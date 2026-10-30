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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Мурманская область Мурмаши

Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши

Геннадий Семаков "Мурмаши на пирсах" (1963) Геннадий Семаков "Мурмаши на пирсах" (1963)
Геннадий Семаков "Мурмаши на пирсах" (1963)

СОБЫТИЯ


30.10.2026 К саамским шаманам на скоростях 4G 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
24.09.2009 В России из-за "свиного гриппа" закрыта на карантин школа 1
28.01.2008 «ТГК-1» построит 1500 км ВОЛС на Кольском полуострове 1
28.05.2007 Tele2 пришел в Мурманск 1
20.11.2006 "Телрос" устанавливает видеонаблюдение на ОЖД 1
24.08.2004 В Мурманской области запущена сеть "Би Лайн GSM" 1
29.05.2002 "Мобильные ТелеСистемы" начинают работать в Мурманске 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 3
МТС - Телеком XXI 31 1
Баренц МобилТел 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
МегаФон 11055 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Норд Вест Телеком 1 1
Телрос 36 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10477 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18420 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8782 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4634 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9795 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6938 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27289 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5040 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9490 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4773 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14535 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13172 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30002 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1635 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1747 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 265 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23325 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11679 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4092 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 651 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1896 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 91 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 2
Apple iPhone 5 784 1
Apple iPad mini 434 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Евдокимов Сергей 4 2
Онищенко Геннадий 35 1
Львов Дмитрий 8 1
Лоншакова Ольга 3 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 807 6
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Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 63 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 30 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 15 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 14 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 27 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 20 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 26 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
Швеция - Королевство 3802 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8727 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
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Россия - СЗФО - Псковская область 707 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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