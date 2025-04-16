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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173134
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Тимченко Александр



16.04.2025 «Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки 1
01.04.2024 Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
05.09.2022 Топ-менеджер «Ланита» стал гендиректором «Моего офиса» 1
23.03.2022 МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом» 1
30.11.2021 «Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
05.02.2018 Андрей Чеглаков лишился контрольного пакета в «Моем офисе» 4
23.06.2011 Транспорт настроен залатать ИТ-дыры и догнать Запад 1
30.05.2011 Конференция CNews «ИКТ на транспорте: задачи и решения» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Тимченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 455 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 7
Интеркорп 5 4
Ростелеком 9860 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 3
Microsoft Corporation 24776 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1325 2
Lenovo Motorola 3504 2
Motorola Solutions 104 2
Verint Systems 39 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 2
InfoWatch - Инфовотч 1033 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Merlion iRU - Деловой офис 315 1
Verisium 9 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
SAP SE 5317 1
Oracle Corporation 6747 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
МегаФон 9145 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 42 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 1
Ланит Интеграция 195 1
ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации 2 1
Automiq - Атомик Софт 11 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Honeywell 285 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
Siemens AG - Siemens Group 2599 1
Schneider Electric 577 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Монитор Электрик 11 1
Yandex - Яндекс 7597 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 6
Почта России ПАО 2146 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 3
Volvo Cars 253 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Дальвагоноремонт - Дальневосточная вагоноремонтная компания 5 2
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Газпром бурение 30 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Командор ТД 10 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 256 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
ФРИИ Инвест 5 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1047 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 6
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2025 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7495 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6786 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4108 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2222 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 891 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2559 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1519 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8588 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2867 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1104 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3973 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4830 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 335 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 6
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 4
Linux OS 10149 3
Microsoft Windows 15831 3
Microsoft Office 365 953 3
Kaspersky Internet Security 461 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 2
Kaspersky OS 127 2
Google Android 14184 1
Apple iOS 7921 1
Microsoft Office 3790 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 315 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 128 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Kaspersky Polys Voting Machine 17 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
Google QuickOffice 53 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 201 1
Google Chrome - браузер 1579 1
Apple macOS 2094 1
Microsoft Outlook 1403 1
Apple Safari - браузер 860 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 432 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 1
Apple iPhone 6 4863 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 56 1
Nintendo Entertainment System - NES 10 1
Комиссаров Дмитрий 227 10
Доброхотов Алексей 14 9
Чеглаков Андрей 57 9
Цуприк Василий 12 9
Кривенко Виталий 23 9
Давидан Александр 16 6
Корольков Владимир 8 6
Басова Елена 7 6
Савюк Виктор 40 5
Пакер Александра 5 5
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 4
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 4
Кирсанов Алексей 24 4
Островский Ефим 3 3
Богомазов Дмитрий 14 2
Куканов Александр 19 2
Хаустов Андрей 10 2
Зыляев Николай 9 2
Колганов Антон 6 2
Исаченко Алексей 6 2
Кунин Егор 4 2
Амосов Максим 3 2
Снятков Алексей 4 2
Чеглаков Филипп 3 1
Тимченко Геннадий 10 1
Путин Владимир 3223 1
Касперская Наталья 294 1
Михайлов Сергей 53 1
Пертенава Лилиана 8 1
Серова Елена 320 1
Касперский Евгений 324 1
Анкилов Константин 108 1
Калякин Павел 66 1
Драганов Валерий 3 1
Шелудько Сергей 1 1
Рухадзе Константин 1 1
Жарский Илья 3 1
Тихонов Дмитрий 2 1
Зайцев Александр 21 1
Подольный Вадим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 14
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 4
Африка - Африканский регион 3509 3
Европа Восточная 3109 2
Бурунди - Республика 69 2
Камерун - Республика 55 2
Конго - Демократическая Республика 96 2
Джибути 18 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Китай - Тайвань 4022 1
Армения - Республика 2310 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 569 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Украина 7650 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 950 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6282 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7604 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5869 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5036 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5718 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1061 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 531 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2447 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 692 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1312 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5181 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 940 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3690 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
TAdviser - Центр выбора технологий 404 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2054 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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