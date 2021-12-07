Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Росэлектроника
НЦИ
Национальный центр информатизации
Публикаций - 310, упоминаний - 590
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солодухин Константин 113 41
|Ахмеров Тимур 82 33
|Бровко Василий 47 21
|Сахненко Сергей 72 15
|Сивидов Алексей 39 14
|Путин Владимир 2457 13
|Ибрагимов Рустем 17 11
|Младшев Анатолий 10 10
|Чемезов Сергей 134 9
|Никифоров Николай 1145 9
|Полухин Александр 7 6
|Бойко Елена 166 6
|Вахрушев Дмитрий 8 6
|Семенов Александр 89 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Иванов Александр 82 4
|Медведев Дмитрий 1594 4
|Комиссаров Дмитрий 173 4
|Юнов Константин 36 4
|Ибрагимов Камиль 7 4
|Газизов Камиль 65 4
|Назаров Александр 39 3
|Алиханов Антон 8 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Нуралиев Борис 243 3
|Гольцов Александр 61 3
|Иванов Егор 18 3
|Свердлов Денис 170 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Никитин Глеб 18 3
|Бондаренко Михаил 55 3
|Осеевский Михаил 255 3
|Акимов Максим 169 3
|Карпунина Ирина 4 3
|Якимюк Оксана 6 3
|Басин Павел 6 3
|Ивакин Роман 56 3
|Белоусов Андрей 56 2
|Шайхутдинов Роман 104 2
|Шадаев Максут 433 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru