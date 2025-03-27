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Краснов Илья


27.03.2025 Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии» 1
22.03.2016 Система учета и телемеханики внедрена на тепловой электростанции «Биоэнергетической компании» 1
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Краснов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 187 2
Системы и Технологии ГК 101 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 597 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 761 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 298 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1145 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 279 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 11 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 762 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4078 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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