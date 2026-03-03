Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда

«МойОфис» запустил новый бесплатный тариф, пришедший на смену прежней модели распространения. Если раньше пользоваться программами из пакета без оплаты можно было в течение лишь 30 дней, то теперь они бесплатны без ограничений по времени. Но есть отличия – раньше в течение пробного периода были доступны все функции, теперь же часть из них откроется только после перехода на платный тариф.

Бесплатно, но не совсем

Компания «МойОфис», разработчик одноименного пакета офисных программ, сообщил CNews о запуске нового бесплатного тарифа. Отныне настольные и мобильные приложения «МойОфис» для работы с документами, таблицами и презентациями полностью бесплатны без каких-либо ограничений по времени. Предоставлять платежные данные для скачивания бесплатной версии «МойОфис» не требуется.

Отметим, что новый тариф распространяется исключительно на частных пользователей и недоступен компаниям. По подсчетам разработчиков, к февралю 2026 г. количество ежемесячно активных пользователей в приложениях «МойОфис» перевалило за 8 млн человек.

Ранее «МойОфис» использовал другую модель распространения бесплатной версии – time-trial, то есть с ограничением по времени. На тестирование отводилось 30 дней, по истечении которых нужно было или удалить программы с компьютера, или купить платную версию.

Однако эта модель предоставляла «МойОфис» на весь месяц со всеми имеющимися функциями. Новый бесплатный тариф хоть и действует без ограничений по времени, но открывает пользователям доступ лишь базовым возможностям входящих в пакет программ.

На вопрос, чем обусловлено решение сделать новый бесплатный тариф, директор по продукту «МойОфис» Евгений Бабаев ответил: «Решение о запуске бесплатного тарифа продиктовано желанием предоставить возможность максимально широкой аудитории использовать надежное отечественное офисное программное обеспечение в условиях ограниченного доступа к зарубежному ПО и ПО с открытым кодом. Базовая функциональность, доступная в новом тарифе, позволяет решать основные пользовательские задачи: работа с текстом, таблицами и презентациями как на компьютере, так и на мобильных устройствах. При этом для тех, кому требуются профессиональные инструменты (макросы, сводные таблицы, расширенное рецензирование), сохраняется подписка с полным набором возможностей. Таким образом, компания реализует двухуровневую модель: бесплатный базовый доступ для массового пользователя и платный расширенный функционал для тех, кому нужен продвинутый набор инструментов».

Старый тариф с 30-дневным пробным периодом и отсутствием ограничений функциональности тоже остается доступным, сообщили CNews в «МойОфис». «Мы лишь добавили бессрочный бесплатный тариф, благодаря которому любой сможет пользоваться базовыми функциями настольных редакторов «МойОфис» бессрочно и без необходимости вводить платежные данные. При этом мы также сохранили и пробный доступ к премиум-функциям подписки «МойОфис для дома» для знакомства с расширенными возможностями решений. Пользователи могут активировать 21-дневный тестовый доступ к премиум-функциям, чтобы оценить их перед оформлением платной подписки», – сказал CNews Евгений Бабаев.

Налет таинственности

На момент выпуска материала разработчики не уточняли, какие именно функции недоступны в бесплатной версии «МойОфис». По их словам, в ней совершенно точно есть возможность настройки заголовков по ГОСТ в текстовом редакторе «МойОфис Текст» – аналоге Microsoft Word. Они отметили, что эта опция особенно актуальна для учеников и студентов.

В бесплатной версии редактора таблиц «МойОфис Таблица» (аналог Microsoft Excel) пользователи могут работать с таблицами, а также строить диаграммы, тогда как «МойОфис Презентация» (заменитель Microsoft PowerPoint) они могут оформлять презентации, как и в платной версии.

Предыдущая модель распространения

В версии «МойОфис» для мобильных устройств тоже доступны все три редактора.

Как сообщил CNews генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский, в бесплатной версии отсутствует как минимум поддержка макросов и сводных таблиц. «В бесплатной версии мы собрали все самое нужное: работу с текстом, таблицами и презентациями как на компьютере, так и в телефоне. При этом для тех, кому нужны расширенные возможности – от макросов до сводных таблиц – у нас остается премиум-подписка с полным набором профессиональных инструментов», – сказал он.

На столе, на коленях и в кармане

К моменту выхода материала разработчики «МойОфис» сделали доступным новый бесплатный тариф не только для тех, кто пользуется этим пакетом на настольных ПК и ноутбуках. Он в полной мере распространяется и на мобильную версию «МойОфис», которая в настоящее время существует для обеих самых популярных платформ – Apple iOS и Google Android.

Во избежание потенциальных санкций со стороны корпорации Google, привыкшей удалять российские приложения по указке американских властей, разработчики «МойОфис» разместили свои редакторы сразу в нескольких каталогах приложений для Android. Они доступны для скачивания из Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и Samsung Galaxy Store, а также из российского RuStore. Последний появился в мае 2022 г., почти сразу после введения первых антироссийских санкций.

Владельцы портативной техники Apple могут скачать «МойОфис» из фирменного (и пока единственного доступного) магазина приложений App Store.

Конкуренты не дремлют

В России распространено несколько пакетов офисных программ, напрямую конкурирующих с «МойОфис». В их числе – отечественный «Р7 офис», который на момент выхода материала тоже был доступен для настольных ПК, iPhone и Android. Его бесплатная версия доступна сроком на 30 дней и включает редакторы текста, таблиц и презентаций, а также приложения «Галерея» и «Медиаплеер».

Основной конкурирующий продукт среди российских

Помимо этого, в России пользуется спросом пакет LibreOffice – полностью бесплатный аналог Microsoft Office, распространяющийся с открытым исходным кодом и регулярно получающий обновления. Вокруг него сформировано большое общемировое сообщество.

LibreOffice – это форк другого похожего проекта, OpenOffice. Он тоже существует и развивается по сей день.

Кроме того, в России многие пользуются классическим Microsoft Office. Россияне давно научились по-своему решать вопрос с необходимостью его приобретения.

Дополнение

После публикации материала Евгений Бабаев сообщил CNews, что именно недоступно в бесплатной версии «МойОфис», в которой нет ограничений по времени пользования. «В редакторе «МойОфис Текст» по подписке становятся доступны проверка орфографии и грамматики, функции рецензирования, колоночная верстка, защита документа от изменений, поддержка макрокоманд и ряд других дополнительных опций. Редактор «МойОфис Таблица» в премиум-версии позволяет пересчитывать ячейки, выделенный лист или весь документ, импортировать и экспортировать данные в дополнительных форматах, а также работать со сводными таблицами, макрокомандами, «умными таблицами», условным форматированием, мастером функций, фильтрацией данных по условию и другими функциями», – сказал Евгений Бабаев.

«Редактор «МойОфис Презентация» по подписке дополнен режимом фокусирования, проверкой орфографии и грамматики, возможностью создавать собственные стили оформления и другими инструментами. Мобильное приложение «МойОфис Документы» для ОС Android в премиум-версии получает встроенный редактор PDF, функцию открытия документов, защищенных паролем, экспорт текстовых файлов в форматы DOC и RTF, экспорт таблиц в XLS, возможность трансляции и редактирования документов на ПК через Wi-Fi, а также расширенную работу с форматами CSV и DSV, включая их открытие, редактирование и экспорт», – подытожил Евгений Бабаев.

