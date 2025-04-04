Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Ленинградская область Кировск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Евгений 121 2
|Макаров Валентин 227 1
|Иванов Сергей 388 1
|Вахнин Павел 53 1
|Слизень Виталий 242 1
|Радченко Александр 8 1
|Корчагин Павел 16 1
|Карпачев Александр 25 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Акулич Владимир 41 1
|Никора Евгений 1 1
|Терехова Оксана 13 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Коломцев Юрий 1 1
|Мальцев Геннадий 1 1
|Чуйко Владимир 11 1
|Бусло Роман 3 1
|Лоншакова Ольга 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 2
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.