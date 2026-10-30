Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Мурманская область Мурмаши
Геннадий Семаков "Мурмаши на пирсах" (1963)
Геннадий Семаков "Мурмаши на пирсах" (1963)
СОБЫТИЯ
|30.10.2026
|К саамским шаманам на скоростях 4G 1
|08.06.2017
|МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
|01.03.2017
|МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
|24.09.2009
|В России из-за "свиного гриппа" закрыта на карантин школа 1
|28.01.2008
|«ТГК-1» построит 1500 км ВОЛС на Кольском полуострове 1
|28.05.2007
|Tele2 пришел в Мурманск 1
|20.11.2006
|"Телрос" устанавливает видеонаблюдение на ОЖД 1
|24.08.2004
|В Мурманской области запущена сеть "Би Лайн GSM" 1
|29.05.2002
|"Мобильные ТелеСистемы" начинают работать в Мурманске 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
|РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 2
|Apple iPhone 5 784 1
|Apple iPad mini 434 1
|Microsoft Windows 2000 8675 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.