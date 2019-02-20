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Google QuickOffice


20.02.2019 «Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 1
06.10.2016 «Мой офис» для Android и iPhone стал бесплатным 1
16.08.2016 «Убийца» Google Docs проник в российские школы: «Мой офис» установят на 10 тыс. ПК 1
14.07.2016 «Мой офис» задумал зарубежную экспансию 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
01.07.2014 Обзор планшета teXet X-pad FORCE 8i 3G: качество без переплаты 1
09.05.2014 Apple покупает производителя наушников Beats Electronics 1
01.05.2014 Google выпустил бесплатный офис для iPhone, iPad и Android 1
07.11.2013 Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5 1
09.06.2013 Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса 1
20.05.2013 BBK выпускает конкурента iPhone 5: обзор смартфона Oppo Find 5 1
04.04.2013 Google выпустил бесплатный офис для iPhone и Android 9
15.01.2013 Мобильные решения для совместной работы: "гигантам" придется потесниться? 1
06.06.2012 Google купил офисный пакет QuickOffice 5
06.12.2011 Motorola, которую мы потеряли: первый взгляд на кевларовый Motorola Droid RAZR 1
26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia 1
19.07.2011 Кризис iPhone-индустрии: разработчики бегут из App Store 1
14.02.2011 Nokia N8: флагман в бухте 1
10.02.2011 HP представил первый webOS-планшет и два новых смартфона. ФОТО 1
04.02.2011 Nokia выпустила первое обновление для Symbian^3 1
20.08.2010 Первый взгляд на Dell Streak: планшет со встроенным телефоном 1
11.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие коммуникаторы для бизнеса 1
12.08.2009 В телефонах Nokia появится Microsoft Office 1
22.09.2008 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы осени 1
10.09.2008 Выбор ZOOM: умный телефон для делового человека 1
31.07.2008 Тест топового бизнес-коммуникатора Nokia E71 1
15.01.2008 Лучшие телефоны и смартфоны 2007 года 2
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: самые лучшие смартфоны 4
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: самые дорогие телефоны 2
18.07.2007 Sony Ericsson P1i - новое дыхание знаменитых смартфонов 1
10.07.2007 Nokia N95 - самый продвинутый финский смартфон 1
20.04.2007 Лучшие телефоны и смартфоны 2006 года 1
07.03.2007 Nokia E65 - первый слайдер E-серии 1

Публикаций - 38, упоминаний - 55

Google QuickOffice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 9
Microsoft Corporation 11253 8
Акадо Телеком - Комкор 615 7
Samsung Electronics 5759 5
Google LLC 7210 4
Сервис Плюс 97 2
Merlion iRU - Деловой офис 68 2
IBM 3586 2
TeXet 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
SAP SE 3230 1
Интеркорп 5 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
ЭОС - Электронные офисные системы 997 1
Nokia Corporation 2471 1
Volvo Cars 155 1
Вотрон 16 1
Газпром бурение 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 9
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 108 3
Flash 481 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 853 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 407 2
QWERTY-клавиатура 207 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 120 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 281 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Google Android 10752 21
Apple iOS 5742 14
Microsoft Windows 10 6707 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Apple macOS X 910 10
Linux OS 4296 9
Symbian OS 782 5
Nokia N - серия 245 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Office 365 769 3
HTC Touch Pro 19 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 2
Microsoft Excel 440 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Nokia Ovi Store 51 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 2
Apple macOS 936 2
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 39 2
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 2
HTC Touch Diamond 29 2
Tizen OS - Linux 215 2
Google Android 1 Cupcake 2 1
Microsoft Windows 866 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Apple iPhone 3 383 1
Nokia E - серия смартфонов 25 1
HTC Sensation 34 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Sony Walkman 86 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 136 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 1
Кирсанов Алексей 24 7
Савюк Виктор 24 7
Давидан Александр 14 6
Басов Алексей 82 3
Эйгес Павел 66 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Михайлов Сергей 37 1
Березкин Григорий 28 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Чеглаков Андрей 40 1
Цуприк Василий 7 1
Тимченко Александр 6 1
Доброхотов Алексей 8 1
Кривенко Виталий 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Европа 3804 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Бразилия - Федеративная Республика 1134 2
Россия - Иннополис 292 2
Япония 2832 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Украина 3431 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Казахстан - Республика 2665 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Индия - Республика 2188 1
Восточная Европа 1701 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ЕСН - Единый социальный налог 67 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771795, в очереди разбора - 675477.
Создано именных указателей - 46354.
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