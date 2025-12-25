Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации

«Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю ули основателю Как стало известно CNews, структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию в гигантской ИТ-компании из Татарстана АО «Барс груп» (выручк

ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство начинает процедуру банкротства В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом «Национального центра информатизации» - ИТ-«дочки» госкорпорации «Ростех». До этого на сайте Ф

Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС Заявление в СК и ГВП Руководитель ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочки» «Ростеха») Константин Солодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную

«Дочка» «Ростеха» расторгла госконтракт и наказала ИТ-поставщика на 40 миллионов, узнав, что ей подсунули б/у-«железо» госконтракте — отказать Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в необходимости разорвать договор со своим по

«Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму Победа НЦИ Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) с

После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах» а» Как стало известно CNews, входящий в «Ростех» татарстанский «Национальный центр информатизации» (НЦИ) принял решение выйти из состава учредителей сверхзагадочной ИТ-компании «Эдельвейс». Об

Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило Миллионы для НЦИ Как выяснил CNews, Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской об

«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии идется раскошелиться Как выяснил CNews, входящему в «Ростех» «Национальному центру информатизации» (НЦИ) придется рассчитаться за работы на сумму как минимум 20,4 млн руб. с ООО «Цифровые медиц

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов» и связь» МВД (СТиС) разорвало контракт с входящим в «Ростех» «Национальным центром информатизации» (НЦИ) на создание сервиса обеспечения деятельности медицинских организаций министерства. С точ

МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту том пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к аппарату Правительства, и на представителя «Национального центра информатизации» (НЦИ) «Ростеха». Речь идет о 171,31 млн руб., которые МЧ

Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ростех») выпустила новую версию

ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» Новый глава НЦИ Новым гендиректором «Национального центра информатизации» (НЦИ), входящего в «Объединенную приборостроительную кор

Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков работ по медицинской ИС Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) существенно затянул исполнение госконтракта, связанного с медицинской ИТ-системой Крыма,

Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах дера с дочерней структурой «Ростеха» — татарстанской компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ). В финале аукциона конкуренцию НЦИ никто не составил, поэтому подряд ему достался

ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ Долги НЦИ за аппараты ИВЛ Как выяснил CNews, входящей в «Ростех» компании «Национальный центр инфор

НЦИ разработал новую отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой «Национальный центр информатизации» (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал отечественное решение для эффективного управ

Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег аций министерства по всей стране станет татарстанская компания «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Это право она получила по итогам завершившегося тендера МВД на опытно-конструкторские р

НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашения с Курской областью и Республиками Д

РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет Миллиардный подряд для НЦИ Как выяснил CNews, «Российским железным дорогам» (РЖД) придется заключить договор на круп

Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») в сотрудничестве с группой компани

Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных ьшим данным в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Национальный центр информатизации (НЦИ), как центр компетенции Госкорпорации Ростех по цифровым технологиям, и группа компаний «

ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» Соглашение НЦИ и Vostok «Национальный центр информатизации» (НЦИ), входящий в «Ростех», и Vostok,

Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации Ростех и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России

Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 Ростех сообщил о том, что ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех) во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 отработала

ИТ-«дочка» «Ростеха» пишет ПО, которое удешевит использование «Эльбрусов» на широком рынке Тонкие клиенты на «Эльбрусах» Дочерняя структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — разработает виртуализационное ПО для подключения к серверам на отечественных процессор

ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в Госкорпорацию Ростех) для оргкомитета Чемпионата и журналистов стабильно отрабо

«Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ рпорация «Ростех» передаст своего ИТ-интегратора из Татарстана — Национальный центр информатизации (НЦИ) — в управление своего же дочернего концерна «Автоматика». За счет этого «Ростех» рассчит

ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа Рекордная выручкаПо итогам 2017 г. выручка Национального центра информатизации (НЦИ) составит до 3,2 млрд руб., что в четыре раза больше

НЦИ увеличил продажи в 4 раза за счет реализации федеральных ИТ-проектов Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя структура госкорпорации Ростех, нарастил объем работ в интересах крупных корпо

«Мегафон» и НЦИ обеспечили связью жеребьевку Чемпионата мира 2018 «Мегафон» и Национальный Центр Информатизации (НЦИ) (входит в госкорпорацию Ростех) предоставили услуги связи для финальной жеребьевки Чемпи

НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда Контракт Минтруда для НЦИ Национальному центру информатизации (НЦИ) предстоит в двухмесячный срок осуществить ввод в эксплуатацию программно-технических средств, которые составят защищенную сеть передачи данн

ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP Несостоявшаяся закупка техподдержки SAP Входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации (НЦИ) не смог найти подрядчиков на техподдержку ПО и баз данных SAP. Конкурс по выбору поставщ

«Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками Субподряд с дельтой в 86 млн Дочерняя структура «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) не станет в полной мере самостоятельно создавать для «Почты России» автоматизированную систему по управлению ее недвижимым имуществом. Получив в апреле 2017 г. контракт на этот фронт работ

Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда дер «Почты России» Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) на Петербургском экономическом форуме сообщила о подписании двух документов - с «Почтой

НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг «Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», и «Камаз» в рамках Петербургского международн

НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России» Национальный центр информатизации (НЦИ), дочерняя компании госкорпорации «Ростех», объявила о победе в тендере «Почты России» на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы управления недвижимым имущест

НЦИ и Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя компания ГК «Ростех», занимающаяся разработкой, развитием и внедрением ИТ-прод

Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро» льному КБ” заявили более десятка компаний», — рассказал Константин Солодухин, генеральный директор «Национального Центра Информатизации». Разработка и создание газотурбинной техники — это чрезв

НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома» ересованных предприятий», — прокомментировал соглашение Константин Солодухин, генеральный директор «Национального Центра Информатизации». «В рамках партнерства “Ростелеком” будет участвовать в