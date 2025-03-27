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Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии»

«Группа Астра» и компания «АСТЭК» (входит в ГК «Системы и Технологии») официально подтвердили совместимость своих программных продуктов: ОС Astra Linux и СУБД Tantor Special Edition с «Пирамида-Сети» и «Пирамида 2.0». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа «Пирамида 2.0» — это мультиплатформенное программное обеспечение, на базе которого выстраиваются интеллектуальные системы учета электроэнергии, комплексного учета энергоресурсов и диспетчеризации. Продукт применяется при автоматизации систем в соответствии с требованиями, изложенными в ФЗ № 522 и ПП РФ № 890, а также включен в реестр Минцифры.

«Пирамида-Сети» — продукт, разработанный на основе «Пирамиды 2.0» для нужд электросетевых компаний России в соответствии с их требованиями и спецификой.

После серии стендовых испытаний эксперты «Группы Астра» подтвердили, что ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor Special Edition 16.6.2 можно без ограничений использовать в едином ИТ-контуре с ПО «Пирамида-Сети» 10.10.4 и «Пирамида 2.0» версии 10. По итогам тестов комплексные решения получили сертификаты в рамках программы Ready for Astra. Применение программных стеков от «Группы Астра» и ГК «Системы и Технологии» обеспечивает заказчикам важные преимущества. Это полностью совместимые российские технологии, а кроме того, разработчики гарантируют, что встроенные в ОС Astra Linux 1.8 сертифицированные СЗИ корректно и стабильно работают вместе с софтом линейки «Пирамида». Комплексное решение ориентировано на предприятия ТЭК, а они относятся к критической информационной инфраструктуре, и обеспечение повышенного уровня защиты данных для них приоритетно.

«Совместимость наших продуктов с ПО от компании «АСТЭК» позволяет выстраивать надежные и безопасные ИТ-инфраструктуры на базе отечественных технологий, что особенно важно для организаций, работающих с разной конфиденциальной информацией, в том числе для объектов КИИ. Мы продолжаем расширять сотрудничество с ведущими технологическими компаниями страны, чтобы всегда предлагать рынку самые современные, надежные и безопасные решения уровня Enterprise», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Программное обеспечение «Пирамида» более двух десятилетий успешно применяется на объектах энергетики и за это время стало гарантом бесперебойной работы высоконагруженных систем. Являясь разработчиком и правообладателем продукта, мы постоянно расширяем каталог совместимости с российскими ОС и СУБД. Технологическое партнерство с «Группой Астра» и интеграция наших продуктов обеспечат нашим клиентам эффективные инструменты для работы с данными», — сказал Илья Краснов, руководитель ИТ проектов ГК «Системы и Технологии».

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