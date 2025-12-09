Алиханов Антон

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов 1

Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО 1

В России создан первый роботизированный упаковщик сосисок производительностью 1200 штук в минуту 1

Власти обсуждают возвращение субсидий на закупку отечественного ПО 1

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100 1

Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции 2

Разработчики игр бегут из особого региона России 1

Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1

ABB внедрит цифровые разработки в Калининградской области 1