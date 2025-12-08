Разделы

Россия СЗФО Мурманская область Снежногорск

Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске 1
16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» 1
15.11.2024 МТС построила ВОЛС к Зейскому водохранилищу 2
17.10.2024 МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1
12.07.2024 ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта 1
05.06.2024 билайн обеспечил быстрым мобильным интернетом легендарную атомную подводную лодку 1
29.05.2024 МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края 1
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» 1
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
28.09.2015 200 тыс. домохозяйств Мурманской области охвачены оптикой «Ростелекома» 1
28.02.2014 Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80% 1
05.12.2011 В Мурманской области внедряется единая информационная система ЗАГС 1
27.10.2010 СЭД «БОСС-Референт» внедрена в администрации ЗАТО Александровск 1
22.08.2008 «Норильск-Телеком» и «Исател» развивают спутниковую связь в Норильске 1
19.06.2007 СЗТ инвестировал в Мурманскую область 142 млн. руб. 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
МегаФон 9892 2
Ростелеком 10306 1
Apple Inc 12628 1
Huawei 4221 1
Samsung Electronics 10625 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
LG Electronics 3675 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
ZTE Corporation 772 1
HTC Corporation 1505 1
Интерспутник - Исател 18 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 6 1
8983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 1
Системы и Технологии ГК 113 1
АйТи-Ойл 36 1
1С:Франчайзинг 26 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 1
ВИТЭК 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Почта России ПАО 2245 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 2
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 86 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
Apple iPhone 5 777 2
Apple iPad mini 425 2
1С:АЗС 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 11 1
IPS MasterPOS 2 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
1С:Розница 106 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 13 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Евдокимов Сергей 4 2
Егошин Сергей 88 2
Шаньгина Ольга 2 1
Кауров Семен 1 1
Курилов Олег 1 1
Чуйко Владимир 13 1
Цимбалюк Татьяна 1 1
Двинина Олеся 71 1
Низомиддинов Олег 12 1
Корчагин Павел 17 1
Никифоров Николай 1136 1
Комарицкий Александр 6 1
Галушко Евгений 15 1
Юшина Людмила 1 1
Баринов Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 27 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 33 5
Россия - Заполярье 130 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 5
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 13 4
Россия - Крайний Север 316 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 9 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 3
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Туруханск 14 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Байкит 9 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 52 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 55 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 25 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 46 2
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 13 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 16 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 32 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 15 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Металлы - Никель - Nickel 347 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 203 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 441 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
