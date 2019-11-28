«Росэлектроника» внедрит практики бережливого производства на 50 предприятиях

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» подвел промежуточные итоги внедрения на предприятиях практик бережливого производства. В рамках пилотного проекта за год на Рязанском радиозаводе удалось снизить аварийные простои оборудования на 72%, время переналадки – на 38%. До 2025 г. проект по внедрению производственной системы будет масштабирован еще на 50 организаций холдинга.

В рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а также стратегический инициативы госкорпорации «Ростех» по построению эффективной производственной системы для выпуска технологической продукции в «Росэлектронике» была разработана собственная программа повышения производительности труда на основе методики бережливого производства – производственная система «Электроника». Она включает внедрение системы 5S в офисах и на производстве, введение практики подачи предложений по улучшению (Кайдзен), применение стандартных операционных карт, использование метода Канбан, вытягивающего производства, диаграмм Ямазуми и других инструментов.

«Если вопрос модернизации производственных процессов можно решить путем закупки новейшего оборудования и техпервооружения, то повышение эффективности организации труда невозможно только за счет финансовых вложений. Сегодня повышение производительности труда – это основной фактор обеспечения устойчивого роста экономики, показатель эффективности производства и важнейшее условие конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию холдинга «Росэлектроника» Андрей Чендаров.