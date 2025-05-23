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Россия СФО Красноярский край Туруханский район Игарка
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Егошин Сергей 69 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Лебедева Ирина 26 1
|Айбашева Анна 98 1
|Макаров Николай 30 1
|Баринов Михаил 3 1
|Курилов Олег 1 1
|Знак Виталий 1 1
|Лухтина Наталья 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
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