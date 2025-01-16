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AdAstra АдАстра



16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
18.12.2023 Заказчикам X-Com доступна российская SCADA на нативном коде 1
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
13.04.2023 PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
07.02.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode 1
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1
03.10.2022 Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 1
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 1
17.11.2021 AMD и HPE объявили о создании суперкомпьютера Adastra 1
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
05.02.2019 Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС 2
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1
17.11.1999 Компанией ELST подписано партнерское соглашение с компанией AdAstra Research Group - российским разработчиком программного обеспечения обработки данных в реальном времени 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

AdAstra и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Schneider Electric 575 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Тензор 97 2
SAP SE 5276 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Honeywell 282 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
Тензор Приборный завод 3 2
Парус Корпорация 552 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Техконсур 11 1
Ростелеком 9700 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Microsoft Corporation 24624 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
GENCI - Grand Équipement National de Calcul Intensif - Национальная французская организация высокопроизводительных вычислений 3 1
CSC - Corporation 68 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6687 1
SAS Institute 971 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Adobe Systems 1549 1
Salesforce.com 427 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации 1 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
Automiq - Атомик Софт 11 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 52 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 351 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 74 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Программный стек 213 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 10
Linux OS 9936 5
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 4
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 3
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 2
Microsoft Windows 15656 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Apple Локатор 80 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Microsoft Windows NT 879 1
Sunway TaihuLight 18 1
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 8 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 23 1
HPE Cray 6 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
Fujitsu Fugaku 10 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Apache Hadoop 427 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 7 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 6 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 5 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 1
ЛТА Лацерта АСУ ТП 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
HPE Instinct 1 1
Анзимиров Лев 3 3
Мылицын Роман 110 2
Шалманов Сергей 201 1
Иванов Сергей 388 1
Карпачев Александр 25 1
Никора Евгений 1 1
Мальцев Геннадий 1 1
Даренский Дмитрий 15 1
Кристофари Николай 6 1
Коновалов Павел 4 1
Коломцев Юрий 1 1
Куприянова Елена 3 1
Колмогоров Андрей 3 1
Носиков Владимир 3 1
Снурницын Павел 3 1
Соловьева Дарья 4 1
Щукин Сергей 3 1
Тимченко Александр 13 1
Шелудько Сергей 1 1
Рухадзе Константин 1 1
Карандаев Владимир 1 1
Тихонов Дмитрий 2 1
Зайцев Александр 20 1
Подольный Вадим 8 1
Петриков Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Европа 21767 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Китай - Цзянсу 68 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 23 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Канада 4881 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Украина 7608 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 26 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Экономический эффект 1067 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 114 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 132 1
Налогообложение - Амортизационные отчисления - Depreciation charges 34 1
NYT - The New York Times 1054 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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