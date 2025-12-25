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Ростех Росэлектроника НЦИ Национальный центр информатизации

Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. Миссия НЦИ - инициировать, координировать и реализовывать проекты национального и отраслевого масштаба по информатизации российской экономики для повышения качества жизни граждан России. Решения НЦИ и его дочерних компаний используют 85 регионов России.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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25.12.2025 «Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю

ули основателю Как стало известно CNews, структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию в гигантской ИТ-компании из Татарстана АО «Барс груп» (выручк
10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство

начинает процедуру банкротства В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом «Национального центра информатизации» - ИТ-«дочки» госкорпорации «Ростех». До этого на сайте Ф
20.02.2024 Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС

Заявление в СК и ГВП Руководитель ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочки» «Ростеха») Константин Солодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную

06.07.2023 «Дочка» «Ростеха» расторгла госконтракт и наказала ИТ-поставщика на 40 миллионов, узнав, что ей подсунули б/у-«железо»

госконтракте — отказать Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в необходимости разорвать договор со своим по
03.07.2023 «Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму

Победа НЦИ Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) с
04.05.2023 После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»

а» Как стало известно CNews, входящий в «Ростех» татарстанский «Национальный центр информатизации» (НЦИ) принял решение выйти из состава учредителей сверхзагадочной ИТ-компании «Эдельвейс». Об

09.03.2023 Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

Миллионы для НЦИ Как выяснил CNews, Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской об
02.03.2023 «Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

идется раскошелиться Как выяснил CNews, входящему в «Ростех» «Национальному центру информатизации» (НЦИ) придется рассчитаться за работы на сумму как минимум 20,4 млн руб. с ООО «Цифровые медиц
20.02.2023 «Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

и связь» МВД (СТиС) разорвало контракт с входящим в «Ростех» «Национальным центром информатизации» (НЦИ) на создание сервиса обеспечения деятельности медицинских организаций министерства. С точ
18.01.2023 МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту

том пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к аппарату Правительства, и на представителя «Национального центра информатизации» (НЦИ) «Ростеха». Речь идет о 171,31 млн руб., которые МЧ
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1

В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ростех») выпустила новую версию

10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей»

Новый глава НЦИ Новым гендиректором «Национального центра информатизации» (НЦИ), входящего в «Объединенную приборостроительную кор
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков

работ по медицинской ИС Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) существенно затянул исполнение госконтракта, связанного с медицинской ИТ-системой Крыма,
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах

дера с дочерней структурой «Ростеха» — татарстанской компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ). В финале аукциона конкуренцию НЦИ никто не составил, поэтому подряд ему достался
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ

Долги НЦИ за аппараты ИВЛ Как выяснил CNews, входящей в «Ростех» компании «Национальный центр инфор
29.12.2020 НЦИ разработал новую отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой

«Национальный центр информатизации» (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал отечественное решение для эффективного управ
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег

аций министерства по всей стране станет татарстанская компания «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Это право она получила по итогам завершившегося тендера МВД на опытно-конструкторские р
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашения с Курской областью и Республиками Д
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет

Миллиардный подряд для НЦИ Как выяснил CNews, «Российским железным дорогам» (РЖД) придется заключить договор на круп
24.05.2019 Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») в сотрудничестве с группой компани
17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных

ьшим данным в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Национальный центр информатизации (НЦИ), как центр компетенции Госкорпорации Ростех по цифровым технологиям, и группа компаний «
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире»

Соглашение НЦИ и Vostok «Национальный центр информатизации» (НЦИ), входящий в «Ростех», и Vostok,
20.11.2018 Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений

Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации Ростех и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России

17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018

Ростех сообщил о том, что ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех) во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 отработала

11.07.2018 ИТ-«дочка» «Ростеха» пишет ПО, которое удешевит использование «Эльбрусов» на широком рынке

Тонкие клиенты на «Эльбрусах» Дочерняя структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — разработает виртуализационное ПО для подключения к серверам на отечественных процессор
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018

ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в Госкорпорацию Ростех) для оргкомитета Чемпионата и журналистов стабильно отрабо
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ

рпорация «Ростех» передаст своего ИТ-интегратора из Татарстана — Национальный центр информатизации (НЦИ) — в управление своего же дочернего концерна «Автоматика». За счет этого «Ростех» рассчит
22.01.2018 ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа

Рекордная выручкаПо итогам 2017 г. выручка Национального центра информатизации (НЦИ) составит до 3,2 млрд руб., что в четыре раза больше
22.01.2018 НЦИ увеличил продажи в 4 раза за счет реализации федеральных ИТ-проектов

Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя структура госкорпорации Ростех, нарастил объем работ в интересах крупных корпо
05.12.2017 «Мегафон» и НЦИ обеспечили связью жеребьевку Чемпионата мира 2018

«Мегафон» и Национальный Центр Информатизации (НЦИ) (входит в госкорпорацию Ростех) предоставили услуги связи для финальной жеребьевки Чемпи
08.11.2017 НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда

Контракт Минтруда для НЦИ Национальному центру информатизации (НЦИ) предстоит в двухмесячный срок осуществить ввод в эксплуатацию программно-технических средств, которые составят защищенную сеть передачи данн
01.11.2017 ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP

Несостоявшаяся закупка техподдержки SAP Входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации (НЦИ) не смог найти подрядчиков на техподдержку ПО и баз данных SAP. Конкурс по выбору поставщ
01.08.2017 «Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками

Субподряд с дельтой в 86 млн Дочерняя структура «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) не станет в полной мере самостоятельно создавать для «Почты России» автоматизированную систему по управлению ее недвижимым имуществом. Получив в апреле 2017 г. контракт на этот фронт работ
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда

дер «Почты России» Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) на Петербургском экономическом форуме сообщила о подписании двух документов - с «Почтой

02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», и «Камаз» в рамках Петербургского международн
02.06.2017 НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России»

Национальный центр информатизации (НЦИ), дочерняя компании госкорпорации «Ростех», объявила о победе в тендере «Почты России» на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы управления недвижимым имущест
25.05.2017 НЦИ и Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям

Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя компания ГК «Ростех», занимающаяся разработкой, развитием и внедрением ИТ-прод
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро»

льному КБ” заявили более десятка компаний», — рассказал Константин Солодухин, генеральный директор «Национального Центра Информатизации». Разработка и создание газотурбинной техники — это чрезв
25.05.2017 НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома»

ересованных предприятий», — прокомментировал соглашение Константин Солодухин, генеральный директор «Национального Центра Информатизации». «В рамках партнерства “Ростелеком” будет участвовать в

27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ) вошел в консорциум организаций в рамках проекта создания «Сети телемедицинских экспресс


Публикаций - 439, упоминаний - 759

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 336
БАРС Груп 579 162
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 111
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 104
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 92
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 86
Ростелеком 10948 69
МегаФон 10742 24
Ростелеком - РТЛабс 210 23
9594 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 19
Восход ФГБУ НИИ 721 18
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 16
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 14
Т-Платформы - T-Platforms 412 13
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 10
Ростех - РТ-Информ 149 10
ИКС 538 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Новые облачные технологии (НОТ) 485 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 8
Edelweiss - Эдельвейс 71 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 8
SAP SE 5601 8
Microsoft Corporation 25775 8
Huawei 4676 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
ИКС - Форпост 78 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
Cisco Systems 5372 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Почта России ПАО 2370 21
Ростех - Вертолеты России 180 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 10
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 10
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 6
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 6
Газпром ПАО 1493 6
Фармстандарт АО 48 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 4
ЯКласс 69 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
GEM Capital 8 3
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
GHP Group 5 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 2
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 2
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
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РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
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АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
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Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 283
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 112
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 92
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 91
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 79
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 55
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 29
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 22
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 20
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 50
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
Linux OS 11533 28
БАРС.Alpha BI 47 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 22
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 19
Барс.Образование 33 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 9
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 8
Google Android 15243 8
Apple iOS 8583 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 5
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 5
Барс.Образование-Электронная школа 29 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 5
Барс.Мониторинг родовспоможения 5 5
Солодухин Константин 119 45
Ахмеров Тимур 91 38
Бровко Василий 60 25
Сахненко Сергей 91 23
Сивидов Алексей 40 15
Путин Владимир 3454 15
Чемезов Сергей 147 13
Ибрагимов Рустем 23 12
Младшев Анатолий 13 11
Никифоров Николай 1138 9
Моторко Андрей 73 7
Опанасенко Всеволод 139 7
Бойко Елена 152 6
Вахрушев Дмитрий 8 6
Полухин Александр 7 6
Юнов Константин 46 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Кабанов Владимир 178 6
Семенов Александр 166 5
Комиссаров Дмитрий 248 4
Бондаренко Михаил 59 4
Карпунина Ирина 4 4
Ибрагимов Камиль 7 4
Газизов Камиль 68 4
Басин Павел 11 4
Акимов Максим 192 4
Евтушенко Олег 145 4
Назаров Александр 76 3
Исмаилов Рашид 65 3
Скворцова Вероника 69 3
Якимюк Оксана 6 3
Гольцов Александр 84 3
Горшенин Максим 39 3
Артемов Михаил 14 3
Алиханов Антон 41 3
Никитин Глеб 52 3
Иванов Егор 24 3
Александров Виталий 17 3
Ивакин Роман 57 3
Осипов Павел 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 331
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
Европа 24964 22
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 18
Африка - Африканский регион 3641 17
Ближний Восток 3154 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Казахстан - Республика 6048 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 8
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Китай - Тайвань 4245 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
9to5Google 60 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
9to5Mac 70 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Бизнес Online 12 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Известия ИД 770 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
IDC - International Data Corporation 4975 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
IDC IoT Decision Maker Survey 1 1
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 4 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
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