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Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие РРЗ Рязанский радиозавод

Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
29.05.2024 В России создан мобильный пункт управления беспилотниками 2
29.05.2024 «Ростех» впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей 2
29.05.2024 «Росэлектроника» представляет новейшее телекоммуникационное оборудование для спасателей 1
20.03.2024 Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России 2
16.01.2024 «Росэлектроника» поставила новейшее телекоммуникационное оборудование для технического переоснащения МЧС России 1
17.08.2023 «Росэлектроника» представила автомобильную станцию спутниковой связи для МЧС России 1
06.06.2023 «Росэлектроника» начала выпуск компактных станций спутниковой связи 2
02.06.2023 «Росэлектроника» разработала программно-аппаратный комплекс защиты служебной информации 2
01.06.2023 «Росэлектроника» представила автомобиль-разведчик для МЧС России 3
06.09.2022 Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС 1
27.04.2022 Мобильный узел связи «Росэлектроники» для МЧС успешно прошел госиспытания 2
18.04.2022 Предприятия «Росэлектроники» наращивают объемы производства электронной продукции 1
05.04.2022 Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания 1
17.03.2022 «Ростех» разработал прототип «Аватара» 1
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России 1
11.06.2021 Предприятие «Росэлектроники» создаст «Аватара» в технополисе «Эра» 2
26.08.2020 «Росэлектроника» представила новый комплекс виртуальной реальности для военных связистов 1
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 1
20.03.2020 Ростех поставил Росгвардии комплекс связи на базе автомобиля высокой проходимости 1
28.11.2019 «Росэлектроника» внедрит практики бережливого производства на 50 предприятиях 1
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1
20.08.2019 Более тысячи российских домов стали «умными» благодаря оборудованию «Росэлектроники» 2
28.06.2019 «Росэлектроника» представила очки виртуальной реальности для военных 2
14.05.2019 «Росэлектроника» начала производство подвижных пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» 2
11.02.2019 Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен» 1
23.08.2018 У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой 1
23.08.2018 «Росэлектроника» обеспечит Росгвардию современной аппаратной связью 1
01.03.2018 В «Росэлектронике» активизируют внедрение инструментов бережливого производства 2
21.02.2018 «Росэлектроника» приступила к производству систем «Умный дом» 1
10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA 1
16.06.2017 «Росэлектроника» оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи 2
28.02.2017 «Ростех» поставил машины связи для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2018 1
16.11.2016 ОПК готовит к производству тренировочный комплекс для отработки связи и огневого взаимодействия 1
17.03.2016 ОПК поставит партию цифровых средств связи для «солдат будущего» 1
16.11.2015 ОПК оснащает средствами связи новейшие модели бронетехники «Ракушка» и «Тайфун-К» 2
08.04.2015 ОПК завершает поставки во внутренние войска МВД новых командно-штабных машин для организации полевых узлов радиосвязи 2
30.03.2010 Zelax поставил оборудование для модернизации аппаратной связи МВД России 3
30.03.2010 «Рязанский радиозавод» использовал решения Zelax для создания аппаратного комплекса связи МВД России 3
07.05.2002 Российские производители готовы создавать оборудование по технологии NMT-MC (CDMA-450) для сетей сотовой связи 1

Публикаций - 40, упоминаний - 60

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 36
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 31
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 391 27
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 15
Ростех - Радиозавод 68 8
Ростех - Автоматика Концерн 1668 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 3
ИПРо - Инженерно-ПРоизводственное объединение 4 3
Zelax - Зелакс 90 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 12 2
Айком 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
СРЗ - Сарапульский радиозавод 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
Ростех - Росэлектроника - КРЭМЗ - Кимовский радиоэлектромеханический завод 2 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 13
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 224 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 3
Ростех - Вертолеты России 168 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 3
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 3
Ford 415 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 418 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод 6 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 3
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 499 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 13
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DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 83 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14014 9
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1782 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 5
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