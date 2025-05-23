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Россия СФО Красноярский край Туруханский район Игарка

Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 МТС внедрила датчики контроля микроклимата на крупнейших месторождениях Красноярского края 1
17.10.2024 МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1
12.07.2024 ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта 1
29.05.2024 МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края 1
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
25.09.2017 «АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск 1
24.04.2017 «Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС 1
12.09.2016 На заметку путешественнику: В каких регионах «Билайн» и «Мегафон» тайком выставляют громадные счета за роуминг 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 1
07.06.2016 «Билайн» продлевает подключение к безлимитному интернету до конца лета 1
10.03.2016 «Билайн» представил линейку постоплатных тарифов «Всё!» 1
28.02.2014 Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80% 1
26.12.2012 «Ростелеком» объединит 302 объекта здравоохранения Красноярского края в единую информационную систему 1
31.08.2012 «Ростелеком» обеспечит связью МВД России в Туруханском районе Красноярского края 1
26.10.2006 30 лет назад был запущен первый спутник серии "Экран" 1
26.10.2006 30 лет назад был запущен первый спутник серии "Экран" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 4
Ростелеком 9911 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
МегаФон 9259 1
Yandex - Яндекс 7698 1
Softline - Софтлайн 2972 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2053 1
Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
ICL ГК 406 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
Google LLC 11942 1
Системы и Технологии ГК 104 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 2
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
Почта России ПАО 2157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2508 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3329 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4727 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9459 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8096 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7049 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8608 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24693 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28257 3
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8344 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10789 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1866 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1597 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3706 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9396 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8857 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11720 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8632 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14616 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6309 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12873 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1825 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5490 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 747 1
Яндекс.Навигатор 105 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 537 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 11 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 116 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 1
Егошин Сергей 69 2
Никифоров Николай 1136 1
Лебедева Ирина 26 1
Айбашева Анна 98 1
Макаров Николай 30 1
Баринов Михаил 3 1
Курилов Олег 1 1
Знак Виталий 1 1
Лухтина Наталья 1 1
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