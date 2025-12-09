Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алиханов Антон
СОБЫТИЯ
Алиханов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Мантуров Денис 120 4
|Шпак Василий 263 4
|Мишустин Михаил 734 3
|Шадаев Максут 1146 3
|Козлова Ирина 15 2
|Ткаченко Андрей 24 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Григоренко Дмитрий 180 1
|Беляков Сергей 20 1
|Прошлецов Сергей 3 1
|Покровский Иван 132 1
|Иванцов Илья 15 1
|Баринов Илья 2 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Сухотина Ксения 27 1
|Ковальчук Борис 8 1
|Щуровский Денис 8 1
|Красников Геннадий 72 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Демидова Татьяна 2 1
|Долгопольский Сергей 8 1
|Грекова Ольга 4 1
|Черкес-Заде Екатерина 4 1
|Гарбузов Анатолий 122 1
|Митина Ирина 13 1
|Бакулин Егор 1 1
|Слинько Ольга 1 1
|Литяйкин Олег 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Благинин Максим 2 1
|Цуканов Николай 8 1
|Осеевский Михаил 332 1
|Иванов Сергей 398 1
|Круглов Константин 28 1
|Щербаков Владимир 6 1
|Хилов Павел 16 1
|Хасьянова Гульнара 152 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Комлев Николай 112 1
|Белоусов Андрей 144 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.