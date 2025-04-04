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Россия СЗФО Ленинградская область Кировск



04.04.2025 Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25 1
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
07.12.2016 В Мурманской области продолжается модернизация АИС по документам Архивного фонда региона 1
17.07.2014 InterZet расширил зону присутствия в Ленинградской области 1
20.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл офис нового формата в Кировске 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
20.05.2009 «ПетерСтар» развивает бизнес в Ленинградской области 1
12.02.2009 «ПетерСтар» и «Синтерра» в 2008 г. построили свыше 2,6 км ВОЛС в СЗФО 1
31.07.2008 Морской перевозчик занялся в России технопарками 1
14.05.2008 «Крок» внедрил систему видеоконференций в холдинге «ФосАгро» 1
05.02.2008 Tele2 начал работу в Апатитах 1
13.12.2007 В «ФосАгро» построена система видеоконференцсвязи 1
06.06.2007 «Скай Линк» увеличил покрытие «Скай Турбо» в Ленобласти 1
28.05.2007 Tele2 пришел в Мурманск 1
12.04.2007 Microsoft заключила лицензионное соглашение с холдингом «ФосАгро» 1
16.04.2004 "Вымпелком" прочно обосновался в Петербурге 1
30.03.2004 "Ленсвязь" потратит 461,6 млн. рублей на инвестиции 1
23.03.2004 Совет директоров ОАО "Ленсвязь" утвердил бюджет на 2004 г. 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1
22.05.2003 "Би Лайн" подвел итоги месяца работы в Петербурге 1
29.05.2002 "Мобильные ТелеСистемы" начинают работать в Мурманске 1
31.07.2001 FORA расширила зону обслуживания в Ленинградской области 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9111 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 2
Крок - Croc 1780 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
Cisco Systems - Tandberg 162 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 2
SAP SE 5311 1
Yandex - Яндекс 7550 1
Intel Corporation 12252 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Lenovo Motorola 3503 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1021 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Питерская группа связистов 435 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 24 1
Норд Вест Телеком 1 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 29 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Schneider Electric 576 1
ФосАгро 127 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 342 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Минудобрения 7 1
Кировский технопарк - Индустриальный парк 1 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 67 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 91 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20905 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3561 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6090 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16188 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28114 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
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AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5347 1
Apple Локатор 81 1
Обращения граждан 229 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Архивный фонд РФ 102 1
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Васильев Евгений 121 2
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Карпачев Александр 25 1
Шалманов Сергей 201 1
Акулич Владимир 41 1
Никора Евгений 1 1
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Коломцев Юрий 1 1
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Чуйко Владимир 11 1
Бусло Роман 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146936 10
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 2
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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