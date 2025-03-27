Получите все материалы CNews по ключевому слову
Системы и Технологии ГК Астэк
Системы и Технологии ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 404 1
|Системы и Технологии ГК 101 1
|Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
|Ред Софт - Red Soft 750 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
|Афонина Юлия 1 1
|Катков Кузьма 1 1
|Рустамов Рустам 423 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 3
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.