум «Бережливая Россия». «Технологии бережливого производства» или Lean-технологии, внедрение которых обсуждается на форуме, стали одной из популярных идеологий
20.08.2008 Пакет услуг IBM Green Sigma поможет снизить потребление энергии и воды

реду, повышении эффективности и сокращении расходов путем применения принципов управления качеством Lean Six Sigma к практике потребления энергии и воды в масштабе бизнес-операций предприятия.

16.01.2008 Cisco выводит на рынок новые решения для розничной торговли

Cisco выводит на рынок «архитектуру оптимальной торговли» (Lean Retail Architecture), которая позволяет добиваться большего меньшими силами. Это решение помогает предприятиям розничной торговли сократить расходы, повысить гибкость бизнеса и оптимизиров
02.06.2006 Прошел семинар "Практика внедрения концепции "Бережливого производства"

бность без существенных капиталовложений? Практика внедрения концепции «Бережливого производства» («Lean Production») на примере европейских компаний», который состоялся 25 мая в Москве в гости
16.12.2005 Японский upgrade ERP

Концепция Lean Manufacturing – «бережливое производство» – набирает все большую популярность в мире. Об

