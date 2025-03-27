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Системы и Технологии ГК Астэк


27.03.2025 Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии» 1
05.07.2024 Интеллектуальный учет на базе российского ПО «Пирамида 2.0» помогает дистанционно контролировать и управлять энергоснабжением Владимирского региона 1
01.02.2024 Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с отечественной СУБД Postgres Pro 1
27.01.2022 Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с «Ред ОС» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Системы и Технологии ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 404 1
Системы и Технологии ГК 101 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Ред Софт - Red Soft 750 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 2
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Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1062 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 305 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 11 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 1
Linux OS 10106 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 279 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 1
Афонина Юлия 1 1
Катков Кузьма 1 1
Рустамов Рустам 423 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 4
Энергетика - Energy - Energetically 5165 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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