03.03.2026 Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда 1
03.03.2026 «МойОфис» запускает бесплатный тариф для частных пользователей 1
01.09.2025 В новый учебный год с новыми возможностями — обновление «МойОфис Образование» 4
30.07.2025 ФСТЭК России продлил сертификат на офисный пакет «МойОфис Стандартный» 1
10.06.2025 «МойОфис» представляет обновленные настольные редакторы 1
09.06.2025 «МойОфис» представляет обновленные настольные редакторы 1
18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
03.07.2024 «МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 прошел инспекционный контроль ФСТЭК России 1
03.04.2024 Суверенные российские редакторы документов для ОС «Аврора» интегрировали с облаком «Моего офиса» 2
21.03.2024 МГУ и «Хаб Знаний МойОфис» запустили курсы по работе с отечественным офисным ПО 1
30.08.2023 К началу учебного года «Мойофис» добавил более 600 улучшений в офисное ПО для школ 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS 1
27.10.2021 «Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 2
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 2
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 1
07.07.2020 Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы 1
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
12.09.2018 Обновленный «МойОфис» расширил возможности для интеграции и оптимизация защиты 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX 1
23.05.2017 «МойОфис Стандартный» локализован на татарский язык 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
14.10.2016 Редакторы «МойОфис» будут интегрированы в СЭД «Практика» 1

Новые облачные технологии (НОТ) 468 13
Системы документооборота 512 4
Microsoft Corporation 25364 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 3
Softline - Софтлайн 3358 2
Бином 24 2
Ростелеком 10457 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Apple Inc 12791 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2631 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 133 1
Red Hat 1347 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Docsvision - ДоксВижн 1038 1
Dropbox 516 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Promt - Промт 309 1
Почта России ПАО 2271 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 180 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2212 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 91 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2175 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23155 11
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 254 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27259 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26243 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9749 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1266 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5737 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6054 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32259 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57914 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1053 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13366 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34210 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 860 3
Application store - магазин приложений 1376 3
Оповещение и уведомление - Notification 5427 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25806 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4171 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9917 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2026 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1223 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 320 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13153 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 401 2
Web App - WOPI - Web Application Open Platform Interface 4 2
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 180 2
Новые облачные технологии - МойОфис 913 27
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 44 26
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 13
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 90 13
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 14 10
Linux OS 11069 10
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 879 10
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 10
Microsoft Windows 16469 9
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1344 8
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 16 8
Apple iOS 8343 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2389 7
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 7
Google Android 14857 6
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 6
Apple macOS 2292 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 5
Microsoft Office 4017 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 835 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 4
Lua - язык программирования 70 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 3
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 2
Новые облачные технологии - МойОфис Document API 4 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 2
Apple iPadOS 129 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 2
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 60 2
Apple Mac App Store 88 2
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 20 1
Apple macOS Big Sur 22 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Google QuickOffice 53 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 105 1
Щеглов Петр 76 6
Комиссаров Дмитрий 239 3
Буравцов Александр 19 2
Гиацинтова Светлана 19 2
Закоржевский Вячеслав 80 2
Фенюшин Евгений 26 2
Давидан Александр 16 1
Кирсанов Алексей 24 1
Кривенко Виталий 23 1
Горелова Анастасия 8 1
Морозов Игорь 54 1
Дербенков Сергей 6 1
Савюк Виктор 40 1
Мыскин Роман 39 1
Янышев Денис 7 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Тридневко Сергей 6 1
Трубенок Юлия 1 1
Смирнов Алексей 257 1
Чеглаков Андрей 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 159103 23
Африка - Африканский регион 3585 4
Франция - Французская Республика 8016 4
Испания - Королевство 3776 4
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Португалия - Португальская Республика 941 3
Камерун - Республика 61 3
Конго - Демократическая Республика 100 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 2
Казахстан - Республика 5860 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1378 2
Беларусь - Белоруссия 6095 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Джибути 18 1
Европа 24712 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3279 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
Армения - Республика 2390 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 628 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14564 1
Россия - ПФО - Самарская область 1493 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
Украина 7823 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1641 1
Грузия 1294 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 742 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Чили - Республика 487 1
Бурунди - Республика 72 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
Марокко - Королевство 214 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Колумбия - Республика 538 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 93 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32117 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3742 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1835 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 3
Английский язык 6905 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1754 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3268 3
Физика - Physics - область естествознания 2846 2
Ergonomics - Эргономика 1694 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 2
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1076 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2578 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 1
Татарский язык 16 1
Образование в России 2582 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26153 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2277 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 2
Открытое образование 11 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 45 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
