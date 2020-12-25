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ABB Ability

СОБЫТИЯ

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25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии 4
01.10.2020 АВВ представила цифровое решение Wet End Control 5
30.09.2020 ABB представила цифровое решение для производства бумаги 3
19.08.2020 ABB запустила ИИ-платформу на базе Microsoft Azure 5
10.06.2020 ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров 2
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути 2
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 1
22.05.2020 ABB разработала AR-решение для промышленности 1
30.03.2020 АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам 2
18.03.2020 ABB опубликовала отчет по развитию за 2019 год 2
05.02.2020 ABB представит новые интеллектуальные датчики Smart Sensor 1
10.12.2019 ABB внедрила систему мониторинга энергопотребления Ability EDCS на Павловском ДОКе 3
18.11.2019 ABB представила низковольтное распределительное устройство нового поколения 2
15.11.2019 ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра 1
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности 1
25.10.2019 ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых 4
22.10.2019 ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура 3
09.09.2019 ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов 1
01.08.2019 АВВ поставит «Совкомфлоту» систему дистанционной диагностики 2
23.05.2019 ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря 1
25.04.2019 ABB представила решения для цифрового электропривода 4.0 3
10.04.2019 ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 1
06.12.2018 ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом 1

Публикаций - 26, упоминаний - 54

ABB Ability и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 328 25
Microsoft Corporation 25660 3
Check Point Software Technologies 817 2
Signify - Philips Lighting 22 1
Qualys 72 1
Eaton 77 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 1
NCC Group 17 1
BlackBerry Cylance 3 1
Sonos 27 1
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 43 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 10 1
Технологии Будущего 166 1
ForeScout Technologies 9 1
SCADAfence 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Broadcom - VMware 2587 1
SAP SE 5565 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 709 1
Cisco Systems 5335 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Fortinet 439 1
Citrix Systems 863 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 492 1
Selectel - Селектел 521 1
Logitech 437 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
Linx - Связь ВСД 163 1
ABB Marine & Ports 3 3
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Алтайлес ЛХК - Лесная холдинговая компания - Павловский ДОК - Павловский деревообрабатывающий комбинат 2 1
Skellefteå Kraft 1 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
Miele - Миле 139 1
Ямал СПГ 11 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 11 1
Keppel Corp - Keppel O&M - Keppel Offshore&Marine - Keppel Marine and Deepwater Technology - KMDTech 1 1
Glencore International 4 1
Norske Skog ASA - Norske Skog Skogn - Norske Skogindustrier ASA 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 2
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
TCOMS - Technology Centre for Offshore and Marine Singapore - Технологический центр морского транспорта Сингапура 1 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9759 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27036 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 3
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2566 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2459 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 635 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1181 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17870 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1555 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1668 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1039 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7700 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 490 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 1
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ABB Azipod 4 2
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ABB RobotStudio 4 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 96 1
HPE OneView 19 1
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 16 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 25 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
ABB SACE Division Lab - ABB SACE Emax 1 1
ABB-free@home - открытая платформа API для автоматизации умных домов 2 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 220 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
Microsoft Azure 1511 1
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Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 437 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Corporate Knights (CK) 3 1
EcoVadis 4 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
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