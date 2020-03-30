АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам

С 27 марта бизнес-подразделение «Робототехника и дискретная автоматизация» АBB предоставляет для заказчиков ключевые программные услуги до конца 2020 г. бесплатно.

Заказчики и партнеры компании могут воспользоваться цифровыми решениями, которые позволяют удаленно управлять производственными линиями и поддерживать работу роботизированных систем с оптимальной производительностью при меньшем взаимодействии с человеком. Учитывая необходимость в ограничении контактов на близком расстоянии и удаленной работе, это стало особенно актуально. Цифровые инструменты помогут заказчикам подготовиться к реализации проектов, которые они продолжат внедрять, как только все вернутся на рабочие места.

Программное обеспечение, предоставляемое бесплатно, включает в себя: ABB Ability Connected Services – мониторинг состояния и диагностика. Платформа удаленного подключения ABB контролирует работоспособность и производительность отдельных роботов или целый парк роботизированных ячеек, помогая клиентам дистанционно контролировать и запускать роботизированные системы с оптимальной производительностью. Сервисы ABB Ability предоставляют действенные интеллектуальные возможности, которые позволяют сервисным инженерам решать проблемы, способные привести к дорогостоящим незапланированным остановкам, еще до их возникновения; Robotstudio – это программное обеспечение ABB для моделирования и офлайн-программирования, предлагающее полную цифровую копию (цифровой двойник) физических активов или систем, чтобы вы могли удаленно мониторить состоянии вашей производственной линии. Наш инструмент для автономного программирования Robotstudio позволяет пользователям создавать, моделировать и тестировать полную установку робота в виртуальной трехмерной среде, не посещая и не нарушая реального производственного процесса. Все функциональные возможности Robotstudio, включая все Powerpacks и CAD-конвертеры, цифровые двойники и встречи в виртуальной реальности, теперь доступны бесплатно.