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Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие РРЗ Рязанский радиозавод
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахненко Сергей 89 8
|Скоков Сергей 26 3
|Чернышов Игорь 5 3
|Крутов Александр 6 2
|Пашкевич Владимир 22 2
|Мишустин Михаил 694 1
|Чендаров Андрей 16 1
|Брыкин Арсений 55 1
|Попович Анатолий 5 1
|Середенко Сергей 1 1
|Ничипорчук Виктор 4 1
|Усачев Виктор 1 1
|Фурцев Сергей 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1013 1
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