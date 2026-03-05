Разделы

Системы и Технологии ГК Астэк Пирамида 2 Пирамида-Сети


«Пирамида 2.0» — это мультиплатформенное программное обеспечение, на базе которого выстраиваются интеллектуальные системы учёта электроэнергии, комплексного учёта энергоресурсов и диспетчеризации. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры РФ , регистрационный номер 1930. «Пирамида 2.0» с 2019 г. поддерживает ряд операционных систем на базе Linux, включая Astra Linux 1.7, различные Debian-платформы и т.д., а в спектр совместимых СУБД входят PostgreSQL, Postgres Pro и SQL Server, Oracle Database и др.

Разработчик — ООО «АСТЭК», входящее в Группу Компаний «Системы и Технологии».

05.03.2026 «МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро» 1
10.11.2025 Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии 2
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
27.03.2025 Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии» 4
12.07.2024 ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта 3
05.07.2024 Интеллектуальный учет на базе российского ПО «Пирамида 2.0» помогает дистанционно контролировать и управлять энергоснабжением Владимирского региона 2
01.02.2024 Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с отечественной СУБД Postgres Pro 2
24.06.2022 Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ 3
27.01.2022 Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с «Ред ОС» 2
20.05.2016 «Пирамида 2000» внесена в Единый реестр российского ПО 1
21.01.2016 «Системы и Технологии» внедрят систему Smart Metering в «МРСК Сибири» 2
25.11.2015 «Системы и Технологии» представят новое решение для электросетевого комплекса 2
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» 1
08.06.2005 Конаковская ГРЭС модернизировала учет электроэнергии 1

