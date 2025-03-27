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Краснов Илья
Краснов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 279 1
|Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 11 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми 762 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
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