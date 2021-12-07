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Ростех
Росэлектроника
НЦИ
Национальный центр информатизации



07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ
29.12.2020 НЦИ разработал новую отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет
24.05.2019 Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным
17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире»
20.11.2018 Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ
22.01.2018 ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа
22.01.2018 НЦИ увеличил продажи в 4 раза за счет реализации федеральных ИТ-проектов
05.12.2017 «Мегафон» и НЦИ обеспечили связью жеребьевку Чемпионата мира 2018
08.11.2017 НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда
01.11.2017 ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP
01.08.2017 «Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг
02.06.2017 НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России»
25.05.2017 НЦИ и Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро»
25.05.2017 НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома»
27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум
21.02.2017 Новым гендиректором «Русинформэкспорта» назначен Егор Иванов
20.02.2017 «Ростех» включил в состав Национального центра информатизации компанию-экспортера российских ИТ-решений
03.02.2017 «Ростелеком» и МТТ борются с «Мегафоном» за обеспечение связью ЧМ-2018
30.01.2017 Иван Киреев назначен замгендиректора «Национального Центра Информатизации» по производству
24.11.2016 НЦИ создаст мобильный телемедицинский комплекс
07.09.2016 НЦИ представил защищённое рабочее место военнослужащего
09.06.2016 «Национальный Центр Информатизации» и «1С» будут совместно разрабатывать ИТ-решения для госсектора
09.06.2016 «1С» поможет «Ростеху» перевести госсектор на отечественную ERP
09.06.2016 НЦИ и «Новые облачные технологии» создадут защищенную ОС для госсектора
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп»
11.03.2016 «ИТ-дочке» «Ростеха» разрешили купить «Барс груп»
20.01.2016 Бывший гендиректор «Ростелекома» возглавил ИТ-«дочку» Ростеха

Публикаций - 310, упоминаний - 590

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2408 215
Барс груп 457 147
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 52
Ростех - Автоматика Концерн 666 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 20
5491 17
1С-ИжТиСи 4898 16
Ростелеком - РТЛабс 147 16
Программный продукт ГК 3627 14
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 257 11
Восход ФГБУ НИИ 492 11
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 209 10
Новые облачные технологии (НОТ) 246 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1531 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8599 8
Microsoft Corporation 21946 8
NVision Group - Энвижн Груп 656 7
iTeco - Ай-Теко 893 7
Huawei 3073 7
Cisco Systems 4674 7
SAP SE 4410 7
Ростех - Швабе Холдинг 157 7
Yadro - КНС Групп 167 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 6
Ростех - РТ-Информ 113 6
Крок - Croc 1584 6
Meta - Facebook 4157 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 505 5
Микрон - Micron 704 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 258 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7589 5
Yandex - Яндекс 4752 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1399 5
ГЛОНАСС АО 85 5
Т-Платформы - T-Platforms 335 5
ИКС холдинг - Форпост 38 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1854 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 505 5
Oracle Corporation 5889 5
Почта России ПАО 1820 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 15
РЖД - Российские железные дороги 1392 10
Ростех - Вертолеты России 127 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 188 8
Газпром ПАО 866 6
Татэнерго 37 5
ЯКласс 19 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 71 4
GEM Capital 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1991 2
СМП банк - Северный морской путь 73 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 131 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 2
Мать и дитя 17 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 2
GHP Group 5 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 742 2
РусГидро ПАО 175 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
РВК - Российская венчурная компания 516 2
УЭК - Универсальная электронная карта 556 2
Орион-Экспресс - Телекарта 134 2
НСПК - Национальная система платежных карт 275 2
eBay Inc 1571 2
Visa International 1671 2
Genotek - Генотек 4 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 8 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Химпром 10 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
АВК Инвестментс 4 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 1
Проект-техника НПП 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7510 51
Правительство РФ 6607 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 950 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6211 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1250 16
Президент Российской Федерации 2856 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2076 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2068 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 11
Федеральное казначейство России 1145 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 971 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 539 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 5
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 100 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2891 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 602 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1320 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2595 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 3
Роснано 626 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1033 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 182 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 40 2
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 204 1
Руссофт - Russoft 350 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12460 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6629 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6955 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5134 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29815 17
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2741 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 700 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1542 12
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 437 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 224 8
Big Data - Большие данные 1855 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4201 8
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 168 7
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 107 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1716 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2059 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 882 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1382 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 128 5
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 359 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 336 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 668 4
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PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 71 4
Мобильное приложение - Mobile app 2500 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 301 4
Субтехнологии 6 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3021 4
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 28 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 900 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 502 3
Электроника 504 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 67 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 363 35
Linux OS 7420 23
БАРС.Alpha BI 34 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1659 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 562 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 15
БАРС BarsUP.Net 13 11
Новые облачные технологии - МойОфис 332 8
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 12 8
Барс.Здравоохранение - МИС 11 7
Apple iOS 6271 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 686 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 163 6
Google Android 11631 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 5
Intel x86 - архитектура процессора 1266 5
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 146 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 380 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 4
Барс.Образование-Электронная школа 7 4
Национальные Технологии - СХД Купол 45 4
БАРС.Бюджет Онлайн 4 4
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 65 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 463 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 4
Электронное здравоохранение - Программа 20 4
Microsoft Windows 10 11109 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 275 4
Google Play - Google Store - Android Market 2656 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 927 4
Microsoft Office 3167 3
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 45 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 993 3
Microsoft SQL Server 1302 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Oracle Java - язык программирования 2476 3
Солодухин Константин 113 41
Ахмеров Тимур 82 33
Бровко Василий 47 21
Сахненко Сергей 72 15
Сивидов Алексей 39 14
Путин Владимир 2457 13
Ибрагимов Рустем 17 11
Младшев Анатолий 10 10
Чемезов Сергей 134 9
Никифоров Николай 1145 9
Полухин Александр 7 6
Бойко Елена 166 6
Вахрушев Дмитрий 8 6
Семенов Александр 89 5
Кабанов Владимир 174 5
Иванов Александр 82 4
Медведев Дмитрий 1594 4
Комиссаров Дмитрий 173 4
Юнов Константин 36 4
Ибрагимов Камиль 7 4
Газизов Камиль 65 4
Назаров Александр 39 3
Алиханов Антон 8 3
Исмаилов Рашид 47 3
Нуралиев Борис 243 3
Гольцов Александр 61 3
Иванов Егор 18 3
Свердлов Денис 170 3
Евтушенко Олег 125 3
Никитин Глеб 18 3
Бондаренко Михаил 55 3
Осеевский Михаил 255 3
Акимов Максим 169 3
Карпунина Ирина 4 3
Якимюк Оксана 6 3
Басин Павел 6 3
Ивакин Роман 56 3
Белоусов Андрей 56 2
Шайхутдинов Роман 104 2
Шадаев Максут 433 2
Россия - Российская федерация - РФ 99106 185
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2052 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31404 27
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 310 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 14
Россия - ПФО - Казань 1913 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42239 10
Казахстан - Республика 4210 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2363 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 896 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12125 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1158 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 8
Россия - ПФО - Саратовская область 545 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 976 7
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 610 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4959 6
Россия - СФО - Иркутская область 784 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 6
Россия - УФО - Челябинская область 888 5
Россия - ПФО - Самарская область 863 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 968 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 624 4
Россия - УФО - Тюменская область 779 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 364 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 349 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 348 3
Европа 9536 3
Африка - Африканский регион 2733 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 776 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 688 3
Россия - ЮФО - Севастополь 461 3
Арктика 333 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12305 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2058 48
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1313 17
Образование в России 1345 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 471 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3981 10
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