Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России

Рязанский радиозавод холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») определен единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования населения для МЧС России. Аппаратура обеспечивает сотрудников ведомства устойчивой связью в полевых условиях и осуществляет трансляцию экстренной информации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Предприятие получило статус единственного поставщика мобильных узлов связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС) и мобильных комплексов информирования населения (МКИОН) сроком на три года. В рамках технического переоснащения МЧС России до конца текущего года предприятие поставит ведомству 7 МУС ЧС и 6 МКИОН.

МУС ЧС создан на базе специализированного автомобиля «Камаз» повышенной проходимости. Установленное на борту оборудование позволяет в полевых условиях организовать каналы спутниковой, проводной и радиосвязи, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение в зоне выполнения задач, обеспечить передачу данных, в том числе по видеоконференцсвязи в ведомственной цифровой сети связи.

МКИОН также сконструирован на шасси «Камаз». Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированными техническими средствами оповещения. Основу комплекса составляет светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любое время суток при любых погодных условиях, а также современная аппаратура связи, в том числе автомобильные и портативные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»).

«Рязанский радиозавод уже обладает значительным опытом производства мобильных комплексов для МЧС России — в течение 2022-2023 гг. мы произвели и поставили в интересах территориальных подразделений ведомства 21 МУС ЧС и 13 МКИОН. В процессе эксплуатации оборудование продемонстрировало свою надежность, комплексы обеспечивают высокую скорость реагирования и возможность работы в жестких полевых условиях. Продолжая сотрудничество с МЧС России, Рязанский радиозавод наращивает долю выпускаемой гражданской продукции и вносит вклад в формирование надежной телекоммуникационной инфраструктуры для наших спасателей», — сказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» — промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.