«Пирамида 2.0» — это мультиплатформенное программное обеспечение, на базе которого выстраиваются интеллектуальные системы учёта электроэнергии, комплексного учёта энергоресурсов и диспетчеризации. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры РФ , регистрационный номер 1930. «Пирамида 2.0» с 2019 г. поддерживает ряд операционных систем на базе Linux, включая Astra Linux 1.7, различные Debian-платформы и т.д., а в спектр совместимых СУБД входят PostgreSQL, Postgres Pro и SQL Server, Oracle Database и др.
Разработчик — ООО «АСТЭК», входящее в Группу Компаний «Системы и Технологии».
