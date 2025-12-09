Алиханов Антон

Разделы

09.12.2025 Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор 1
08.12.2025 Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов 1
24.11.2025 Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО 1
12.11.2025 Власти хотят уравнять условия торговли для офлайн- и онлайн-ритейла, которые обвиняли друг на друга в неравной конкуренции 1
10.11.2025 В России появится «технологический сбор» на поддержку отечественных производителей техники. Кого заставят платить 1
20.10.2025 В России создан первый роботизированный упаковщик сосисок производительностью 1200 штук в минуту 1
14.10.2025 Власти обсуждают возвращение субсидий на закупку отечественного ПО 1
10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 1
29.08.2025 Производители электроники потребовали ужесточить контроль над «железом» из реестра российской продукции. Нужно проверять все крупные закупки 1
08.08.2025 Крупным российским компаниям запретят пользоваться облаками Amazon, Microsoft и Google 1
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании 1
05.05.2025 «Авито Работа»: в обрабатывающей промышленности растет спрос на штамповщиков и других специалистов 1
29.04.2025 Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
30.07.2024 Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения 1
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
08.07.2024 «Микрон» расширяет сборочное производство микросхем для экстремальной электроники 1
27.06.2024 Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции 2
17.06.2024 Выдача новых госсубсидий для российской электроники заморожена. Власти проверят, как были потрачены прошлые 1
07.06.2024 «Валдай роботы» разработают складского робота для Ozon 2
17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» 1
10.07.2023 Разработчики игр бегут из особого региона России 1
15.09.2022 Калининградская область и «Росатом» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона 1
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 1
26.07.2019 «Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей 1
06.06.2019 ABB внедрит цифровые разработки в Калининградской области 1
10.04.2019 ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде 1
11.10.2018 «Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России 1
10.10.2018 В России отвели участок под ИТ-деревню у моря 1
14.03.2018 «Барс Груп» разработала мобильное приложение «Мед онлайн» по заказу Минздрава Калининградской области 1

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 4
БАРС Груп 559 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 3
Беспилотные авиационные системы 73 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Ростелеком 10306 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 63 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Canon 1422 2
Playrix Holding 32 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 156 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 118 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 67 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
Katauri Interactive 45 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 1
Элвис-Телеком 36 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 28 1
СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 2 1
KranX Productions 24 1
Лассард 19 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Планар НПО 21 1
Галактика - Корпорация 1505 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 57 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
KPMG 270 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
Газпром трансгаз 154 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 1
Rockwool - Роквул 9 1
BMW Group 464 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Hyundai Motor Company 419 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 21 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 377 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 340 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 4
FreePik 1435 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 30 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 35 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
ABB Ability 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Apple - App Store 3008 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Microsoft Azure 1460 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
Мантуров Денис 120 4
Шпак Василий 263 4
Мишустин Михаил 734 3
Шадаев Максут 1146 3
Козлова Ирина 15 2
Ткаченко Андрей 24 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Григоренко Дмитрий 180 1
Беляков Сергей 20 1
Прошлецов Сергей 3 1
Покровский Иван 132 1
Иванцов Илья 15 1
Баринов Илья 2 1
Ахмерова Галина 10 1
Сухотина Ксения 27 1
Ковальчук Борис 8 1
Щуровский Денис 8 1
Красников Геннадий 72 1
Плясунов Юрий 10 1
Демидова Татьяна 2 1
Долгопольский Сергей 8 1
Грекова Ольга 4 1
Черкес-Заде Екатерина 4 1
Гарбузов Анатолий 122 1
Митина Ирина 13 1
Бакулин Егор 1 1
Слинько Ольга 1 1
Литяйкин Олег 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Благинин Максим 2 1
Цуканов Николай 8 1
Осеевский Михаил 332 1
Иванов Сергей 398 1
Круглов Константин 28 1
Щербаков Владимир 6 1
Хилов Павел 16 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Дегтев Геннадий 270 1
Комлев Николай 112 1
Белоусов Андрей 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 28
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 2
Индия - Bharat 5697 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 52 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Европа 24634 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 338 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Чехия - Острава 3 1
Россия - СЗФО - Калиниградская область 12 1
Украина - Запорожская область 118 1
Индия - Карнатака - Бангалор 207 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 1
Россия - Крайний Север 316 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 52 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 110 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Ведомости 1233 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Sky News - Телеканал 30 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Известия ИД 704 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
Universal University 6 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
Российская креативная неделя 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
