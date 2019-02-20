Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google QuickOffice
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 55
Google QuickOffice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 9
|Microsoft Corporation 11253 8
|Акадо Телеком - Комкор 615 7
|Samsung Electronics 5759 5
|Google LLC 7210 4
|Сервис Плюс 97 2
|Merlion iRU - Деловой офис 68 2
|IBM 3586 2
|TeXet 43 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
|SAP SE 3230 1
|Интеркорп 5 1
|ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
|Jolla - Sailfish Holding 58 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 997 1
|Nokia Corporation 2471 1
|Volvo Cars 155 1
|Вотрон 16 1
|Газпром бурение 9 1
|Кирсанов Алексей 24 7
|Савюк Виктор 24 7
|Давидан Александр 14 6
|Басов Алексей 82 3
|Эйгес Павел 66 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Березкин Григорий 28 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Цуприк Василий 7 1
|Тимченко Александр 6 1
|Доброхотов Алексей 8 1
|Кривенко Виталий 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771795, в очереди разбора - 675477.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771795, в очереди разбора - 675477.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru